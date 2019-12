Tanjug | 04. decembar 2019. 08:00 |

Ako na nekog Srbija može da se osloni u međunarodnoj areni to je Rusija, u to nema nikakve sumnje, rekao je Vučić

Ako na nekog Srbija može da se osloni u međunarodnoj areni to je Rusija, u to nema nikakve sumnje, a isto tako oni mogu na nas da se oslone, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dodajući da su odnosi dve zemlje prijateljski i bratski.





On je istakao i da je potrebno da bi građani Srbije živeli bolje da naša zemlja ima dobre odnose i sa Rusijom, EU i svim drugima.





"Nećemo mi da gubimo svoje prijateljstvo, (sa Rusijom) čak i da nemamo ništa od svega toga što je racionalno, samo zato što nam to neko naređuje, imamo svoju politiku i hoćemo da budemo svoj na svome i ništa više", rekao je Vučić iz Sočija za tv Hepiju.





Neki Evropljatni pitaju zašto ideš kod Putina.





"Jer vi čekate u redu, nekada cekate i tri sata kada dolazi na sastanak a ja ne moram da čekam tri sata i zbog toga idem", rekao je Vučić, dodajući da isto važi i za Kinu koju svi hoće da privuku za sebe.





"Ne treba samo oni da imaju korist a mi da propadnemo.





Zato smo otvorili vrata i Srbija neće da vodi samodovoljnu politiku već ćemo da sarađujemo sa svima i da vodimo politiku kako mi hoćemo u interesu našeg naroda", rekao je on.





Dodao je i da Srbija nije ništa učinila protiv ruskih interesa iako to nije bilo lako, jer je bilo bezbroj pritisaka.



Vučić je dodao da Rusija podržava Srbiju u najvažnijim stvarima, oko Kosova i Metohije i da dve zemlje dobro sarađuju u vojnim, ekonomskim, privrednim temama.





Upitan da prokomentariše navodne zahteve Zapada da Rusija po zahtevu Srbije pusti Kosovo u UN, Vučić je rekao da je "to vreme prošlo" i da danas takva opasnost ne postoji.





Dodaje da su Rusi uvek govorili da će da prate Srbiju u onome što bude želela oko KiM.





"Rusi žele da imaju Srbiju za saveznika na Balkanu, to je logično", istakao je on.





Vučić je ocenio i da je Putin uspeo da podigne Rusiju "zato im toliko smeta", koja i dalje nije ekonomski, ali je politički činitelj zahvaljujući Putinovoj snazi i da je on zaslužan za snažno mesto Rusije u svetu, naveo je Vučić.





Vučić je objasnio da Srbija vodi politiku vojne neutralnosti, a da vojnu neutralnost možete imati samo ako ste vojno snažni.





"Kako ćete da snažite armiju, ukoliko se ne naoružavate i ne opremate, a onda i jedni i drugi i treći prate svaki vaš potez, gde ste uzeli puske i avione...", napomenuo je Vučić.





On je objasnio i da su danas lošiji uslovi za prodaju oruzja i da se svi zato bore za svoje mesto i da zato nisu slučajni napadi na namensku industriju, jer je, kako kaže, vazno unistiti konkruitenciju pa makar i malu srpsku.





Podsetio je koliko je Srbija napredovala kada je u pitanju opremanje Vojske.





"Mi ćemo za mesec dva imati 14 migova-29, lovaca sa posebnim radarskim sistemom, stize devet helikoptera H-145 što za vosjku, sto za policiju, stize i stiglo je četiri MI 35, što su leteće tvrđave, stigla su tri MI-17 , naručili smo super pume...", naveo je Vučić.





On je dodao da neće ni da govori o raketama, Nori, oklopnim vozililima, Lazaru, dodajući da smo sistem za protivazdusnu odbranu već platili.





Komentarišući izveštaj Pentagona, kaže da se sve dešava u sklopu razlicitih pritisaka i da ima krugova koji smatraju da "Vucicć nije poslusan".





