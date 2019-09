Tanjug | 12. septembar 2019. 13:50 | Komentara: 0

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je u četvrtak kritike opozicije da je država opljačkana prodajom PKB za 106 miliona evra i istakao da je prodaja te kompanije išla u potpuno otvorenoj tenderskoj proceduri.

"Ako je opljačkana za 106 miliona evra, što on nije ponudio milion evra više od onih koji su kupili, i zaradio 105 miliona?", zapitao je Vučić.

"Oni koji su dok su bili na vlasti zemlju opljačakali za 619 miliona evra i pokazali to, direktno u papirima, sada kažu da otvorena tenderska procedura nije dobra ili nije dovoljno dobra", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Vatikanu za tvrdnje zamenika predsednika S SP Dragana Đilasa, Borka Stefanovića da je Srbija prodajom PKB opljačkana za najmanje 106 miliona evra.

"Da li mislite da bi Đilas ili Borko Stefanović propustili priliku da opljačkaju za još 105 miliona evra da je to činjenica?", upitao je Vučić.

Pročitajte još - Godinama ratuju za akcije PKB

Ponovio je da je to bio otvoren tender, na koji je svako mogao da se javi.

"A, oni bar imaju stotine miliona... To je prodato za 110-130 miliona. Šta je za njih da su dali 131 milion. To im taman neto dobit od svega što su imali i da zarade još 100 miliona...", rekao je Vučić.

"Kakvu su to lažovi, kakvi su to ljudi...Oni nikad nisu znali šta je otvorena tenderska procedura, jer su sve na mufte radili, krali pljačkali...", rekao je Vučić.

Na konstataciju da ima onih ne veruju da će prosečna plata dostići 500 evra, poput Milana Ćulibrka, urednika NIN-a, koji kaže da ne može još uvek da čestita ne tome, Vučić je prokomentarisao da će čestitati za dva i po meseca.

"Sada je plata 464 evra, a za dva i po meseca će da cestita. Ali, ni tada neće, i tad će da nađe nešto drugo", rekao je Vučić.

Dodao je da očekuje čestitke i od bivšeg predsednika DS Dragana Šutanovca, koji je, kaže, u Skupštini rekao da će da čestita kada prosečna neto plata bude veća od 500 evra.

Na opasku novinara da NIN ne veruje u analize Fajnenšl tajmsa, Vučić je ironično rekao:

"Glupi su u Fajnenšl tajmsu, Svetskoj banci, MMF-u... Ništa to ne važi. Ćulibrka za šefa MMF-a, Đilasa za šefa sveta, posebno za šefa svih sekundi svih televizija...".

Komentarišući ocene bivšeg predsednika Borisa Tadića da je "Srbija tu gde su je postavili naprednjaci, beli listići, kriminalci, prostor gde vlada i apsolutizam i pljačke...", Vučić je rekao da je Tadićevo vreme poznato po pljačkama njegovih najbližih saradnika, sa kojima se još nismo izborili.

"Što se tiče neprosvećenog apsolutizma o kojem govori, on nije mogao da bude apolutista, jer kad se probudite u 11, a odete s posla u 12.30 ne stignete to sve...", rekao je Vučić.

Dodao je da je uvek spreman da svoje obrazovanje uporedi sa Tadićevim, a da ljudi treba ocenu da donesu na osnovu rezultata - kada su im bile veće plate, kako je izgledala zemlja...

Dodao je i da se Tadić ponekad ponaša infantilno, ali to je, kaže, njegov i problem onih koji za tu opciju glasaju.

Na pitanje da li očekuje od opozicije kritike i nakon raztgovora sa papom, Vučić je rekao da ne zna šta bi im palo sad napamet, ali da im uvek nešto padne napamet.

Kaže da je video da je nekima juče smetalo to što predsednik Češke Miloš Zeman ne hoda lako i napomenuo da ni on ne hoda lako, ali i da to nije posao predsednika da "trče na atletskim mitinzima", već da na najbolji način vode zemlje.

Pročitajte još - Priznavanje Kosova ide na proveru

Istakao je da Češka danas ima prosečnu platu od 1.240 evra, a nezaposlenost od svega 2,2 odsto, što pokazuje da je to zemlja "fantastičnog uspeha".

"Neki govore da je uspešnija i od najjačih zemalja", dodao je predsednik Srbije.

Vučić kaze da se i Srbija polako oporavlja i da će imati plate veće od 500 evra, zatim veće penzije, da se obnavljaju putevi, pruge, bolnice, škole i drugo.

"Zato naši gradovi postaju puni kranova i gradilišta i verujem da ćemo moći još puno da da postignemo. A to što vas neko napada, ne znači mnogo", rekao je on i dodao da preko društvenih mreža sve svoje frustracije mogu pojedini da pokažu i skupljaju negatinu energiju.

Kazao je da se tome teško suprotstaviti, ali da veruje da rezultati i rad nikad ne mogu da se pobede.

USPORAVANjE NEMAČKE PRIVREDE POGODIĆE SVE,I SRBIJU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da će usporavanje evropske privrede, posebno Nemačke, sigurno uticati i na Srbiju, ali ističe da naša država radi na povećanju stope rasta domaće ekonomije kako bi se ublažile posledice potencijalne recesije u nekoliko evropskih zemalja.

Vučić je nakon sastanka sa poglavarom Rimokatoličke crkve papom Franjom, odgovarajući na pitanja novinara rekao da Srbija razmišlja o tome kako da odgovori na pitanje preteće recesije nekim evropskim ekonomijama.

"Razmišljamo i bićemo pogođeni", rekao je Vučić komentarišući tako stavove nekadašnje vlasti koja je, u vreme globalne recesije 2007, 2008, 2009..., tvrdila da će našu zemlju finansijaska kriza zaobići, jer nismo integrisani u evropsku ekonomiju.

Svaki pad industrijske proizvodnje i svako zaustavljanje rasta u Nemačkoj pogodiće i Srbiju, naglasio je predsednik.

Pročitajte još - Nemci u Gospođincima konzerviraju papriku i paradajz (VIDEO)

"Imamo najveći broj nemačkih kompanija, gotovo 70.000 zaposlenih u nemačkim kompanijama. Naš izvoz je najveći u Nemačku, zatim Italiju...Kako očekujete da nas ne pogodi?", upitao je predsednik i dodao da država radi sve što može kako bi se obezbedio kontinuiran rast.

Uveren je da će na ove probleme naša država uspeti da odgovori na, kako je rekao, najbolji mogući način.

"Ne mogu da govorim o onima koji su nam napravili rast od minus 3,1 tako da ne želim da se poredim uopšte sa njima, takve izjave nisam davao, niti mogu da dajem", rekao je Vučić.