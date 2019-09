Tanjug | 09. septembar 2019. 10:59 > 12:43 |

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić zahvalila je u ponedeljak Luksemburgu na podršci politici proširenja EU, navodeći da je ta agenda važna ne samo za mir i prosperitet na Balkanu, već i u celoj Evropi.

Brnabić je na zajedničkoj konferenciji za štampu sa premijerom Luksembura Gzavijem Betelom ukazala na to da su posle decenija mira, prosperiteta i stabilnosti, građani EU počeli zdravo za gotovo da to uzimaju, ali da "mi na Balkanu i u Srbiji znamo da se to ne sme uzimati zdravo za gotovo".

"Zato imao tako jaku težnju za Evropom", poručila je Brnabić i pozvala premijera Batela i njegovu zemlju da nastave da podržavaju agendu proširenja u novoj Evropskoj komisiji.

Ona je istakla da Luksemburg ceni potrebu EU, ne da se širi, već da uključi Zapadni Balkan u "evropsku porodicu nacija", jer je i inače okružen članicama te zajednice.

"Mislim da je ta agenda važna za Balkan, kao i za Evropu, jer dugorcni mir i stabilnost mogu doći samo u okviru EU", naglasila je Brnabić.

Brnabić je istakla je da je srećna što boravi u Luksemburgu i što je pozvana da sutra prisustvuje ceremoniji povodom 75 godišnjice od oslobođenja Luksemburga u Drugom svetskom ratu.

"Mnogo mi znači da budem prisutna na toj ceremoniji, hvala vam u ime naroda Srbije što pamtite naše žrtve i u Prvom i u Drugom svetskom ratu. To nam mnogo znači", poručila je Brnabić.

Ona je rekla da se juče, prilikom posete Šengenu, ponovo zaljubila u Evropu.

"Ovde u Luksemburgu smo razgovarali o evropskim integracijama Srbije i agendi Evropske komisije o proširenju. Nema boljeg mesta od Šengena da se o tome ponovo razmisli", rekla je Brnabić ističući da u tom gradu, na granici tri zemlje, ljudi žive u miru, propseritetu i zajedno rade da izgradnji bolje budućnosti za ljude u ujedinjenoj Evropi.

Međutim, ona je istakla da je, istovremeno bila i tužna jer, smo, kkao je rekla mi na Balkanu mnogo izgubili 1990-ih i nastavili da gubimo 2000-ih.

"Razmišljala sam da li Balkan može jednog dana da izgleda kao Šengen ili Evropa, sa ljudima na granici tri zemlje, koji žive u miru, poštuju se, veruju jedni drugima i zajedno rade da izgrade drugačiju bucuhnost za generacije koje slede. Mislim da to možemo na Balkanu da uradimo kroz ujedinjenu Evropu", rekla je Brnabić.

Ona je najavila da će Srbija nastaviti da sprovodi reforme.

"Svesni smo da moramo da jačamo ekonomiju, javnu administraciju kako bi bila efikasnija i transparentnija, kao i da sprovedemo reforme u vladavini prava, što je trenutno najizazovnije", rekla je Brnabić ističući da je najteži deo u oblasti ekonomskih reformi i fiskalne konsolidacije uradio Aleksandar Vučić kao premijer.

Ona je dodala da Srbija nastaviti da radi na jačanju regionalne stabilnosti i saradnje.

"Bez stabilnog i predviđivog regiona, nema stabilne i predvidljive Srbije", naglasila je premijerka ukazujući na značaj Berlinskog procesa.

Ona je dodala da je srećna što Srbija i Luksemburg dele iste vizije, kada je reč o Četvtoj tehnološkoj revoluciji.

"Moj cilj je bio da se menjamo i stvaramo ekonomiju koja je fokusirana na znanju i inovacijama i kojoa može da pruzi vise mogućnosti mladima", rekla je ona dodajući da je izvoz Srbije u IT sektoru dupliran i da je to postao jedan od najjačih sektora.

