04. decembar 2019.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zahvalan Rusiji na podršci međunarodnom pravu i Srbiji po pitanju Kosova i Metohije i očuvanja teritorijalnog integriteta naše zemlje.

On je, na zajedničkoj pres konferenciji sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, rekao da je šefu ruske države preneo svoja "nevelika očekivanja o budućnosti po pitanju pregovora sa albanskom stranom".

"Pre svega imajući u vidu njihove izjave, najave i pokušaje da se dodatnim pritiscima iskamči samo priznanje nezavisnosti Kosova, a da Srbija ne dobije ništa", rekao je Vučić.

To, poručio je, nije ni moguće, ni realno i neće se dogoditi.

Vučić je ponovio da je zahvalan Putinu na tome što po tom pitanju Srbiji pruža stalnu i čvrstu podršku.

Putin je rekao da je pozicija Rusije po pitanju Kosova i Metohije nepromenjena i da osnov za rešavanje treba da bude rezolucija Saveta bezbednosti 12 44.

Rusija je, istakao je Putin, spremna da podrži moguće kompromisno rešenje kosovskog problema, ako ono bude postignuto između Beograda i Prištine, i da će Rusija "biti na strani Srbije".

On je istakao da je Rusija za mirno rešenje kosovske krize, poštovanje suvereniteta i celovitosti Srbije, i za adekvatno poštovanje prava svih etničkih grupa.

Rusija nije promenila svoju poziciju - osnov za rešavanje pitanja KiM treba da bude rezolucija 12 44.

Vučić posle sastanka: Nikada nisam doživeo ovakvo gostoprimstvo















Vučić je pred srpskim medijima govorio o detaljima sastanka.



- Naša industrijska proizvodnja raste i industrija nam najviše troši gas. Srećan sam što je Putin primetio naš napredak u ekonomiji. Neće biti jednostavno za gas, ali ići ćemo na zakazivanje novih količina - rekao je predsednik Vučić.



On je istakao da Srbija trenutno ima skladišta gasa, ali da to nije dovoljno.



- Mnogo dobrih pitanja smo pokrenuli. Vojna saradnja je odlična, trenutno ćemo stati s nabavkom oružja. U petak ili subotu ćemo predstaviti nove helikoptere.



Vučić je rekao da bilo reči i oko kosovskog pitanja, o čemu je pričao Marko Đurić, direktor Kancelarije za KiM.



- Putin je istakao da će podržati Srbiju. Rusija je prijatelj Srbije, a Srbija je prijatelj Rusije. Niko neće u ime naših građana da odlučuje s kim ćemo da sarađujemo.



Kada je reč o evropskom putu Srbije, Vučić je rekao da je saslušao šta je ruski predsednik imao da mu kaže, ali nije mogao da iznese detalje.



Vučić je otkrio novinarima da je od Putina na poklon dobio pušku Milana Obrenovića, koju je Rusija kupila ove godine na aukciji, kao i vina iz okoline Sočija.



- Ja sam njemu poklonio divnu ikonu iz 19. veka, jer znam da voli ikone i vernik je. Beskrajno mu hvala za pušku, nisam očekivao - kazao je Vučić.



On je istakao da u Sočiju živi mnogo Srba, koji su ambasadori naše zemlje.



Predsednik se osvrnuo i na "špijunsku aferu".



- Razgovarali smo o svim temama i imamo dobre odnose i trudićemo se da ih održavamo i unapređujemo.



Predsednik je negirao da je dobio ponudu od ruskog predsednika da napravi tehničku vladu sa liderima Saveza za Srbiju Draganom Đilasom i Boškom Obradovićem.



- Sutra ću razgovarati s Merkelovom, a za odgovorne ljude nema lakih izgovora. Za one koji nameravaju da pobeđuju nema lakih stvari. Odgovornost i ozbiljnost su za mene dve najvažnije reči. Mislim da je atmosfera bila dobra na današnjem sastanku, hvala Putinu na gostoprimstvu. Ono što sam danas doživeo da me Putin prati do automobila, hvala mu na tome.

- Hvala Putinu! Mislim da me niko nikada nije ovako dočekao. Pratio me je sa još dva automobila i zaista mu hvala na tome - rekao je Vučić na kraju obraćanja srpskim medijima.





Vučić: Vi čekate u redu kod Putina, ja ću ići još češće



Srbija će nastaviti saradnju sa Rusijom na korist srpskog i ruskog naroda, poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić.

"Imali smo veoma dobre i sadržajne razgovore", rekao je Vučić na zajedničkoj pres konferenciji.

Predsednik Srbije odmah je odgovorio na kritike iz pojedinih centara zbog bliskosti odnosa naše zemlje sa Rusijom.

Brojnim predstavnicima raznih zemalja, koji mu prebacuju, ističe predsednik, i pitaju ga šta će uopšte u Rusiji i zašto je tamo, odgovara, što je danas rekao i Putinu, da je ponosan i da je za njega ogromna čast da takav čovek i takav lider, kakav je Putin, ima vremena za nas.

"A, idem tamo zato što vi obično čekate u redu kod Vladimira Putina. A, ja čekam mnogo manje od vas. E zato što pokazuje jednako ili malo veće poštovanje prema nama nego prema vama, tamo ćemo da idemo još češće", rekao je Vučić.

On je istakao da je saradnja Srbije i Rusije u politici, ekonomiji, kulturi, odlična.

