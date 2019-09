Tanjug | 08. septembar 2019. 09:20 | Komentara: 0

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun ocenio je danas da je dobro što nadležne institucije u Srbiji kontinuirano rade na sprečavanju prijema Kosova u međunarodnu policijsku organizaciju "Interpol".





On je dodao da se to ne radi od skupštine do skupštine Interpola, navodeći da se ukazuje na to kakve bi posledice mogle da nastupe ukoliko bi Kosovo postalo član te organzicije.





"To bi bio vrhunski uspeh albanske mafije čiji su pripadnici ključne političke ličnosti na KiM poput Tačija, Haradinaja, Kadrija Veseljija", rekao je Drecun za televiziju Pink.





Drecun je kazao da se slaže sa konstatacijom da Srbija treba više da obaevštava mejdunarodnu javnost o kakvom se kriminalu na KiM radi, rekavši da je on lično radio na tome kao novinar objavljujući strogo poverljive informacije.





"Albanci sada hoće da probaju da u evropskim institucijama izlože odeću navodno silovanih Albanki koje su nosile tada. To je toliko brutalno, uvredljivo za žrtve, i toliko vulgarno...", rekao je Drecun.





On je poručio da Srbija u tom smislu itekako ima šta da pokaže i da zbog toga mora biti aktivnija na međunarodnom planu.