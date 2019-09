Tanjug | 08. septembar 2019. 10:53 > 14:25 |

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da će na zasedanju Generalne skupštine Interpola u oktobru u Čileu ukazati na to da ne postoje ni policijski, ni politički, ni pravni razlozi da tzv Kosovo bude primljeno u tu organizaciju.





"Nećemo da dozvolimo da zasedanje Generalne skupšstine Interpola prođe bez naše borbe. Ja ću predvoditi našu delegaciju i otići ćemo i ranije, kako bismo razgovarali sa velikim brojem ministara unutrašnjih poslova koji suštinski odlučuju o glasanju", naveo je Stefanović za tv Prva.

On je dodao da Srbija na sprečavanju prijema tzv Kosova u tu policijsku organizaciju već temeljno radi sa partnerima, ali i sa zemljama koje su na prošlom zasedanju radile protiv naših interesa.

"Hoćemo da ih uverimo da ne postoje ni policijski, ni politički, ni pravni razlozi za prijem tzv Kosova u Interpol i da ne možemo na taj način da narušavamo integritet Interpola i da bi to nanelo štetu ugledu te policijske organizacije", naglasio je Stefanović.

On je ocenio da će borba biti teška, jer nije u pitanju samo Priština, već i svetske sile koje su priznale nezavisnost tzv Kosova i koje zajedno sa Prištinom lobiraju za prijem u Interpol.

"Oni žele da privremene prištinske institucije budu primljene u što više međunarodnih organizacija kako bi time podržali tzv nezavisnost", rekao je Stefanović gostujući na TV Prva. Ministar je izrazio uverenje da će Srbija, u saradnji sa pratnerima, imati šansu da se bori da ostvari svoje nacionalne interese, bez obzira na to što će borba, kako je rekao, biti izuzetno teška.

On je ocenio da je Srbija već postigla napredak u odnosu na prošlogodišnje glasanje u Interpolu i istakao da je kampanja za predstojeće zasedanje počela 21. novembra poršle godine, dan nakon što je završeno prethodno.





RADIMO NA POBOLjŠANjU IZBORNIH USLOVA



Ministar unutrašnhjih poslova Nebojša Stefanović, koji je na čelu radne grupe za saradnju sa OEBS-om oko izbornog procesa, izjavio je danas da Srbija kao odgovorna drzava hoće da unapredi izborni proces, ali da ne želi da eksperimentiše i primenjuje ono što ne postoji u svetu.





"Za građane je vazno da imamo čistu, transparentu kampanju u kojoj mogu da ostvare svoja prava", rekao je Stefanović za tv Prva, ddoajući da je vazno da se građanima pruže najbolji uslovi.

"Sve što mo ž emo da promenimo u kratko vreme, da pobolj š amo izborne uslove, mi ćemo to uraditi", rekao je Stefanović.

On je naveo da vlast želi da imamo što čistiji i što regularniji izborni proces, ali da neki ljudi ne mogu da dobiju dobar rezultat, pa traze alibi da ne izađu na izbore.

Upitan da li će se izaći u susret zahtevima dela opozicije, on je naveo da se o svemu u dru š tvu razgvora.

"Unapređenje izbornog procesa nas zanima, mi se time bavimo dugi niz godina, izlazimo u susret građanima, hoćemo da imaju bolji izborni proces", istakao je Stefanović.

Povodom proimedbi opozicije da drzavni funkcioneri ne mogu ići na predizborne manifestacije, Stefanović kaže da se slaže da oni ne mogu da koriste vozilo i javni resurs kada idu u kampanju, ali da se ne može sprečiti predsednik države da u kampanji učestvuje.





foto P.Milošević







"Ne možemo da pobedimo Vučića, hajde da ga izbacimo, jel Tadić izasao iz procesa," zapitao je Stefanović napominjući da on kao predsenik mora da radi i radi za svoju zemlju.

Kada je pitanju pristup medijima, Stefanović ocenjuje da je i tu situacija poboljšana i da se promenila u odnosu na 2012. kada kako kaže, niko od nas iz opozicije nije mogao da se pojavi.

Sada su u politickim emisijama RTS jednako zastupljeni i predstavnici opozicije, ocenjuje Stefanović, i napominje da se oni ne mogu meriti sa predsednikom republike, posebno što su neki od njih i van parlamenta.