"To govori o dobroj politici Srbije, da je Srbija snaznija, a to je moj posao", ukazao je Vučić ističući da ste smetnja mnogima kada ste snažniji, kao i da to mnogima u okruženju ne odgovara.





Vučić je rekao i da je Soči grad koji se neverovatno izmenio i izgradio od kada je prvi put bio u njemu 2013. godine, a da je posebno zadovoljan što tome doprinose i srpski građevinari.





"Svi zatvraju svoja tržišta, a mi smo srećni sto su za nas otvorili svoja", kazao je Vučić.





On je istakao i da su ih sankcije naterale da misle o svojoj proizvodnji i da ne zavise od preživljavanja", zaključio je Vučić.





VUČIĆ: PUTIN JE ISKRENI PRIJATELj



Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je sinoć uverenje, uoči sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, da može da očekuje značajnu podršku Putina Srbiji, kao i da će ponovo uputiti poziv šefu ruske države da poseti Srbiju.

Vučić je u izjavi za TV Pink rekao da je Putin iskreni prijatelj Srbije, i da nikada ne smemo da zaboravimo šta je on uradio za Srbiju 2015. godine kada nas je spasao genocidnog žiga na čelu mnogostradalnog srpskog naroda.

"I ne samo tada. Uvek je podržavao integritet Srbije i njeno nezavisno i samostalno odlučivanje, i verujem da i sutra možemo da očekujemo značajnu i veliku podršku Putina za našu zemlju", rekao je Vučić.

On je primetio da je, kada je pre šest godina, kada je prvi put kao prvi potpredsednik Vlade Srbije razgovarao sa Putinom, to bio razgovor o dugovima, koje su ostavile prethodne vlasti prema Rusiji, dok Srbija danas Rusiji ne duguje ništa.

Tada je, kaže, i Putin bio ljut, a i drugi su osećali da mogu da pokažu ljutnju zbog naših dugova.

"Danas ne dugujemo ništa, već razgovaramo o saradnji koja je dobra, zbog koje smo neretko napadani na Zapadu. Ali, mi mislimo da biti prijatelj znači da to budete kada je teško, a ne samo kada je lako", rekao je Vučić.

On je dodao da je ponosan na odnos Srbije prema Rusiji i zadovoljan zbog odnosa Rusije prema Srbiji.

Ponovio je da će sa Putinom razgovarati i o političkim i o ekonomskim temama, odnosu Beograda i Prištine, ali i o celom regionu i novim balkanskim inicijativama, te da želi da čuje i kako ruski predsednik očcenjuje situaciju u svetu i kakva je ruska pozicija prema SAD, EU.

Takođe, dodao je da će biti reči i o zajedničkim projektima na modernizaciji železničke mreže u Srbiji.

Ukazao je da postoji mogući problem sa gasom, jer ne znamo kakav je biti konačan rezultat pregovora Rusije i Ukrajine, a u tom čekanju, mi ni krivi, ni dužni možemo da stradamo, jer još nije gotov "turski tok".

Srbija je, ističe, uradila sve što je do nje što se tiče gasovoda.

"Ne smemo da gasimo našu proizvodnju. Hoćemo da proširimo naš gas, a ne da spuštamo naš gas i industriju. Rešavaćemo i to sutra na ručku sa Putinom - rekao je Vučić.

Naveo je da je sledeći korak, kada je reč o vojsci, stvaranje sistema mobilne, pokretne, modern, brze i dobro opremljene vešte armije, koja može da spreči u svakom trenutku agresiju mnogo snažnijih neprijatelaj na Srbiju.

"Po pitanu oružja, nismo inferiorni u odnosu na bilo koga ko bi mogao da ima bilo kakvu pretenziju prema Srbiji. Bili smo inferiorni pre pet godina, danas možda nismo dominantni, ali smo daleko od inferiornog", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da je politika naše zemlje dobra i odgovorna i da i zbog toga postoje napadi sa različitih strana.

"Svi napadi dovoljno govore koliko je naša politika odgovorna, osmišljena i pažljiva i stavlja Srbiju u centar pažnje i koliko vodimo računa o svojim interesima", rekao je Vučić.