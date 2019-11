Tanjug | 20. novembar 2019. 16:18 |

Ministar finansija Srbije Siniša Mali rekao je, odgovarajući na pismo koje mu je uputio Dragan Đilas, da predsednik Stranke slobode i pravde iznosi neistine o javnom dugu i ekonomiji Srbije, ocenivši da se on ne razume u javne finansije i da je, kako je rekao, neznalica.



“ Dobio sam jedno pismo od Dragana Đilasa u kome objašnjava i kritikuje ekonomsku politiku Vlade Srbije. Da vas još jednom podsetim ko je Dragan Đilas i o kakvoj se neznalici radi kad su postulati ekonomske politike u pitanju”, rekao je Mali.

On je podsetio da su Đilasove firme u periodu dok je bio na vlasti zaradile i prihodovale 619 miliona evra, a da je samo neto dobit u njima bila 105 miliona evra, kao i da je ostavio dug gradu Beogradu od 1,2 milijarde evra.

Kako je rekao, dug Beograda je rastao istovremeno sa rastom profita u njegovim firmama.

"Đ ilas je zadužio i sopstvenu stranku, otkupio dug DS-a od 49 miliona dinara za 38 miliona dinara, a onda uz kamatu od 18 odsto, kao poslednji lihvar je zadužio i doveo u situaciju u kojoj se i danas nalazi”, rekao je Mali.

Naveo je i da je Đilasov saradnik, predsednik beogradske opštine Stari grad Marko Bastać, po svedočenju (Lazara Lešnjaka), stavljao kesu na glavu svom venčanom kumu i to zbog para.

Mali je potom odgovarao na sve tvrdnje koje je u pismu naveo Đilas,a koje se tiču ekonomskih pokazatelja.

Đilas je rekao da se Srbija zadužila za dodatnih milijardu evra i dodao da je to pronašao na sajtu Ministarstva finansija, rekao je Mali i demantovao:

“ Gospodine Đilas, dodatnih milijardu evra je obveznica koju smo reemitovali kako bismo vratili vaše stare skupe dugove iz 2011.godine, čime ni na koji način nismo podigli nivo javnog duga. Vaša kamata je na dugove bila 7,25 odsto, a naša je 1,6 odsto i tako smo uštedeli 4,4 milijarde dinara”, rekao je Mali.

Kada je reč o javnom dugu, Mali je izneo podatke kako se on kretao u prethodnih 10 godina.

Naveo je da je javni dug 2008 godine porastao sa 8,7 milijardi na 17,7 milijardi dinara, a na kraju 2018. godine javni dug je bio 23 milijarde.

Mali je, međutim, istakao da to nije povećanje zaduženosti, jer je smanjeno učešće javnog duga u BDP-u na 51,3 odsto.

Prema njegovim rečima, deficit u budžetu je 2008.godine bio minus 2,5 odsto, 2009. godine minus 4,2 odsto, 2010. godine minus 4,3 odsto, 2011. godine minus 4,5 odsto, a 2012.godine minus 6,4 odsto.

"Javni dug je godinama nakon toga pokrivao vaše deficite”, rekao je Mali i ukazao da je taj dug 2014.godine kroz učešće u BDP-u bio 70 odsto, te da je posle toga počeo da pada i danas je došao do 51,3 odsto.

Kako je dodao, u apsolutnom iznosu od kraja 2015. godine javni dug Srbije je bio 24,8 miliajardi evra, 2016. godine 24,8 milijardi evra, 2017. godine 23,2 milijarde evra, a 2018.godine 23 milijarde evra.

Mali je komentarisao i Đilasove tvrdnje da će se Srbija zadužiti za 8,6 milijardi evra, kako je to navodno predviđeno Predlogom budžeta za 2020. godinu, navevši da je reč o članu 3 zakona o budžetu koji daje mogućnost za to, ali da to ne znači da će se država i zadužiti.

Ministar finansija je rekao da o dobrim ekonomski pokazateljima ne govori “Siniša Mali već kreditne rejting agencije”.

“ Gospodine Đilas, da ne ponavljam vaše profite, da ne ponavljam način na koji ste zadužili DS i uništili, da ne govorim o kesama koje vaši saradnici stavljaju na glavu venčanim kumovima... Javni dug naše zemlje je pod kotnrolom, zaustavili smo negativnu zlu spiralu povećanja javnog duga koje ste vi započeli 2008, javne finansije su na stabilnim osnovama”, rekao je Mali.