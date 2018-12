Tanjug | 30. decembar 2018. 18:22 | Komentara: 0

Saobraćaj je očekivano pojačanog intenziteta širom Srbije, posebno na putevima koji vode ka Mađarskoj granici, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije.Slaba kiša trenutno pada u pojedinim delovima zemlje što stvara mokre kolovoze, pa se na vozače apeluje da vožnju prilagode uslovima na putu, ne ulaze u rizična preticanja i da imaju više tolerancije ukoliko dođe do nepredviđenih zastoja.Pošto su meteorolozi najavili stvaranje snežnog pokrivača visine do 10 cm u toku noći u zapadnoj, jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji, AMS podseća na obavezno korišćenje zimske opreme.Prema poslednjim informacijama dobijenih od Javnog preduzeća "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja.Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših GP zadržavanja su do 30 minuta.Najopterećeniji je Horgoš, gde se beleži veći broj vozila u međuzoni, što može produžavati vreme čekanja i kod nas.AMS podseća da je zabrana za šlepere i kamione sa prikolicom na snazi na sledećim putnim pravcima:II A-199 Novi Pazar - Deževa - Šaronje - OdvraćenicaII A-209 Kraljevo (Kovanluk) - Brezna - Granica PZP Novi Pazar/Kruševac (Goč)II A-210 Kopaonik - RudnicaII A-211 Granica PZP Kruševac/Novi Pazar - KopaonikII A-197 Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar - Duga Poljana - Rasno - KarajukićaBunari - Ugao - državna granica sa CGII A-198 Raška - Kuti - Granica PZP Novi Pazar/IvanjicaII A-201 Sjenica - Krajnoviće - Bare - Vrbnica - državna granica sa CGII A-201 Vrbnica - Granica SRB/CG (Vrbnica)II A-202 Sjenica - Raždaginja - Buđevo - Karajukića Bunari - Suvi Do - Leskova -Velje Polje - TutinII A-204 Pazarište - Manastir Sopoćani - Baćica - RasnoII A-205 Tutin - Godovo - državna granica sa CG (granični prelaz Vuča)II A-206 Novi Pazar - Brđani - administrativna linija AP Kosovo i MetohijaII B-412 Brvenik - Manastir Gradac - RudnoII B-413 veza sa državnim putem I B 22 -Novopazarska Banja -Izbice -Lopužnja -Negotinac -kraj izgrađenog dela puta