Ona je ukazala na značaj memoranduma koji će potpisati privredne komore dve zemlje što će, kako je navela, omogućiti dolazak start-apova u Srbiju.

Brnabić je poručila da će ostati posvećena saradnji dve zemlje i u drugim oblastima kao što su univerzitetska saradnja, saradnja u kulturi i među ljudima.

BRNABIĆ: NADAMO SE NASTAVKU DIJALOGA POSLE IZBORA NA KOSMETU





Predsednica vlade Ana Brnabić izjavila je danas da se nada da će posle izbora na KiM moći da se nastave pregovori o dugoročnom, održivom i kompromisnom rešenju između Beograda i Prištine.





“ Nadam se da ćemo posle izbora imati ljude koji će biti dovoljno hrabri i odgovorni, pre svega prema svojim građanima, i sposobni da razgovaramo o dugoročnom, održivom rešenju. Mi ćemo biti tu”, rekla je Brnabić na konferenciji za novinare u Luksemburgu.





Brnabić je, odgovarajući na pitanja novinara iz Luksemburga, rekla da je Beograd posvećen pronalaženju dugoročnog rešenja sa Prištinom, ali da to mora da bude kompromisno rešenje.





“ Ne može jedna strana da dobije sve, a druga da sve izgubi”, rekla je Brnabić.





Ona je istakla da je Beograd posvećen dijalogu sa Prištinom, uprkos konstantim provokacijama, te objasnila da je dijalog obustavljen kada je druga strana uvela takse na robu iz Centralne Srbije i BiH.





“ Ako zaustavite promet robe na osnovu nacionalnosti, onda nemamo o čemu da pričamo”, rekla je Brnabić.





Ona navodi da Beograd traži od Pristine da povuče odluku o taksama i da će nakon toga, rado, istog dana nastaviti dijalog.





Ona je istakla i da druga strana mora da bude posvećena kompromisu jer i sa druge strane stola mora da bude neko ko je spreman da pregovara.





“ Nadam se da ćemo posle izbora imati ljude koji će biti dovoljno hrabri i odgovorni, pre svega prema svojim građanima, i sposobni da razgovaramo o dugoročnom održivom rešenju. Mi ćemo biti tu”, rekla je Brnabić.

BETEL: DOGOVOR BEOGRADA I PRIŠTINE VAŽAN ZA MIR I PUT KA EU



Premijer Luksemburga Gzavije Betel izjavio je da je važno da Beograd i Priština nastave razgovore i postignu kompromis, ističući da je dogovor dve strane važan za mir i njihov put ka EU.







Betel je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerkom Srbije Anom Brnabić rekao da Srbija i Balkan imaju ključnu ulogu u održavanju mira i stabilnosti na kontinentu što se, kako je naglasio, ne sme uzimati zdravo za gotovo.



"Dogovor između Srbije i Kosova je važan za građane te dve zemlje. Važno je da se nastavi put ka EU i osigura mir za vaše zemlje, i da postignu kompromis kako bi mogle da se približe jedna drugoj", rekao je Betel.



On je naglasio da je Luksemburg dugogodišnji partner Srbije i da je uvek podržavao evropski put naše zemlje.



Podsetio je da je članstvo u EU deklarisani cilj Srbije i pozdravio napore sprskih vlasti u tom pravcu.



On je naglasio reforme koje Srbija sprovodi moraju da idu i u pravcu unapređenja vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije i slobodi govora.



Betel je dodao da je Luksemburg jedan od najznačajnijih stranih direktnih investitiora u Srbiji, kao i da našoj zemlji pruža podršku u drugim oblastima, kao što je informatičko-tehnički razvoj, javna uprava, finansijski sektor...



"Ubeđen sam da možemo da nađemo dalji potencijal za saradnju, naročito u polju ICT i digitalnog sektora, koji se ubrzano razvija u Srbiji", rekao je Betel.



On je rekao da su obe zemlje posvećene razvoju digitalnih inovacija u korist njihovih građana, čemu će dodatno doprineti potpisivanje memoranduma o saradnji privrednih komora dve zemlje.



