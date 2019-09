POSAO MI JE DA RAZGOVARAM SA SVIMA,DA OLAKŠAM SRBIMA Aleksandar Vučić rekao je da je njegov posao da razgovara sa svima, pa i sa predstavnicima privremenih institucija u Prištini ma o kakvim ljudima se radilo, kako bi olakšao poziciju Srba. On je na pitanje "kako može da razgovara sa kriminalcima", poput političara iz Prištine, rekao: "Moj posao je da razgovaram sa svima, posebno da bih pomogao našem narodu, da im olakšam poziciju." Ako mislite da bi boljoj poziciji našeg naroda doprinelo to da ne razgovaramo, spremni smo da razmotrimo i to, dodao je on. "Ali, u to ne verujem", rekao je Vučić.