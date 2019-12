Novosti online | 01. decembar 2019. 21:30 > 22:32 |

Osvrnuvši se na proteste Jovanović kaže da su ovi sadašnji samo pokazatelj "animalne mržnje".





- Danas je tržište, tržište je surovo... Nas su učili da naslovna strana prodaje novine - smatra Šćekić.









Kako ističe, van sebe je kada je prozivaju na Tviteru i optužuju za ubistvo njenog muža.





"Kome ovakve stvari mogu da budu duhovite", rekao je o naslovnicama NIN-a i Danasa potpredsednik Glavnog odbora SNS Milenko Jovanov.



"Pojavljuje se naslovna strana sa cevi uperenom u njega, pojavljuje se drugoga dana nazovi karikatura sa cevi uperenom u njega, a ta karikatura objasnila je i naslovnicu Danasa. Sutra imamo naslovnicu Danasa sa osam meta na predsednika Aleksandra Vučića", naveo je Jovanov.



Kako ističe, "oni faktički pripremaju javnost za to šta u Srbiji može da se desi od strane nekih stranaca".



"Odakle to u svim hrvatskim medijima priča šta se dešava u srpskoj namenskoj industriji, ko to širi", upitao je Jovanov i dodao da oni Vučića ne mogu da pobede i da su zato rešili da ga fizički ukone.



"Ovo je pripremanje javnosti na ono što su zamislili", istakao je.



Prema njegovim rečima, Jovo Bakić kaže da će juriti ljude po ulicama.



"Imenujte te ljude imenom i prezimenom. Čega se plašimo?", upitao je Jovanov.



Jovanović kaže da neki isfrustrirani ljudi guraju državu unazad i da takve naslovnice nisu novinarstvo.



"Đilas plaća Danas i to nije novinarstvo", kazao je Jovanović i istakao da smo sada svi danima u mračnom brlogu zbog sramnih naslovnica.



"Niko normalan u ovoj zemlji to ne može da razume", naglasio je on za TV Pink i dodao da deo opozicije "radi to što radi zbog nemoći".



Jovanović ističe da nema ništa protiv Đilasa u politici, ali da je naš imunitet narušen.



"Naše društvo dolazi u živo blato", smatra Jovanović i ističe da je njegovo mišljenje njegovo pravo.



Novinar Jakša Šćekić je komentarišući naslovnice rekao da je redakcija NIN-a odlučila da napravi takvu stranu.



"Izdavač je rekao da to mora da se menja. Redakcija je mogla da kaže nećemo i da ode, ili da ostane. To je mešanje izdavača", ocenio je Šćekić.



On je povodom naslovnih strana NIN-a i Danasa rekao i da to nije nikakva novinarska solidarnost.



U studiju TV Pink su Milena Ivanović, potpredsednik Glavnog odbora SNS Milenko Jovanov, Čedomir Jovanović iz LDP-a i Jakša Šćekić, novinar.Na početku emisije Jovanović se osvrnuo na intervju koji je dao za beogradske medije rekavši da je uvek bilo jasno šta je u našem društvu bilo žigosano.- Mi nismo iskreno društvo. Nismo iskreni ljudi. Zbog toga sam ja tako reagovao na NIN i na Danas. Nisam reagovao kao političar. Ja volim da vodim političke ratove sa Vučićem - rekao je Jovanović i dodao da ne želi da mu deca odrastaju u društvu sa takvim naslovnicama.- Oni samo žele da isprovociraju Vučića - kazao je Jovanović i dodao da je isti povod napada na Tviteru.Odgovarajući na to zašto ga prozivaju demonstranti Jovanović kaže da je zato što ih ne podržava.Jovanov je govoreći o aferama rekao da se nalazimo u aferama laži.- Imamo grupu ljudi koja je sve manja i sve luđa - ocenio je Jovanov i dodao da je bez ikakvog dokaza deo opozicije iznosio laži.Ivanović kaže da njeno ime koristi ko kako želi i reaguje na njene objave i da je strašno stanje u društvu.- Možda smo i probili dno. Moramo da povučemo crvene linije preko kojih ne bi smelo da se ide - kazala je Ivanović i istakla da u ovakvoj atmosferi ne može da vidi zdravu sredinu za odrastanje njenog deteta.