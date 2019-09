Agencije | 01. septembar 2019. 11:34 > 13:00 |

Dok sam ja živ, samo će narod odlučivati ko će biti na vlasti, poručio je predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić i precizirao da neće biti nikakve tehničke vlade, već samo narodne, niti će stranci određivati kod će da vlada u Srbiji.



Vučić je, na sednici Glavnog odbora stranke, rekao da su se Čedomir Jovanović i Boško Obdradović ujedinili oko jedne ideje, u jednom danu.



„Kažu ''ajde, Vučiću da ti svojom većinom izglasaš nas u tehničku vladu, postoji primer u Makedoniji''“, rekao je on povodom predloga ta dva opoziciona političara da se sastavi prelazna tehnička vlada.



„Dok sam živ, neće biti prelaznih vlada, već vlada naroda, samo će narod odlučivati ko će da valda. Kriminalne varijante u kojima na vlast hoće da dođu kriminalci bez glasa naroda neće moći dok sam živ“, podvukao je on dodajući da u Srbiji „neće biti nikakvih Bokija 13“.



„Dok sam živ, braniću Ustav i ovu zemlju. Kada od naroda dobijete poverenje onda možete da vladate. Bez naroda na vlast, lopuže, ne možete! Koliko glasova Čedomire imaš? Koliko Obradoviću imaš? Nema vlasti bez izbora. Ako ti narod da glas, onda možeš na vlast“, poručio je Vučić.

To je, kaže, jednoglasno podržalo i Predsedništvo stranke, ranije danas.

Prema njegovim rečima, neće ni nijedan predstavnik strane države da uređuje ko će da vlada u Srbiji.



„Vi, stranci dobrodošli ste, dragi ste nam gosti, a da srušite Srbiju, da vlada onaj koji nema narodno poverenje - sikter! Nema ništa od toga. Srbija će da čuva svoju slobodu, nezavisnost i suverneitet“, poručio je Vučić.



VUČIĆ: NE POTCENjUJTE PROTIVNIKE, NITI GNEV NARODA



Predsednik SNS Aleksandar Vučić upozorio je svoje stranačke kolege da na predstojećim izborima ne treba potceniti protivnike, niti gnev naroda zbog neispunjenih obećanja lokalnih čelnika.



"Nemojte da smetnete s uma da ćemo sami sebi biti najveći protivnici. Ko god da učeštvuje, biće mnogo ozbiljniji protivnici od onih koji su odluku doneli da ne učestvuju, zato što nemaju podršku naroda", rekao je Vučić.



"Nemojte da potcenjujete one koji će da izađu na izobre, niti gnev ljudi koji su dobijali obećanja od lokalnih čelnika", objasnio je.



Vučić je, rekavši da je Dragan Đilas zaradio 619 miliona evra sa svoje četiri firme i to dok je bio državni funkcioner, primetio:

"I on bi da se vrati na vlast i da nam drži pridike kako ćemo da se ponašamo u budućnosti. To za 619 miliona evra niko nije rekao da to nije istina, ni on, to su zvanični podaci", naveo je Vučić.

Takođe, dodao je da Đilas i predstavnici bivšeg režima sada hoće da poruče običnom narodu - "hej ljudi, pa mi žuti smo kvazielita, mi smo lopovi, ali to je normalno".



Vučić navodi da opozicija ne može da zamisli da je neko sada pošten i da radi za dobro zemlje, jer gledaju po sebi.



"Lopovi i kriminalci neće upravljati Srbijom, jer narod neće da im ukaže poverenje. Pitaćemo samo narod šta želi i nikog više", poručio je predsednik.



Kako je rekao, niko se nije oglasio po pitanju spornih 619 miliona evra, već su rekli da je tenk ispred stadiona blamaža za predsednika, pošto tenk nije na Vestfalenu nego na Oberfalsu.



"Onda sam stvarno nadrljao. To je velika greška. Još gore, taj tenk sa navijačkim obeležjima je znači tamo pod državnom kapom? Zamislite da je kod nas bio pod državnom kapom, šta bi nam govorili i šta bi radili?", zapitao je Vučić.



Svake subote, dodaje, ceo grad mora da trpi njih nekoliko stotina, koji se šetaju i maltretiraju građane, dok je u centru Beograda sinoć bilo oko 60.000 ljudi.

