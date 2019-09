Tanjug | 08. septembar 2019. 12:33 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su razni strani predstavnici proteklih dana po različitim kafanama i kancelarijama nudili i davali novac Srbima koji bi trebalo da se kandiduju protiv Srpske liste na Kosovu i Metohiji i poručio da će takve aktivnosti samo dodatno da ujedine Srbe.





"Samo neka nastave da rade protiv Srpske liste, to će Srbe da ujedini dodatno", rekao je on i dodao da su neki od njih i iz zemalja okruženja, koje se, inače, prikazuju kao veliki prijatelji Srbije.





On je to rekao na pitanje novinara o tvitu Vuka Jeremića povodom toga što će se partija ubijenog Olivera Ivanovića naći na listi kandidata Srpske liste.





Vučić je istakao da je za njega vazno da Srbi na KiM budu što više ujedinjeni.





Stoga, kaže, čestita onima koji su pokušavali da potplate Srbe koji bi se kandidovali protiv Srpske liste, što je, kako navodi, delimično i dokumentovano, jer će to naš narod još više ujediniti.





Izrazio je uverenje da će Srpska lista na izborima na Kosovu odneti pobedu.





Ukazao je i da se danas održavaju izbori u Medveđi, te pozvao glasače da izađu na gla s ačka mesta.





Na dodatno pitanje čije interese štiti Jeremić, Vučić je odgovorio da je to jasno iz činjenice da neko prima novac od strane ambasade i ne odgovori za šta je primio 200.000 evra:





„ Da li vam je ikada iko objasnio što je primio te pare direktno na račun“, zapitao je.





Na komentar da je to posao Tužilaštva, rekao je:





"Pustite to da li tužioci rade ili ne rade. Mislim da ne rade, ali nije moje da vršim pritisak. Kako strana ambasada prebacuje 200.000 evra jednom čoveku da ne odgovara interesima te, već druge zemlje. Da prebacuju novac ne ''tante za kukuriku'', već ''tante za tante''. To se radi...", konstatovao je on.











POSTOJI SAMO JEDNA ISTINA,A HRVATI NEK "NEGUJU" SVOJU





Naši kadeti i pitomci i u Mathauzen idu u našim uniformama, i nikome nisu smetali, ali, smetaju u Jasenovcu, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić povodom komentara iz Hrvatske posle zabrane ulaska delegacije Vojsne akademije i dodao da postoji jedna, jedina istina, a Hrvatska neka "neguje" svoje istine.





On je potvrdio je da je policijska stanica u Novskoj bila mnogo ranije obaveštena o poseti delegacije Vojske Srbije, ali je rekao da ne želi da detaljnije ulazi u komentare hrvatskog vrha koji su usledili.





"Naši dečaci, pitomci i kadeti u Mauthauzen idu u našim uniformama, i nikome nisu smetali u Mauthauzenu. Vidim da smetaju u Jasenovcu. Ali znate ta deca su rekla "mi ćemo ostaviti uniforme, ići ćemo u civilu svi samo da odamo pocast jasenovackim zrtvama. Oni su rekli "vi danas ''nećete ući". Dalje neću da aulazim u to", rekao je Vučić novinarima u Titelu posle vojne vežbe.





Ne vidi, kaže, da je u uniformi srpskog vojnika bilo uvrede:





"Nije to bila ustaška uniforma, koja je tamo pravila zlocine, ali, zaboravite, neka oni rade svoj posao i imaju svoje istine, a mi ćemo da govorimo o jednoj, jedinoj istini".





Jučerasnji odgovor bio je najbolji koji je mogići dati, napomenuo je Vučić.





"Ne mislim da je daleko dan kada će nam neko govoriti - pitanje je da li je neko u Jasenovcu uopste stradao", napomenuo je on.