Novosti online | 23. novembar 2019. 12:38 > 12:54 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Novom Sadu, gde sa predsednicima Severne Makedonije Stevom Pendarovskim i Slovenije Borutom Pahorom učestvuje na četvrtom Regionalnom forumu mladih lidera.Predsednik Srbije kaže da ljudi danas odlaže iz Srbije zbog svoje budućnosti, a ne jer nemaju šta da jedu, pa su zato važne inicijative poput mini Šengena.- Borićemo se za mini Šengen, uprkos onima koji bi da nas zavade. Želimo sudbinu u svojim rukama – rekao je Vučić.Vučić kaže da njegovi politički protivnici žele da nanesu ogromnu štetu Srbiji.- Optužili su nas da ubijamo rusku decu, tako što Srbija zarađuje prodajući granate Ukrajini. Hteli su dodatno da otežaju svojoj zemlji odnos sa Rusijom, a sinoć smo videli da su Đilas i Tepićeva pokazali dokument koji je trebalo da dokaže krivicu Srbije oko minobacačkih granata. Prikazali su osminu dokumenta u kojem se samo vidi poseta inopartnera iz Ukrajine – kaže Vučić i pokazuje ostatak sadržaja dokumenta:Sakrili su dve stranice dokumenta u kojem se kaže da je prisutan bio Dementijev i izvesni Jeličić iz Krušika, kao i Slavica Milošević-Gračanin. Tražene su minobacačke mine, a krajnji korisnik je Natan iz Poljske"Ovi ljudi su, kaže, u vezi sa kompanijom mame lažnog uzbunjivača i u vezi sa Petrom Crnogorcem. Vučić je pokazao i druga sledeća dokumenta.- Ugovor i dozvola Minisarstva trgovine firmi “Tehno remont”. Tu je i izvozna dozvola. Sa “Natan” iz Poljske, odnosno Varšave, zaključen je posao o prodaji mina. Uprkos činjenici da je sve čisto kao suza, oni napadaju. BIA je obavestila obaveštajne agencije Ruske Federacije da postoji mogućnost da se te mine reeksportuju za Ukrajinu. Zbog toga je na razgovoru u BIA bio vlasnik “Tehno remonta” gde mu je rečeno da se ne igra, da izvozi u Ukrajinu i narušava odnose Srbije sa Rusijom – kaže Vučić.Srbija je, kaže, uradila sve po zakonu i ništa nije izvezla u Ukrajinu.- Sa osnovom sumnje da će doći do reeksporta upozorili smo i one iz Srbije da ne obmanjuju bilo koga. Đilas i Tepićeva imali su ceo dokument, ali ga nisu objavili jer nisu hteli da kažu koga je taj Ukrajinac predstavljao – kaže predsednik i dodaje:- Zašto to radite? Želite revolciji po Srbiji sa svojim lažima i da li mislite da smo mi svi u državi kreteni, a vi mnogo pametni? Mislili ste da ne možemo da dokažemo da lažete? Srušite mene, ali nemojte da rušite Srbiju i od Rusije joj pravite neprijatelja! – rekao je Vučić.