NAJVREDNIJA nagrada, koja se u Portugaliji dodeljuje mladim naučnicima - "IBM Portugal", ove godine pripala je Beograđanki dr Mariji Vranić (34). Ova mlada fizičarka je koristila velike paralelne simulacije na superkompjuterima sa milion procesora odjednom, za osmišljavanje eksperimenata koji mogu da se izvedu u laboratorijama budućnosti. Primena njenog otkrića moguća je ne samo u nauci, već i u industriji i medicini.

Njeno istraživanje opisuje interakcije lasera sa materijom u ekstremnim uslovima, koji se prirodno mogu naći samo u svemiru. Laseri nove generacije, već za nekoliko godina, omogućiće proučavanje tih ekstremnih uslova u laboratorijama.

"IBM Portugal" nagrađuje naučne radove koji primenjuju algoritme ili kompjutere najnovije generacije za istraživanja u raznim oblastima nauke. Komisija je multidisciplinarna, a radovi se predaju pod pseudonimom.

- Nisam očekivala da će moj rad pobediti, jer je ove godine konkurencija bila veća nego ikada - kaže dr Vranić za "Novosti". - Prvi put je dozvoljeno da se projekti pišu na engleskom jeziku, a ne isključivo na portugalskom, kao do sada, pa je stigao rekordni broj prijava. Čak i kada su mi pre dva meseca javili da je moj rad izabran, nisam imala osećaj koliko je to veliko, sve do same dodele. Osim toga, kada se izlistaju biografije ranijih dobitnika, svi su napravili izuzetne naučne karijere.

Kako naša sagovornica kaže, o važnosti priznanja koje se dodeljuje svake godine mladom naučniku do 35. godine starosti svedoči i učešće predsednika Republike Portugalije prof. Marsela Rebela de Sose na ceremoniji uručivanja nagrade. Na dodeli su govorili i direktor IBM u Portugaliji Antonio Raposo de Lima, dekan fakulteta Instituta za naprednu tehniku prof. Arlindo Oliveira, ministar nauke, tehnike i visokog obrazovanja prof. Manuel Hejtor i predsednik žirija prof. Karlos Salema. Dodeli je prisustvovao ambasador Republike Srbije prof. Oliver Antić.

Od 2009. godine Marija živi u Lisabonu, jer je dobila stipendiju Ministarstva nauke i tehnike u Portugaliji za doktorske studije. Po završetku doktorskih studija radila je na evropskom projektu u Pragu, na konstruisanju lasera deset puta veće snage od trenutno najmoćnijeg na svetu. Mogući eksperimenti sa laserima te vrste su upravo tema istraživanja za koje joj je dodeljena nagrada IBM.

- Bila sam đak Matematičke gimnazije u Beogradu, studirala sam na Fizičkom fakultetu u Beogradu, a diplomski radila u Institutu za fiziku u laboratoriji za gasnu plazmu, pod mentorstvom profesora Zorana Lj. Petrovića - kaže naša sagovornica. - Za vreme studija bila sam aktivna kao mlađi saradnik u Petnici, i član studentske organizacije BEST, koja okuplja evropske studente tehničkih nauka. Interesantno je da me baš BEST prvi put odveo u posetu Portugaliji.

Trenutno živi u Lisabonu, u grupi je za lasersku plazmu fakulteta Intituto Superior Tecnico, gde radi na postdoktorskim naučnim istraživanjima i namerava da nastavi proučavanje ove grane fizike, kompjuterskim simulacijama.

PRIMENA

U EKSTREMNIM uslovima možemo dobiti iks ili gama zrake, koji mogu da proizvedu "fotografije" nalik rendgenskom snimku, ali sa mnogo boljom rezolucijom i kontrastom od rendgendskog snimka i to sve u tri dimenzije - kaže dr Vranić. - U medicini, to će omogućiti poboljšanu dijagnostiku, dok u industriji ovakav neinvanzivan način snimanja može da se koristi za ispitivanje kvaliteta kritičnih komponenti, na primer delova motora aviona i slično.

DRUGI PUT NAGRADA SRBIMA

Ovo prestižno priznanje, za 28 godina koliko se dodeljuje, gotovo uvek je odlazilo u ruke talentovanih, ambicioznih Portugalaca, pa je time uspeh naše naučnice još značajniji. Zanimljivo je da je pre deset godina pobedio naš mladi naučnik Marko Beko. Njegovo istraživanje bilo je u oblasti bežičnih komunikacija, MIMO tehnologije. Trenutno je u Lisabonu redovan profesor na Univerzitetu Luzofona.