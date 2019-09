Tanjug | 07. septembar 2019. 14:22 |

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je danas da će Vojska Srbije nastaviti da se seća i uvek će obeležavati jasenovačku tragediju srpskog naroda u ustaškoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj u Drugom svetskom ratu.





Vulin je, povodom jutrošnje zabrane ulaska u Hrvatsku delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koja je trebalo da prisustvovuje manifestaciji Dani jasenovačkih novomučenika, rekao da se od sledbenika Pavelićeve politike ne može očekivati da budu zadovoljni zato što srpski narod obeležava dan svog stradanja.





"Podsetiću vas da je meni zabranjen ulaz u Hrvatsku kada sam pokušao da odem u Jasenovac da se poklonim senima poklane jasenovačke dece, a danas su zabranili Vojnoj gimnaziji i Vojnoj akademiji, srpskoj deci, da dođu na to stratište i pokažu svoje poštovanje prema svim žrtvama ustaškog režima", rekao je srpski ministar odbrane.





Kako je saopštilo M i nistarstvo odbrane, on je dodao da Pavelićevi sledbenici ne žele da se Srbi sećaju i će učiniti apsolutno sve da spreče da se Srbi okupe čak i oko sena jasenovačkih mučenika.





"Hrvatska država bi za ovo morala da se izvini, hrvatska država bi morala da kaže da ona sa ovim nema ništa, i ako ima nešto sa ovim, da objasjni kako je moguće da sprečavate ljude da odlaze na jasenovačke grobove. Da li bi ovo uradila bilo koja druga zemlja u Evropi? Koja bi to zemlja na svetu zabranila, recimo Jevrejima da odu do Aušvica? Koja bi to zemlja na svetu učinila, ako nije sledbenica fašističke Pavelićeve ideologije", zapitao je Vulin.





On je naglasio da je kao čovek zgađen, a kao antifašista poražen.





"Sedamdeset četiri godine nakon završetka Drugog svetskog rata vi imate zemlju u Evropi koja još uvek nije u stanju da napusti ustašku praksu i ustašku ideologiju. Kakva je to poruka? Ne znam da li će svet ćutati na ovo, verovatno hoće, ali Srbi ne bi smeli da ćute. Vojska Srbije će nastaviti da se seća, uvek ćemo obeležavati jasenovačku tragediju i ovo je sramota za Hrvatsku, a ne za nas", poručio je ministar Vulin.









HR VATSKA OSRAMOTILA SEBE I POVREDILA SEĆANjE NA ŽRTVE





Ministarstvo odbrane izrazilo je danas ogorčenje i zatražilo izvinjenje zbog sramnog postupanja organa Republike Hrvatske koji su zabranili delegaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da uđu u tu zemlju i prisustvuju obeležavanju Dana jasenovačkih novomučenika.





"Zabraniti odlazak na pomen pobijenim jasenovačkim mučenicima znači da se žrtve ne poštuju, a njihova tragedija vređa i sakriva. Danas je Republika Hrvatska osramotila sebe i povredila sećanje na ustaške žrtve", ocenilo je Ministarstvo u saopštenju.





Oni ukazuju da sprečiti iskazivanje poštovanja poklanoj jasenovačkoj deci znači stati na stranu njihovih dželata.





U saopštenju se podseća da je delegaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije danas zabranjen ulazak u Republiku Hrvatsku gde su kao i prethodnih godina, oficiri, podoficiri, kadeti i učenici krenuli na obeležavanje Dana jasenovačkih novomučenika.





MO navodi da je delegacija na vreme i po uobičajenoj proceduri prijavljena da će prisustvovati manifestaciji u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu.





Na manifestaciji je planirana služba pravoslavnih sveštenika, a nakon liturgije osveštavanje slavskog kolača i žita na grobnoj humci kod Kamenog cveta u Spomen kompleksu Jasenovac. "Kršeći sva moralna i zakonska načela Republika Hrvatska je sprečila da zvanična delegacija Vojske Srbije iskaže svoje poštovanje pobijenim jasenovačkim mučenicima. Za takvo nasilje ne postoji opravdanje ni obrazloženje", ukazuje MO.





U saopštenju se navodi da je članovima delegacije Ministarsva odbrane i Vojske Srbije zatraženo da izađu iz vozila, izvršen je pretres njihovih stvari, a uzeti su im i pasoši na dodatno skeniranje.





Prema rečima vođe delegacije pukovnika dr Saše Milutinovića, delegacija od 11 članova putovala je u civilnoj odeći.





Pripadnici granične policije Hrvatske izvršili su pretres ličnih stvari članova delegacije i uočili službene uniforme članova delegacije. Neformalno im je rečeno da nemaju saglasnost Ministarstva odbrane Repulike Hrvatske da u Hrvatsku unesu uniforme, piše u saopštenju.





Kako se dodaje, delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije je zatražila odobrenje da uđu u Hrvatsku bez uniformi, na šta im je oficir granične policije odgovorio da danas neće ući.