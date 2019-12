Novosti online | 08. decembar 2019. 21:03 > 22:35 |

- To si sto puta već rekao - odgovorila mu je Vedrana Rudan.





Predsednik Vučić je na početku rekao da je prihvatio da bude sa još dva gosta u studiju jer je to prihvatila Vedrana Rudan.



On je odgovorio u svom maniru, osmehom i izjavom da će žene tek sad poludeti za njim i zahvalio joj što mu diže cenu.





Ističe da je narod zaslužio puteve i da su oni njihov uspeh.





Vedrana je pokušala nešto da kaže, ali je u tome prekinuo predsednik Srbije, a onda ga je ona nasmejala.





- Evo ja ću sve vreme da ćutim, vi me prekinite.







- Nekada je koncesija neophoda, ali sam zadovoljan što nemamo nijednu. Koncesija se otplaćuje decenijama, a u Hrvatskoj je zaista saobraćaj umeren u pojedinim delovima. Mi imamo pristojne cene, iako bi naravno ljudi voleli da su niže. Ovo je jedan od izvora sredstava za nove puteve koji donose investitore. Mnogi nisu hteli da dođu u Kraljevo, u Loznicu, i u druge gradove. Ovo je način da fabrike pomerimo van Beograda i zaposlimo ljude van Beograda - kaže Vučić.









Migranti u Srbiji



Komentarišući drugi predlog, predsednik Vučić je govorio o jednoj analizi koja kaže da u kojoj se kaže da će Srbija ozbiljno da raste ekonomski, tako da će 2027. godine broj migranata biti jednak broju emigranata.



- Deo ljudi koji će odlaziti, ali ćemo i deo ljudi pokušati da vratimo. Onda ćemo imati lagodniju situaciju – istakao je predsednik Vučić, dodajući da ćemo u decembru i januaru imati veće plate nego druge zemlje Zapadnobalkanske šestorke!



Što se tiče migranata u Srbiji, Vučić ističe da ih poštujemo, ne diramo, i prema njima imamo civilizovan i human pristup.



- Ne vidim da imamo tu neki problem, ali kad mi Srbi od komarca ne bismo napravili magarca ili medveda – rekao je on i dodao:







- Ja mislim da je Erdogan taj koji drži ručnu i čuva odnos sa Evropljanima, ali mislim da ćemo se suočiti sa tim u jednom trenutku sa većim brojem izbeglica iz saharskog dela, to će se jednom dogoditi – istakao je predsednik i dodao da su jedni uzimali "krem" sirijskog društva i popunili su neke rupe.



Sa druge strane, Vedrana Rudan je ocenila da je cela Evropa koncentracioni logor.



- Neko je tim ljudima prvo razorio dom. To su bile Amerika, Nemačka, Velika Britanija... Politika Hrvatske je da se ide đonom, oni biraju metak, a ne žicu! To je užas! Neko je te ljude proterao odnekle i oni sada pokušavaju naći svoj dom. Njima nije u planu da ostanu u Hrvatskoj! Mislim da je ovo kraj Evrope kakvu smo poznavali. Milioni izbeglica će preplaviti Evropu, rekla je Rudan.

Putinov poklon Vučiću



- To je za mene divan poklon iz srpske istorije. Zaista mi je drago što mi je to poklonio. Prvi put da me je sačekao i ispratio do kola. U svakom slučaju, za mene je važno da imamo dobre odnose. - To je za mene divan poklon iz srpske istorije. Zaista mi je drago što mi je to poklonio. Prvi put da me je sačekao i ispratio do kola. U svakom slučaju, za mene je važno da imamo dobre odnose.





Kaže da ga napadaju, kritikuju, a da je malo onih koji su se sa Putinom sastali 17. puta, da je malo onih koji su od njega dobili orden. Njemu je, kaže, važno da Srbija ima odlične odnose sa Rusijom.