Premijer Luksemburga ukazao je da poseta Brnabić dolazi u "posebnom trenutku za našu zemlju", kada se obeležava 75 godina od oslobođenja Luksemburga od nacističkog režima.



On je ukazao da se treba podsetiti kako je došlo do zločina u Drugom svetskom ratu kako se oni nikad ne bi ponovili.



Betel je rekao da Brnabić boravi u Luksemburgu ne samo kao gost, već prijatelj te zemlje, ističući da su odnosi Luksemburga i Srbije zasnovani na uzajamnom poverenju i poštovanju.



"Srbija će ostati važan partner i dobar prijatelj Luksemburgu", poručio je on.



Premijer Luksemburga se, ipak, našalio da će uskratiti podršku Srbiji tokom predstojeće fudbalske utakmice reprezentacija dve zemlje.



"Kada se sretnemo na stadionu, ta podrška od 90 odsto opašće na nula", rekao je Betel.

BRNABIĆ SE SASTALA SA VELIKIM VOJVODOM LUKSEMBURGA ANRIJEM

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić sastala se u ponedeljak sa velikim vojvodom Luksemburga Anrijem.

Sastanak je upriličen u Palati Velikog Vojvode u Luksemburgu.

Brnabić je prethodno razgovarala sa premijerom Luksemburga Gzavijeom Betelom.

Nakon sastanka sa velikim vojvodom, Brnabić će učestvovati na Ekonomskom forumu Srbija-Luksemburg, nakon čega će se sastati i sa predsednikom parlamenta Fernanom Etgenom.



BRNABIĆ DOČEKANA UZ NAJVIŠE VOJNE POČASTI



Predsednica Vlade Srbije počela je u ponedeljak jutro dvodnevnu posetu Luksemburgu svečanim dočekom na Trgu Klerfonten, koji je priredio premijer Luksemburga Gzavije Betel.

Nakon svečanog dočeka, uz vojne počasti i intoniranje himni, predsednici dve vlade imaće razgovor u četiri oka, predviđen je i sastanak delegacija, posle čega će se obratiti medijima.

Kako je ranije najavljeno, teme razgovora dva premijera biće bilateralni odnosi, kao i evropske integracije i odnos između Evropske unije i Zapadnog Balkana.

Premijeri će nastaviti razgovore i o konkretnim oblastima saradnje, započetim tokom nedavne posete luksemburškog premijera Beogradu.

Tada su se premijeri saglasili da dve zemlje imaju veoma dobre odnose i da dele stav da bez stabilnog i mirnog Balkana nema ni stabilne i mirne Evrope, a da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji.

Poručili su i da su za obe vlade prioriteti digitalizacija, obrazovanje, transformacija ekonomije u ekonomiju zasovanu na inovacijama, znanju, nauci i kreativnosti, kao i euprava, kao najbolji način borbe protiv korupcije.

Kancelarije za IT dve vlade već sarađuju, a Luksemburg pruža i finansijsku podršku.

Nakon sastanka sa Betelom, srpska premijerka će se obratiti na Ekonomskom forumu Srbija-Luksemburg, tokom kojeg će biti potpisan i Memorandum o razumevanju Privredne komore Srbije i Privredne komore Luksemburga. Na forumu će govoriti i predsednik PKS Marko Čadež.

Ukupna robna razmena dve zemlje u 2018. iznosila je 18,43 miliona evra. Za prvih šest meseci ove godine, Srbija je u Luksemburg izvezla robe u vrednosti od 6,78 miliona evra, dok je uvezeno robe u vrednosti od 6,702 miliona evra.

Inače, u Srbiji posluje 101 kompanija registrovana u Luksemburgu.

Predsednica vlade će posetu nastaviti sastankom sa velikim vojvodom Anrijem i predsednikom parlamenta Fernanom Etgenom, a sa gradonačelnicom Luksemburga Lidi Puafe obići će i Srpski kulturni centar u tom gradu.