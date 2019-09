Tanjug | 07. septembar 2019. 11:53 > 12:07 |

Predsednik Srbije Aleskandar Vučić nije želeo posebno da komentariše hrvatsku politiku i odnos prema Srbima povodom današnje zabrane ulaska predstavnicima Vojske Srbije u Hrvatsku, radi prisustva obeležavanju Dana jasenovačkih žrtava.





Istakao je da je nama vazno da onoliko koliko postujemo svoje ž rtve, poštujemo i tuđe.





"Ja razumem da Hrvati ne ž ele da se prisećaju svoje pro š losti u Drugom svetskom ratu. Bolje da ne komentari š em izjave koje sam čuo u Poljskoj. Postojala su samo dva nacisti č ka re ž ima u Evripi. Ponosan sam na borbu srpkog naroda", istakao je Vučić.





U ovakvim incidentima, kakav se danas desio na graničnom prelazu, vidi se, objašnjava, zašto nameravamo da podignemo memorijalni centar u RS i to će nas motivisati da brže radimo.





P ROČITAJTE I: ZADRŽANI NA GRANICI: Delegaciji Vojske Srbije zabranjen ulazak u Hrvatsku





"Bolje da mi radimo svoje... Očekujemo uskoro predlog jedne od najboljih američkih kompanija o tome kako će da izgleda memorijalni centar u Gradini. Mi moramo da brinemo o tome, da nam niko ne bi zabranio da odajemo počast jasenovačkim velikomučenicima, žrtvama, da to bude u programu svake škole, na ekskurzijama".





Da bi to moglo da se desi, kako kaže, to ćemo da uradimo na prostoru RS.





Kaže i da je srećan š to posle toliko godina imamo dva filma o Prvom svetskom ratu, a sada ćemo imati i prve filmove o Jasenovcu što je bilo zabranjeno 75 godina.





"Naš narod se borio protiv okupatora koje su neki drugi dočekivali cvećem, pa bi danas da se ne sećamo svega što je bilo", zaključio je Vučić.









VUČIĆ: ZAPADNE DIPLOMATE PRENELE HODžAJU ŠTA SAM REKAO





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je kosovsko-albanski političar Enver Hodžaj izneo u javnost samo ono što je on nedavno rekao zapadnim diplomatama.





„ To sam ja rekao pred ambasadorima nekih zapadnih zemalja, pa su mu preneli", rekao je Vučić, upitan za komentar izjave Envera Hodžaja da ima informacije da još 10 zemalja može da povuče priznanje Kosova.





Na pitanje da li je Srbija, imajući u vidu opstrukciju u istrazi Olivera Ivanovića, zatražila međunarodnu istragu, kazao je da ne vidi čiju bi međunarodnu istragu mogao da traži.





„ Čiju međunarodnu istragu, kada kažu da je to pitanje albanskih vlasti na Kosovu. Mi radimo našu istragu i nastavićemo“, objasnio je Vučić.





Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ukazao je da se Beograd sa takvim zahtevom obraćao Euleksu, koji predstavlja međunarodnu zajednicu, a koji je rekao da neće da sprovodi međunarodnu istragu, već je to prepušteno albanskim vlastima na Kosovu.







VUČIĆ: GLAS ZA SRPSKU LISTU JEDINI NAČIN OSTANKA I OPSTANKA SRBA NA KIM





Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je danas uverenje da će Srbi na Kosovu i Metohiji izabrati da glasaju za Srpsku listu, ne zato što su, kaže, idealni kandidati sa te liste, ili on lično, već zato što je to jedini način da opstanemo, da zajedno radimo, preživimo i borimo se za budućnost.





Srpska lista je predala listu za izbore na KiM, a sa njom će nastupiti i Građanska inicijativa SDP, pokojnog Olivera Ivanovića, i njena potpredsednica Ksenija Ivanović.





Vučić je rekao da je zahvalan svima koji su podržali Srpsku listu i razumeli da je jedinstvo neophodno.





Dodao je i da verovatno nikada javno neće moći da se iznesu u javnost podaci koliko je bilo pritisaka na sve druge da izađu, ne bi li uzeli glas Srpskoj listi.





"Imamo podatke o pritiscima, samo kako bi se Srpskoj listi obezbedio što manje glasova i smanji uticaj Beograda. Svi drugi koje su kandidovali, Jablanović, pre tpga Petrović, Rašić i Trajković... One koji bi da bojkotuju izbore u Beogradu, a ne bi u Prištini. Tamo su uslovi idealni, veličanstveno dobri za Srbe. Toliko o njihovoj principijelnosti", rekao je Vučić.