"Politička saradnja je takva da računamo na podršku Rusije u svim međuanrodnim forumima, institucijama, organizacijama, kao što i Rusija može da računa na našu podršku", rekao je Vučić u obraćanju na zajedničkoj pres konferenciji sa Putinom.

Putin na otvaranju Hrama



Vučić je rekao da je na današnjem sastanku dosta razgovarano o gasu.



„Za nas je najvažnija vest što je predsednik rekao da će Srbija u svakom slučaju dobiti gas“, naveo je srpski predsednik i zahvalio ruskom predsedniku na stalnoj podršci srpskom narodu.



On je naglasio da će Putin sledeće godine doći u Srbiju na otvaranje Hrama Svetog Save.







Srbija ne bi bila bombardovana da je Putin 1999. godine bio predsednik











„U Srbiji više cenimo Putina nego što smo cenili neke ranije lidere“, rekao je Vučić.„Nikada ne možemo da zaboravimo 2015. godinu kad nas je Putin spasao žiga sramote na našem čelu“, dodao je on.„Računamo na podršku Rusije u svim međunarodnim organizacijama, ali i Rusija računa na našu podršku. Ne postoji dokument za koji bi Rusija glasala protivno interesima Srbije i obrnuto“, naglasio je Vučić.Da je 1999. godine Putin odlučivao, mi nikada ne bismo bili bombardovani, poručio je Vučić.„Zahvalni smo na podršci Rusije međunarodnom pravu, kao i po pitanju Kosova“, naveo je srpski predsednik.On je ponovio da nije realno da se dogovor postigne a da Srbija ništa ne dobije. „Zahvalan sam što nam Rusija po tom pitanju pruža stalnu i čvrstu podršku“, rekao je Vučić.Kad je reč o snabdevanju gasom, Vučić je rekao da je dobio uveravanja Putina i Milera da će Srbija moći da kupi dodatne količine ruskog gasa i da sa izvesnošću može da očekuje prvi i drugi kvartal sledeće godine.„Zbog toga se osećam mnogo sigurnije i ne mogu da sakrijem osmeh“, rekao je Vučić.Bez obzira što se nalazimo na evropskom putu nećemo smanjivati obim saradnje sa Rusijom. Naprotiv, nikome nećemo dozvoliti da se meša u naše odnose sa Ruskom Federacijom. Mi ćemo naše bratstvo da baštinimo bez obzira koliki pritisci bili, poručio je Vučić.Za mene je ogromna čast da je takav lider kao što je Putin imao vremena za mene, u Rusiju ćemo da idemo još češće, bez obzira šta će neko da kaže, uveren da će to biti za dobrobit i ruskog i srpskog naroda, dodao je Vučić.Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je ponovio da će građani Srbije imati dovoljno gasa. „Gas smo rešili“, poručio je Vučić.„Što se tiče vojske, imamo odličnu saradnju, veliki broj zajedničkih aktivnosti, rekao je Vučić. Predsednik Putin me je na paradi devetog maja savetovao šta da kupim i to treba da dođe u Srbiju“, dodao je on.Vučić je rekao da je vidljivo koliko je Rusija stvari promenila od kako su im uvedene sankcije.Kao primer naveo je izgradnju gasovoda „Sila Sibira“ za oko 60 milijardi kubika gasa koji ide iz Rusije za Kinu, što je, kaže, bila velika svetska vest.„To je gasovod koji provede 30 puta više gasa nego što ide za Srbiju“, naveo je Vučić i dodao da se sada u Rusiji prave drugačiji pravci razvoja, ali da on o tome ne može da govori.

Zadovoljni vojnotehničkom saradnjom sa Rusijom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je zadovoljstvo vojno-tehničkom saradnjom sa Moskvom.

„ Imamo odličnu vojno-tehničku saradnju. Zahvalan sam na podršci našoj armiji“ rekao je on.

Vučić je kazao da je Srbija kupila "mnogo snažnih i dobrih stvari" od Rusije.

„ Putin me je prethodnog puta posavetovao šta da kupimo. Poslušao sam taj savet, i to treba da nam dođe u Srbiju”, istakao je on i dodao da će Srbija nastaviti da oprema svoju vojsku u skladu sa finansijskim mogućnostima.

Zamolio je građane u Srbiji da sagledaju kako nam je izgledala pre šest godina, a kako sada izgleda nivo opremljenosti vojske.

"Ponosan sam našom saradnjom", kazao je on.

Vučić: Nikada vlada sa onima koji su rušili zemlju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Sočiju da nije dobio nikakvu zvanicnu ponudu iz Rusije, a pogotovu ne od Putina, da formira vladu sa pojedinim opozicionim strankama.

On je rekao da je bilo takvih ponuda, ali da je te koji su zbog toga došli kod njega zamolio da odmah i to što pre "napuste prostoriju".

"Onaj ko bi mi ponudio da formiram vladu sa onima koji su razorili zemlju, da budem njihov saradnik u daljem rušenju Srbije....Ne pristajem na to", rekao je on, odgovarajući na pitanja novinara na kraju posete Sočiju.

Upitan da li je Putinu postavio pitanje "zašto", koje je najavio u jeku obavestajne afere na konferenciji za novinare, Vučić je rekao da su razgovarali o svim temama.

"Imamo dobre odnose i želimo da ih nadograđujemo", poručio je Vučić.