D. Milinković/Novosti Online | 01. decembar 2019. 21:47 | Komentara: 0

Sastanak omladine DS sa liderom stranke Zoranom Lutovcem završen je posle dva sata dogovorom da se ponovo okupe u sredu, saznaju „Novosti“.Kako nam je rekao Aleksandar Pavić, predsednik Omladine koja, je odlukom Predsedništva i Izvršnog odbora DS raspuštena u subotu, oni nisu dobili objašnjenje zašto je to učinjeno.- Razgovarali smo o mnogim značajnim temama i problemima koji se tiču DS. Otvoreno sam upitao predsednika o optužbama na račun omladine koje su se mogle čuti u javnosti, da rušimo stranku, i Lutovac je rekao da se to ne odnosi na nas - rekao nam je Pavić.Podmladak DS čeka da dobije zvaničnu odluku o raspuštanju, na koju će se, kako je najavljeno, žaliti. Oni su dobili informaciju da je predlog za raspuštanje na Predsedništvu stranke dao šef IO Dušan Kostadinović, i da je Lutovac za to glasao.Na sastanku u sredu biće Lutovac, Kostadinović i sekretar Predsedništva Ivan Šebek