Na zemunskom keju u Beogradu Bogojavljanski krst uzela je danas 18-godišnja Jovana Leposavić iz Beograda, devojka koja se izlečila od raka.U Zemunu je u tradicionalnom plivanju za Bogojavljenski krst učestvovalo oko 300 plivača u prisustvu patrijarha Irineja i gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića.Razaljinu od 33 metra, pri temperaturi vode od dva do tri stepena, prvi je preplivao Lazar MAKULjEVIĆ, ali niko od plivača nije hteo da uzme krst dok Jovana nije došla do njega i uzela ga.Ona je nakon izlaska iz vode rekla da svoju pobedu posvećuje svim svojim prijateljima koji su se lečili od raka ali i onima koji više nisu živi.Rekla je i da je sama imala veliku borbu s tom bolešću pre četiri godine i da je uspela da je pobedi, kao i da se vratila sportskom načinu života i igranju fudbala.Ona je prva pripadnica lepšeg pola koja je pobedila od kada se organizuje plivanje u Zemunu.Patrijarh Irinej je nakon službe pokropio učesnike osvećenom vodom, a oni su pre početka plivanja otpevali pesmu kosovskih junaka, kao i himnu Srbije "Bože pravde".Učesnici su takođe pre plivanja počeli da se zaklinju u čast Srbije, Kosova, RS i Rusije, i otpozdravili sa "Dogodine u Prizrenu".Patrijarh Irinej je prethodno služio arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Nikolaja u Zemunu, odakle je litija krenula centralnim zemunskim ulicama do keja.On je pre početka plivanja u obraćanju velikom broju građana istakao da se danas slavi jedan od najvećih pravoslavnih praznika, Bogojavljanje, i zahvalio Bogu na miru i izrazio nadu da će se mir nastaviti u narednom periodu, "s obzirom da je svima najpotrebniji".Patrijarh je čestitao svima praznik i podsetio da je dolazak Isusa Hrista bio najavljen kroz proroke u Starom zavetu, kao i njegova božanska misija u narodu, kao obećanog mesije.Da bi se to ispunilo, podsetio je, Isus je došao na reku Jordan, gde je Sveti Jovan preteča krstio ljude, a zatim je i on sam kršten potapanjem u reku Jordan, čime je voda dobila veliki simbolički značaj, jer je tako potopljen sav greh ljudskog roda i označeno novo rađanje i preobražaj ljudskog roda.Prema rečima patrijarha, tada se Sveti duh javio u vidu goluba i začuo se glas koji je rekao "Ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte" i istakao da osvećenjem na današnji praznik voda postaje reka Jordan.Patrijarh je rekao da je osvećena vodica velika svetinja i da je zato pravoslavni vernici odnose u svoje domove, jer ona ima lekovita dejstva i oslobađa ljude od mnogih slabosti.Tom prilikom je rečeno da je ovogodišnje plivanje za časni krst u Zemunu posvećeno jubileju osam vekova autokefalnosti SPC i da je ovogodišnji časni krst posvećen velikom prijateljstvu srpskog i ruskog naroda koje je u pravoslavlju ima izvor bratstva.Najavljeno je da je SPC jedan krst putem diplomatskog protokola uputio predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, drugi ambasadoru Rusije u Beogradu Aleksandru Čepurinu, dok je treći uručen gradonačelniku Beograda Zoranu Radijičiću.Četvrti je uručen predstavniku televizije RS, nakon čega je patrijarh poručio "Neka živi naša pravoslavna RS".Gradonačelnik Radojičić je zahvalio na priznanju, istakavši da doživljava dobijeni krst kao priznanje za nešto što tek treba da uradi.On je rekao da je Bogojavljanje veliki praznik koji podseća na veru, ljubav i nadu, dan koji su motiv svakog čoveka da započne novi dan i ide u nove pobede u životu."I fizička slabost uz nadu, veru i ljubav može da se prevaziđe", rekao je Radojičić.On je kazao da će najhrabriji danas u ledenoj vodi pokazati kako mogu ljudske slabosti da se pobeđuju i čestitao građanima praznik i poželeo im da ima više ljubavi i tolerancije.Širom Srbije danas je organizovano tradicionalno plivanje za Časni krst.Pliva se 33 metra koji simbolizuju broj godina života u kojoj je Isus Hrist razapet.Bogojavljenje je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika.Vernici se na Bogojavljanje pozdravljaju rečima "Hristos se javi", a otpozdravljaju sa "Vaistinu se javi".