KADA znate ko vodi Šiptare i na šta su sve spremni, ne isključujem scenario po kojem bi oružjem krenuli na sever KiM, ali isključujem mogućnost ponavljanja takvih zločina bez reakcije Srbije. Na prvom mestu mislim na odvraćanje pre nego što do zločina dođe. Predsednik Vučić je u nekoliko važnih istorijskih prilika rekao da se Jasenovac, martovski pogrom i "Oluja" neće više nikada ponoviti. To je poruka i za prijatelje i za neprijatelje, neka se svako pronađe u njoj kako misli da treba. Naređenje vrhovnog komandanta bilo bi ispunjeno, sigurno i bezuslovno.

To, u razgovoru za "Novosti", poručuje ministar odbrane Aleksandar Vulin, dan posle saznanja našeg lista da Amerikanci i Albanci pokušavaju da tzv. Vojsku Kosova uključe u vojnu vežbu koja se od 21. oktobra održava na albanskoj teritoriji. Ti manevri bi, po oceni bezbednosnih krugova, mogli da predstvaljaju trening za intervenciju na sever KiM, koji je decenijama politička opsesija i trn u oku vlastima u Prištini.

* Može li bezbednosna situacija na KiM da se pogorša u vreme izborne kampanje? Pre neki dan izboden je srpski dečak u Kosovskoj Mitrovici...

- Šiptari kao jedinu temu svoje politike imaju obračun sa Srbima i Srbijom, a u vreme izbora samo su još glasniji. Pošto Šiptare vode neosuđeni teroristi, od njih se može očekivati svako zlo. Budno pratimo sve što se dešava na KiM.

* Mogu li vašu ideju o hitnom razgraničenju sa Albancima da pomognu Amerikanci? Navodno, Džon Bolton je jedan od zagovornika podele Kosova...

- Što se pre razgraničimo, pre će Srbija moći da se posveti sebi i Srbima izvan svojih granica. Velike sile nisu zagovornici razgraničenja, one hoće jedinstveno, celovito i nedeljivo Kosovo. Ne žele oni da Srbija ojača, da zaustavi "veliku Albaniju". Predsednik Vučić se sa malo nade i nimalo pomoći bori protiv volje velikih sila, Šiptara, namernog nerazumevanja i napada u Srbiji. Voleo bih da moj stav o razgraničenju postane i stav predsednika i Vlade, ali o tome moraju da odluče Srbi. Znam da su protiv razgraničenja Nemačka, Hrvatska, Crna Gora, Albanija, Priština... Ako nas je istorija nečemu naučila, onda je to da kada postoji takva saglasnost da se Srbima nešto ne sme dati, onda Srbi moraju da se bore za ono što im se zabranjuje i odbija, jer je to dobro za Srbiju.

* Da li bi Beograd trebalo da pozove Moskvu i Peking da se uključe u finiš dijaloga o statusu KiM?

- Nema stabilnog, trajnog i održivog rešenja bez dogovora Srba i Šiptara, a onda i dogovora velikih sila. Ovako važna tema ne može da se zaključi bez Rusije i Kine, SAD, EU.

* Vidite li ideje o takozvanoj prelaznoj vladi kao proigravanje Zapada?

- Zapad želi slabu vlast, koja neće moći da se odupre pritiscima. Pogledajte kao su postavljane vlade u okruženju. U Rumuniji su menjane posle svakog malo većeg protesta, iako partije koje je čine imaju apsolutnu većinu u parlamentu. Tako je bilo i u Severnoj Makedoniji, gde je referendum odjednom postao neobavezujući. Srbija ima stabilan politički sistem, stabilnu parlamentarnu većinu, i pokušaji da se predstavi kao nesigurna zemlja na ivici vanrednog stanja koju treba spasavati su zlonamerni i podmukli.



