BEOGRAD - U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, u većem delu mestimično slab sneg, uveče i noću prestanak snega, na severu uglavnom suvo uz zadržavanje magle veći deo dana i uz slab vetar slab severni i severozapadni. Najniža temperatura od -9 do -2 C, najviša u većini mesta od -4 do -1 C, u Timočkoj Krajini 2 stepena, saopštio je Republički hidrometerološi zavod. I u Beogradu će biti oblačno i hladno, uz slab vetar i temperaturu od minus 4 do minus 2 stepena.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u sredu ujutro biti hladno sa slabim i umerenim mrazem i mestimično maglovito, a u toku dana malo toplije, posle podne delimično razvedravanje. U četvrtak i petak se očekuje pretežno oblačno i još malo toplije, ponegde slaba kiša i susnežica, u planinama slab sneg, u košavskom podrucju pojačanje jugoistocnog vetra. U noćnim i jutarnjim satima ponegde će se kiša lediti pri tlu, a od subote toplije, ponegde sa slabom kišom, dok će se sneg u nižim predelima otapati.





AMS: NA PUT NE KRETATI BEZ ZIMSKE OPREME

Auto-moto savez Srbije pozvao je jutros vozače da na put ne kreću bez zimske opreme i dobrih zimskih guma.

I pored intezivnih intervencija putara na posipanju kritičnih deonica, jak mraz i niske temperature pretvaraju svaku iole vlažnu deonicu u led ili poledicu, dodaje se u saopštenju.

Prema poslednjim informacijama dobijenih od Javnog preduzeća "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim

terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja od 30 minuta.

Teretna motorna vozila, na izlazu iz zemlje, na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko osam sati, na prelazu Šid oko pet sati, a na Horgošu oko dva sata.