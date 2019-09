Tanjug | 12. septembar 2019. 11:45 | Komentara: 0

Istoričar Predrag Marković ocenio je da od Hrvatske ne čudi što su njeni zvaničnici u trci za jeftine političke poene otišli korak dalje i počeli da srpskom narodu, posle Nikole Tesle, kradu i antifašizam, čemu, kako je dodao, doprinosi i poljska "brljotina" oko obeležavanja 80. godišnjice izbijanja Drugog svetskog rata.