Siguran je, kaže, da će Srbi na KiM glasati za Srpsku listu, ne zato što su idealni svi kandidati sa te liste, ili on lično, već zato što je to jedini način da opstanemo, da zajedno radimo, preživimo i borimo se za budućnost.





"Ako ne budemo zajedno, da ne podsećam kako je bilo sa Republikom Srpskom ili Republikom Srpskom Krajinom, kada su neki postavljali granicu na Drini, kako je naš narod prošao", rekao je Vučić.





On je poručio da nešto slično nikada neće uraditi, već će poštovati svaki srpski glas, ali će se, kaže, truditi da glasove dobije SL.





Na konstataciju da je i Vojislav Šešelj dao podršku Srpskoj listi, Vučić je rekao da su različiti pristupi Ksenije Božović i Šešelja, ali da je lider radikala rekao da je bolje da se glasa za SL, nego za druge.





"Ksenija je, nadam se, velika snaga Srpske liste u budućnosti. Lično je znam, ona poznaje politiku, verujem u njen angažman i uveren sam u još bolje rezulatate", rekao je Vučić.





Dodao je da se nada da će svi sa Srpske liste, "i progonjeni i neprogonjeni", da "zapnu" i ostvare najbolji rezultat, kako bi imali osam, devet poslanika.





Primetio je i da su upravo on lično i Srpska lista, jedina meta napada u albanskim medijima.





Na upućenu zahvalnost novinarke TV Most na dosadašnjoj pomoći i podršci, Vučić je rekao da je važno da Srbi na KiM čju srpski program i suštinsku politiku Srbije i da čitaju na ćirilici.





UPOZNAĆU JAVNOST SA ODLUKOM O SKIDANjU TAJNOSTI





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će upoznati javnost sa odlukom o skidanju tajnosti sa dokumenata o njegovom prisluškivanju za vreme ranijih vlasti.





Na pitanje novinara zašto N1 nije dobila odgovor na zahtev na osnovu čega je doneo odluku o opozivu tajnosti sa dokumenata BIA koje je prikazao 1. avgusta kao dokaz da je bio prisluškivan, Vučić je rekao:





„ Nisam smatrao da je to najvažnija stvar. Celokupnu javnost ću upoznati sa svojom odlukom. Celu javnost, ne samo vas, nećete imati eksluzivu“, poručio je on.





Vučić je rekao da će tada izneti sve kako je uradio i sa kojim članom zakona.





„ Dobro je da ste priznali da su me prisluškivali oni koje podržavate. Važno je da su oni koji su lažno govorili o zaštiti ljudskih prava priznali da nisu sveci, već ljudi koji su se dovijali na sve načine da ostanu na vlasti. 619 miliona evra, a da ne čujete nikakav odgovor, već samo da sam za to vreme izbacivao neku decu negde, a nisam“, kazao je on.





Svi će, celokupna javnost, kako je ponovio, biti upoznati sa njegovom odlukom.





Rekao je da nije znao da je neko tako zainteresovan i dodao da će izaći u javnost čim bude imao malo slobodnog vremena.





Na dodatno pitanje što to, iako je diplomirani pravnik, nije učinio u zakonskom roku od 15 dana, rekao je da će požuriti.





„ Hvala što ste priznali da sam diplomirao na pravnom fakultetu. Ali, nikako da vidim indeks Đ ilasa i Šolaka“, rekao je Vučić.









VUČIĆ: RADUJE ME AKO TADIĆ IMA RACIONALAN PRISTUP





Svakome ko upravlja dr ž avom jasno je da mora da ima racionalan i razuman pristup, rekao je predsednik Aleksandar Vučić i dodao da bi se radovao ako je i bivši predsednik Srbije Boris Tadić po pitanju Kosova i Metohije pokazao racionalan pristup.





Povodom izjave Tadića da se i on uvek zalagao za razgraničenje kao rešenje za Kosovo i Metohiju, ako se pod razgranicenjem podrazumeva odvajanje dva entiteta, Vučić je rekao:





"Ne znam za šta se zalagao, 2004. i 2008, nisam video veliku reakciju. Ali je vazno ako predsedenik Tadić, osim dnevne politike, pokazuje ozbiljniji i racionalniji pristup. Radovao bih se tome. Nisam to procitao da bih mogao da komentarišem", rekao je Vučić.





Na molbu za komentar izjave Boška Obradovića kojom najavljuje promenu vlasti na ulicama, Vučić je odgovorio: "Hoće, hoće, kao i ranije, do Uskrsa".