- Najvažnije za mene je da imamo gas. Želimo dovoljno gasa za grejanje i sve druge potrebe - kaže Vučić. Na Rudanino pitanje "da li misli da će ga neko ubiti", on kaže da se nada da neće i da se time ne bavi, već se bavi napretkom Srbije i njenim razvojem. Kaže da su mnogi novinari strašni lažovi, pa su tako pisali da se on napio tri puta, između ostalog kada je ubijen Ćuruvija i kada je ubijen Đinđić.



- Notorne laži! Ovakve i slične se fabrikuju svaki dan i onda dođemo u situaciju da ne znamo šta zaista može da se dogodi - kaže Vučić.



Predsednik kaže da, ako ćuti na napade, onda laži počinju da dominiraju, da se nekontrolisano šire, upravo kao priča za njegovo navodno pijanstvo nakon ubistva premijera. Kaže da pojedinci to postavljaju kao aksiom, ističu da je on to sam nekada izjavio, iako je reč o notornoj laži.



Rudan kaže da je nezrelo to što reaguje na svaku sitnicu, dok Vučić ističe da je samo normalan čovek.



- Nemojte biti normalni, budite malo nenormalni - preporučila mu je Rudan. Ona je, vraćajući temu na Putina, rekla da je Kolinda Grabar Kitarović delom "NATO cura", delom "babuška".







Gužva ispred Skupštine







Komentarišući četvrti prilog presednik Vučić kaže da ne misli da je za to kriv Boško Obradović.



- Mnogo manje je on kriv od svih drugih, kada su stvorili atmosferu da je sve dozvoljeno i sve moguće, kada možete da pretite svakoga dana, zašto ne biste zastavu koristili zastavukao štap i razbijali prozore – rekao je predsednik.



Rudan je rekla da iza svakog spontanog dešavanja stoji dobra organizacija, a pitanje je ko je organizator.



- Za sada ta kritična masa nije opasna – smatra Marić. Vučić dodaje da će nadležni reagovati onda kada su građani ugroženi, što je prema zakonu i Ustavu.



- Nacrtali su mi 500 puta metu, ali niko nije pucao – naglasio je predsednik Vučić.









Novi helikopteri



Vučić kaže da će uvođenje obaveznog vojnog roka biti tema u budućnosti,a da za sada odluka o tome ne postoji. Srbija gradi mobilniju i bržu vojsku, koja će moći da u svakom trenutku "prihvati prvi udar" i ima najbolju specijalnu jedinicu.



Govoreći o tome kako je vest o naoružavanju Srbije primljena u Hrvatskoj, Rudan podseća da je njihov ministar rekao da se i oni moraju naoružavati jer se Srbija naoružava. Rudan je zapitala da li se plašimo da će nas neko napasti.



- Ne, ali želimo da smo bezbedni - odgovorio je Vučić. Rekao je da će Srbija kupovati još naoružanja, ali ne u ovakvom zamahu, zbog licemerja pojedinih sa zapada. Kaže da je njegov posao da je odgovoran i zadovoljan je snagom naše vojske.



- Ne mislimo da nekoga napadamo, da vučemo agresivne poteze i da, osećam se samouvereno jer imamo mogućnost da odvratimo neke od eventualnog napada. Moramo da budemo sigurni - kaže Vučić. Rudan kaže da je njihov ministar obećao Trampu da će Hrvatska uplatiti šest milijardi evra u NATO.

Dodaje da Srbija od Rusa dobija jeftinije oružje, ali kupuje i od Francuske i drugih zemalja. Ističe da se ovo radi upravo da bi se radilo na miru.



- Trudim se da pomognem našoj vojsci baš zbog mira. Vojska nam je deset puta jaća nego pre pet godina, a dinara od toga nisam uzeo, iako neki mogu da izmišljaju. Ovo moraju da mi priznaju i politički protivnici - kaže Vučić. Dodaje da očekuje u novom investicionom planu da će se više ulagati u mlade ljude, u obrazovane ljude, u medicinske sestre kojima su u proteklom periodu povećane plate za 38,9 odsto.



