TERETE ženu koja je doživela nervni slom kada je videla ubijenog Olivera i koja se još od toga nije oporavila. Sigurna sam da je kao i mi, on Silvanu doživljavao kao najiskrenijeg prijatelja i saradnika i da se sada u grobu prevrće zbog torture kojoj je izložena.

Ovo, za "Novosti", govori Ksenija Božović, potpredsednica GI SDP, komentarišući to što se među šestoro Srba, protiv kojih je kosovski specijalni tužilac podigao optužnicu za ubistvo Olivera Ivanovića, našla i njegova sekretarica Silvana Arsović. Ona je do sada pet puta saslušavana, ali do sada nije predočen nijedan dokaz o njenoj krivici ili umešanosti u svirepi zločin.



- Silvana je provela i 48 sati u kosovskom pritvoru. Njeno zdravstveno stanje je narušeno zbog čega će neko morati da odgovara. Nažalost, sve je ovo neka vrsta psihološko-propagandnog rata, a ona je izabrana za žrtvu jer je kao samohranu majku tužilaštvo verovatno smatra najslabijom karikom. Oni koji su na bilo koji način učestvovali u Oliverovom ubistvu trebalo bi da odgovaraju, ali se moraju dostaviti dokazi i pronaći pravi krivci - kaže Božovićeva.

Inače Silvana Arsović je u utorak zbog povišenog krvnog pritiska primljena u Zdravstveni centar u severnom delu Kosovske Mitrovice.

U GI SDP opominju da je istraga vođena traljavo, da su kasete sa snimkom kamera iz prostorija stranke oduzete, a da saradnicima Ivanovića ni do danas nije dozvoljeno da ih pogledaju.

- Nisu nam sve ovo vreme dozvolili da pogledamo snimke, a sumnjiče Silvanu, koja je i tog jutra sa skuvanom kafom u kancelariji čekala Olivera. Terete je da je uključila te iste kamere posle ubistva, što je totalno nelogično - navodi Božovićeva.

Silvanin branilac Jovana Filipović pojašnjava da optužnica njenu klijentkinju tereti da je, između ostalog, u bliskoj saradnji sa osumnjičenim osobama, što ocenjuje potpuno netačnim. Ona opominje da će nakon dostavljanja optužnice uložiti prigovor.



MISTERIOZNA CEDULjICA

OSIM branilaca, tekst optužnice nisu dobile ni porodice osumnjičenih. Nebojša Rošić, čiji sin Marko je na tapetu tužioca, kaže nam da je njegov sin neosnovano u pritvoru više od godinu dana.

- Moga sina terete jer je navodno u džepu sakoa pokojnog Olivera pronađena ceduljica sa registarskim oznakama mog auta, a oba tužioca - i Srbin i Albanac, koji su na licu mesta vršili istragu nisu pronašli ništa - očajan je Nebojša, čiji je sin, kako kaže, u zatvoru izložen torturi zbog čega je pokušao samoubistvo.