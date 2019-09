Tanjug | 07. septembar 2019. 19:42 |

Kosovo na sednici Interpola u oktobru sigurno neće biti primljeno u tu međunarodnu organizaciju, tvrdi šef srpske diplomatije Ivica Dačić i dodaje da će ukoliko se to ipak desi podneti ostavku.Uz podsećanje da je već 15 zemalja povuklo priznanje samoproglašene kosovske nezavisnosti, Dačić tvrdi da će uskoro biti još novih nota za povlačenje priznanja i da će sa 116 broj zemalja koje su priznale Kosovo biti manji od 96.''''To nije moja individualna lična akcija, to sam se dogovorio s predsednikom države Aleksandrom Vučićem, a iza toga stoji Vlada Srbije. To je od velikog značaja za pozicioniranje naše države jer ne bi toliko insistirali da se prestane s akcijom povlačenje priznanja da je to nešto što nema efekta'''', rekao je Dačić.