Na pitanje Vedrane Rudan, Vučić kaže da nije realno da Hrvatska napadne Srbiju.



- Sa Hrvatskom uprkos ličnim problemima iz prošlosti, mislim da ćemo imati bolje odnose u budućnosti - kaže Vučić.







- Zare ne možemo staviti krst na sve sukobe - pitala je Rudan . -Znate, meni su Nemci 1944. ubili tetku pa ja ne radim Merkelovoj carski rez tupim nožem. Recite jednom dosta. Kraj.







- Hrvati često traže od nas da se izvinjavamo i da se nikada ne setimo Jasenovca. Ako bi bili u stanju da prestanu sa tim, prestali bismo. Ja prihvatam da prestanemo odmah, samo da prekinu da govore da smo agresori, ali to neće prestati nikada - ocenjuje Vučić. Marić je rekao da nijedan političar u Hrvatskoj neće dobiti izbore, ako kampanju ne gradi na antisrpskoj kampanji. Podseća i da su Srbi proterani iz Hrvatske, ali da su i dalje problem.



Vučić kaže da Hrvati imaju demografske probleme.





Severinino pismo



Komentarišući šesti predlog Rudan je istakla da je Severinin skučaj "kolektivno silovanje" pravosudnog sistema.



- Hrvatska je ženomrzačka zemlja, Severina je simbol svih nas, i žao mi je što se u Hrvatskoj ne menja ništa bolje – istakla je ona.



- Ovaj slučaj govori o prljavoj Hrvatskoj – dodaje ona.



Vučić je rekao da je upoznao Milana Popovića, da ga je video dva puta i da je na njega ostavio utisak pristojnog čoveka.



- Deci je nekako lakše da budu sa majkom, razumem žensku solidarnost, a u konkretan slučaj ne bih da se mešam - rekao je Vučić.



- Žene se i dalje mlate i prebijaju. Mužjaci rade šta im je volja! – istakla je Rudan, govoreći o situaciji u Hrvatskoj i odnosu prema ženama.





Prodaja Megatrenda



Marić kaže da se Đorđević pojavio na potpisivanju ugovora u sakou koji mu je kupio Mića Jovanović. Kaže da skoro nije gledao ovakvu komediju.



Govoreći o navodima da je ovaj slučaj neprijatan za SNS Vučić kaže da ne zna zašto bi to bilo tako. Kaže da mu je žao Jovanovića kome su uništili sve što je stvorio.



- Žao mi je, ali da mu pomognem ne mogu - kaže Vučić. Ističe da je glupost da je ova tema izmišljena da bi se skrenula pažnja sa navodne afere "Krušik". Dodaje da on nikada nije bio na Megatrendu, da nije predavao kao neki članovi opozicije, te da je studirao na državnom fakultetu.



Vučić kaže da ne razume kakve veze ima Megatrend sa SNS-om i podseća da su Boris Tadić i Vuk Jeremić predavali na istom. Rudan kaže da su privatni fakulteti postali precenjeni, da je znanje postalo roba, pa da se danas svaka diploma može kupiti.



Rudan je zamerila Vučiću što nije otišla u Zagreb. Ipak, Vučić kaže da on misli da nije pogrešio.



- Ovo je pitanje naših unutar-partijskih odnosa, odnosa unutar EPP. Da sam otišao, samo bi se o tome pričalo. Hteo sam da učinim dobro za EPP, da se izbegne svaka vrsta svađe i da u normalnije vreme i u normalnijim uslovima razgovaramo - kaže Vučić.



Rudan kaže da misli da narodu nije toliko stalo do sukoba Srba i Hrvata i poručuje mu da ne treba da se oslanja na to šta pišu hrvatski mediji.



- Da li stvarno verujete svemu što novinari pišu? - rekla je Rudan.



