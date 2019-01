Tanjug | 23. januar 2019. 15:07 |

Stoю, razgovarivaю s prezidentom Serbii @avucic Podhodit @stephenjadler moderator panelьnoй sessii. Načinaem obsuždatь socialьnыe seti. Menя, estestvenno, vse po-dobromu trollяt, čto я zdesь edinstvennaя zvezda, u kotoroй po 2 mln podpisčikov v #Twitter i #Instagram pic.twitter.com/RpyH7ybSI0 — Tina Kandelaki (@tina_kandelaki) January 22, 2019

Tak-to! I эto tolьko častь togo, čto @avucic govoril pro Rossiю. Pozže rasskažu, kak on piaril Moskvu i @MosSobyanin Vseh ubedil, čto Moskvu nado obяzatelьno uvidetь, i, pokosivšisь na menя, dobavil: "I hačapuri poestь". @wef — Tina Kandelaki (@tina_kandelaki) January 22, 2019

Sdelala kompliment @avucic, kak stilьno on vыglяdit, a on v otvet mne sleduющee:

"Znaete,čto я nedavno zametil? Čto russkie stali v kakoй-to mere bolee osnovatelьnыmi, bolee vыrazitelьnыmi,kogda oni govorяt o svoih politikah, a rebяta iz SMI - samыe glavnыe personы vseh socseteй" — Tina Kandelaki (@tina_kandelaki) January 22, 2019

Sad moram da vidim Srbiju, napisala je na svom tviter nalogu Tina Kandelaki, jedna od učesnica panela o medijima, u Davosu, prenoseći neke od utisaka o susretu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, takođe učesnikom tog razgovora.Kandelaki, novinarka ruskog TV Match, koja na Tviteru i Instagramu, po sopstvenim rečima, ima po dva miliona pratilaca, napisala je, između ostalog, da se Vučić "oblači sa stilom", što mu je, kaže, prenela.“Uputila sam Vučiću kompliment, da ima stila u oblačenju, a on mi je odgovorio: Znate šta sam nedavno primetio? Da su Rusi postali ozbiljniji, da izražajnije govore o svojim političarima, a da su novinari - prave zvezde na svim društvenim mrežama”, napisala je ona.PORČITAJTE JOŠ -Postavila je i kratak video na kojem predsednik Srbije govori na ruskom, a zatim i na engleskom jeziku. Kaže i da je Vučić “odradio” pravu promociju Moskve i gradonačelnika Sobjanjina, jer je sve ubedio da obavezno moraju da vide taj grad i probaju tradicionalna jela, kao što su hačapuri, što je, inače, testo sa nadevom od mesa koje se pravi u Gruziji, odakle Kandelaki potiče. “A, to je samo deo onoga što je Vučić rekao o Rusiji”, dodala je ona.Navela je da je sa predsednikom Srbije i moderatorom sesije, direktorom Rojtersa Stivenom Adlerom, ćaskala pred početak panela o društvenim mrežama, a kako kažu, svi je s pravom “troluju” da je jedina prava zvezda u Davosu s obzirom na broj pratilaca.Šaljivo je primetila da je njen ulazak na panel bio "izuzetan", jer je na putu do svog mesta izgubila cipelu, a da joj se u toj situaciji našao upravo Vučić, koji je, sticajem okolnosti, bio iza nje. “Sad moram da idem u Srbiju, tim pre što tamo nisam nikad bila”, zaključila je Kandelaki i podelila sa pratiocima na Tviteru.