Kada takva ideja dođe izvan granica naše zemlje onda je to mešanje u naše unutrašnje odnose. Zanimljivo je da to nikome iz partija DOS nije zasmetalo. Dveri odjednom nemaju nikakav anti EU stav i raduju se mešanju stranaca samo da i oni budu deo vlasti koju izborima ne mogu da dobiju. Priča o prelaznoj vladi je pomogla da se svako pokaže takvim kakav jeste. Videli ste da su i Čeda Jovanović i Boško Obradović jedva dočekali da se slože da stranci treba da ih dovedu na vlast, kada već Srbi neće. Nije više pitanje da li bi Dveri radile za strance, već samo kolika je cena njihovog angažovanja.

* Vučić je najavio velike rezove u Vladi? Da li ćete ostati u Nemanjinoj 11 i posle izbora na proleće?

- Najpre da narod Srbije na izborima kaže šta misli o onom što je svako od nas do sada uradio. Ja se nisam rodio kao ministar i sigurno neću umreti kao ministar. Šta god da građani kažu, i kako god da odluči predsednik Vučić, ja stranu neću menjati, mogu da budem i ne budem ministar, mogu da budem u politici ili izvan nje, mogu da budem vlast ili opozicija, ali stranu neću promeniti. Ne menjam ideje, ne menjam prijatelje, ni pod kojim uslovima ne bih bio uz partije DOS. Sve ostalo je manje važno.

* Da li je skraćivanje kvota za partnere na izbornoj listi SNS opravdan potez? Koga Vučić time "gađa"?

- Vučić je u pravu, i trebalo je da bude oštriji i određeniji. Mnogi iz koalicije misle da su vešti i mudri jer se kriju iza njega i izbegavaju sukobe sa politikom DOS, ili napadima koji dolaze spolja. Ne znam kako može da ima mandat onaj kome je svejedno što šefu njegove koalicije kunu decu i napadaju porodicu. Ovo nema veze sa politikom, pa gde je ljudska solidarnost, ako nema spremnosti da se bori za tim, za zemlju, ma za prijatelja na kraju krajeva, zašto bi bili zajedno. Vučić nas je poslednjom izjavom podsetio da je bio strpljiv, da je gledao i kada su mnogi mislili da ne vidi i da je vreme da se svi suočiomo najpre sa sobom. Mene su zbog ovog stava histerično napali, nazvali me mazohistom, a ja jednostavno vidim da je u pravu. Zato su ostali u većini ćutali, kao što ćute uvek kada misle da će ih odgovor uvesti u sukob i medijski linč.



RANO ZA POVRATAK VOJNOG ROKA

* VOJSKA je poslednjih godina značajno ojačana nabavkom tehnike i borbenih sredstava.Ali imamo li dovoljno obučenog kadra za popunu jedinica?

- Vojska sve svoje zadatke ispunjava u potpunosti. Naređenjima vrhovnog komandanta posebno je poboljšan položaj deficitarnih vesova u svim našim vidovima. Otkako je Vučić postao ministar odbrane u vojsci se ulaže i u tehniku i u ljude.

* Koliko je realno da se opet uvede obavezno služenje vojske? Razmatra li se ta opcija?

- To je i ekonomska i vojnička i politička odluka. Rano je govoriti o tome.

SARADNjA S KINOM ĆE NAS OJAČATI

* U NAŠU zemlju u petak stiže najviša vojna delegacija iz Kine.Kako ocenjujete razvoj vojne saradnje i koje projekte izdvajate?

- Kakvu saradnju imamo sa Narodnooslobodilačkom armijom Kine govori da nam u posetu dolazi general Džang Jousja, potpredsednik centralne vojne komisije, tela koje rukovodi kineskom armijom. Predsednik komisije je predsednik Si, a nama dolazi njegov zamenik. Ovo je najviša vojna poseta u istoriji naše dosadašnje saradnje i ona je došla kao nastavak saradnje dva vrhovna komandanta Vučića i Sija. Od Kine ima mnogo da se nauči, a i mi možemo mnogo da ponudimo. Kina poseduje visoku tehnologiju koja nama nedostaje i saradnja sa njima će nas ojačati. Iduće godine stižu bespilotne letilice što će nas unaprediti i ojačati.