Kaže da RTS ima izvestaje o svakom skupu opozicije, kao i da se vlast ne meša u uređivačku politiklu televizija.

"To bi bila cenzura, a oni bi da vrate ta vremena kada su diktirali medijima", dodaje Stefanović.

Navodi da su razgovarali i sa Cesidom i Crtom i da ima dosta predloga koji mogu da prihvate, ali ponavlja da ni u jednoj državi nema da predsednik republike ne ucestuje u kampanji.

Stefanović je naveo i da Kancelarija OEBS-a postoji u Srbiji i dugo vremena posmatraju izborne procese, a da će se sa njima razgovarati i o onome što se još može uraditi.

Ova radna grupa treba da obezbedi dobre izborne uslove, da birački spisak bude potpuno transparentan i on je već danas neuporedivo bolji nego što je bio ranijih godina, rekao je Stefanović.

On je naveo da su birački spiskovi čistiji nego ranije, povezani, kao i da birači mogu da provere da li su u njima.

Ukazao je i da su besmislene primedbe predstavnika opozicije o mogućim nepravilnostima, da su navodno podaci izmišljeni ili da se nešto lažno može može zaokruživati.

Stefanović je naveo i da Vlada već duže vremena radi na unapređenju izbornih uslova, ali da ima prostora da se oni još unaprede.

"Bili smo suočeni sa izbornim katastrofama 2012. i 2014. godine. Mnogo se promenilo od tada. Danas imamo neuporedivo regularniji izborni proces", zaključio je Stefanović.



foto P.Milošević









SZS " PATI OD KLEPTOMANIJE "





Član Predsedsedništva SNS Nebojša Stefanović kaže da je Savez za Srbiju, čiji su predstavnici juče osporili zdravstveno stanje predsednika Aleksandra Vučića, oboleo od "kleptomanije" i da u prilog tome govori njihovi rezultati u prošlosti.

Stefanović je rekao da bi on mogao da kaže da bi pojedini iz SzS trebalo da se podvrgnu specijalištickim pregledima, ali da neće, već će, kaže, samo podsetiti na privatizacije i gašenje na stotine hiljada radnih mesta.

- Ono što mogu da kažem jeste da je SzS oboleo od jedne teže bolesti i to je kleptomanija i tu ne treba lek, ne treba neko iz medicinske struke. Videli smo u prethodnim godinama šta su radili. Beže kada ih pitate kako su izgubili stotine hiljada radnih mesta, kada ih pitate o zatvorenim fabrikama, ili kako su uništavali srpsku privredu i ekonomiju - rekao je Stefanović . On je ocenio da to građani Srbije jako dobro znaju.

Stefanović je, reagujući na informaciju da će od sadašnjih članova vlade, posle izbora, i posle promene u redovima naprednjaka, ostati samo jedan ministar SNS, kazao da danas "piše kome šta padne na pamet", podsetivši da je on sam kazao da nije zaintresovan da penziju dočeka u fotelji.

On je dodao da njega lično interesuje da uradi nešto za građane i da će, dok god bude imao poverenje Aleksandra Vučića i predsednice vlade, obavljati funkciju za koju je izabran, to činiti.

- Dok god to bude važno građanima, a i MUP-u, ja ću davati svoj doprinos. Ali, verujte da se ne borim po svaku cenu da budem ministar i da ostanem na funkciji. Vučić jako dobro testira, proučava, gleda ko kakav rezultat može da da... - rekao je Stefanović.

On je poručio da oni koji su davali rezultate imaju pravo da se ponovo kandiduju za funkciju, ali da funkcije nisu prioritet. Upitan o naslovima u medijima da socijalisti uslovljavaju podršku Dačićevim premijerskim mestom i da jedan ministar SNS "preti" da će promeniti stranu, ukoliko ne ostane na funkciji, Stefanović kaže da mnogi pričaju o kadrovskim rešenjima, a da izbori nisu još ni raspisani.

- Prvo mora da se završi izborni proces, da imate rezultate, da vidite kome narod daje poverenje, onda možete da razgovarate o svemu tome. Mnogo je važnije šta ćemo da uradimo za ljude i da oni imaju veće plate i penzije - rekao je Stefanović.