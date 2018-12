Tanjug | 29. decembar 2018. 21:00 | Komentara: 0

Tokom novogodišnje noći u Beogradu i na severu zemlje neće biti snega, biće možda malo kiše i eventualno susnežice, a u ranim jutarnjim satima 1. januara padavine će svuda prestati, izjavio je danas za Tanjug meteorolog Nedeljko Todorović.Kako kaže, u nižim predelima juga i jugozapada zemlje moguć je sneg, dok će na planinama doći do povećanja snežnog pokrivača, ali u Beogradu i na severu zemlje nema naznaka za snežnim padavinama.Todorović navodi da na krajnjem jugu zemlje može pasti malo snega, kao i u gradovima koji su blizu planina Užice, Prijepolje, Nova Varoš...Danas je iz RHZS saopšteno da će u Srbiji sutra preovlađivati oblačno vreme, dok je u toku dana moguća slaba kiša ili susnežica, uglavnom na severu i istoku zemlje, a na planinama ponegde slab sneg.Uvece i u toku noci padavinska zona prosirice se i na ostale krajeve, kažu iz RHZS.Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -2 do tri, a najviša od tri do osam stepeni.U Beogradu takođe oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniza temperatura oko tri, a najvisa oko pet stepeni.U ponedeljak oblačno, na zapadu i jugozapadu Srbije sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivaca za 10 do 20 centimetara, naročito u brdsko-planinskom delu, a u višim predelima moguća je i pojava snežnih nanosa.Prestanak padavina na severu i istoku Srbije očekuje se u toku novogodišnje noći, a u ostalim krajevima u utorak ujutro i pre podne.Od srede do kraja sedmice osetno hladnije, povremeno sa snegom i pojačanim severozapadnim vetrom.U većini krajeva stvaranje snežnog pokrivača uz pojavu ledenih dana s maksimalnom temperaturom ispod nula stepeni.