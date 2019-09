Tanjug | 06. septembar 2019. 09:13 > 11:13 | Komentara: 0

Broj poginulih na Bahamima posle udara uragana Dorijan porastao je na 30, saopštili su zvaničnici te zemlje.Ministar zdravlja Duane Sands rekao je za AP da očekuje da će taj broj biti "znatno veći" u narednim danima, jer se nastavlja potraga i spašavanje.Sands je rekao da su žrtve sa Grand Bahame i ostrva Abaco.Uragan Dorijan je pogodio ostrva Abaka u nedelju kao oluja kategorije 5, a potom Grand Bahame kao oluja kategorije 4.

DORIJAN IZAZVAO TORNADA, OSLABIO, PRIBLIŽAVA SE SEVERNOJ KAROLINI

Nakon što je izazvao tornada u Južnoj Karolini, uragan Dorijan približio se ostrvima Auter benks u Severnoj Karolini, kojima preti "direktnim udarom", iako je oslabio na oluju prve kategorije.

Uragan, s vetrovima jačine 150 kilometara po času, lociran je danas na udaljenosti od 50 kilometara jugozapadno od Kejl Lukauta na ostrvu u Severnoj Karolini, prenosi Rojters.

Očekuje se da će se još neko vreme kretati iznad mora, pre nego što stigne do Severne Karoline kasnije danas, saopštio je Nacionalni centar za uragane iz Majamija.

Više od 280.000 domaćinstava i kompanija ostalo je jutros bez struje u Severnoj i Južnoj Karolini.

Na ostrvu Okrakok, 500 od 1.000 građana odlučilo je da ostane i suoči se s olujom na ostrvu, rekla je vlasnica jednog paba s ostrva En Varner, prenosi AP.

Ona je primetila da brodovi ne plove.

"Prekasno je za odlazak. Ako želite da se predomislite, već je prekasno. Prepušteni smo sami sebi", rekla je ona.

Severnije, u Virdžiniji, naređena je evakuacija.

Uragan je prethodno izazvao veliko razaranje na Bahamima, gde je hitno potrebna humanitarna pomoć za najmanje 70.000 ljudi.