"Zbog njih ljudi ne mogu da prolaze, prljaju grad, gađaju Predsedništvo... a mi ih puštamo i puštaćemo, jer pokazujemo demokratiju, ali nasilje nećemo dozvoliti", naglasio je on.



Poručio je da će običan narod uvek glasati za budućnost svoje dece i da im to "nikakve barabe" neće zabranjivati, na bilo koji način.



Podseća da su naprednjaci pobedili bivši režim 2012. godine samo zato što je neko verovao da stvari mogu da se promene i da zato glavni cilj ostaje da se brine o našoj deci, da digitalizacija bude srednje ime za naš napredak i da u centru pažnje bude običan čovek na drugačiji način nego do sada.



Predsednik kaže da ćemo tek biti izloženi pritiscima spolja i iznutra i da nas čekaju teška jesen i zima, pošto će biti velikih pritisaka čim Albanci formiraju svoju vladu.



Tražiće se da priznamo, kako je rekao, nezavisnost Kosova bez kompromisa, da oni dobiju sve a Srbi ništa, a što se nikada neće desiti dok god je on predsednik.



"Lako to izgleda kada aplaudirate, ali pritisci će biti jezivi i preko unutrašnjeg faktora i preko medija, biće izmišljanja tema svakojakih kao što su izmišljali i pre".

Zapitao je koliko se ljudi suprostavlja onima koji su okružili Predsedništvo i sa testerama upali u RTS i istakao da je lep primer dao mladić Nemanja Joksimović koji se juče suprotstavio na Trgu Republike banditima iz opozicije.



"To mora da bude obaveza i drugih ljudi, na svakom mestu", istakao je Vučić.



Kada je reč o zahtevima opzicije, Vučić kaže da su prvo tražili da urede biračke spiskove, jer su navodno i mrtvi glasali iako su imali i po 15 predstavnika na biračkim mestima, ali da im to nije bilo važno kada im je vlast rekla da će im dozvoliti da urede spiskove.



Zatim je za opoziciju bio problem finansiranje politički stranaka, pa su posle i od toga odustali iako su sami doneli taj zakon kada su bili na vlasti.



Na kraju, nastavio je Vučić, videlo se da im je najvažniji RTS i REM iako su u njima sve ljudi koje su sami postavili.



"Onda su došli na genijalnu ideju da ja ne učestvujem u kampanji, a ja sam im rekao može ali od sledećeg puta, pošto nemaju nikakav zakonski niti ustavni osnov", dodao je Vučić.



Partijske kolege je pozvao da više razgovaraju sa narodom.



"Ne postoji ništa važnije od toga", poručio je i istakao da će na 11. godišnjicu postojanja stranke, u oktobru, napraviti novi, četvorogodišnji plan kako da Srbija postane uspešna, moderna, evropska zemlja.



Nova sednica Glavnog odbora biće održana na 11. godišnjicu stranke, kada će se videti ko je u stranci uradio dobre platforme, a ko nije, dodao je Vučić.



"I da napravimo novi četvorogodišnji plan da Srbija postane uspešna, moderna, evropska zemlja, koja će da bude ispred pojedinih članica EU, po ekonomskoj snazi i visini plata i penzija, da generacije koje dolaze posle nas mogu da se ponose", rekao je Vučić.



Svojim stranačkim kolegama poručio je da idu hrabro u "borbu rečima i argumentima", a da oponente puste da budu nepristojni, svadljivi, nasilini.



"Mi to ne smemo, ali u borbu rečima - hrabro. Govorite istinu, pobeđujemo ih istinom, do pobede na republičkim, pokrajinskim i u gotovo svim lokalnim samoupravama u Srbiji", poručio je Vučić.



Pozvao ih je da razgovaraju sa građanima, da obiđu svaku kuću u Srbiji, jer nisu obišli ljude ako su se oglasili na društvenim mrežama i dobili "tri retvita i dva lajka", već moraju da razgovaraju, da vide šta je potrebno da se uradi.



"Nemojte da zatvarate vrata, dajte da uđu novi ljudi, da mogu da menjaju Srbiju sa nama", rekao je Vučić, što je ispraćeno aplauzom, na šta je on primetio da se i po tim aplauzima vidi koliko je gneva kod ljudi koji sve to vide.



VUČIĆ: BIĆE PROM ENjENO PREKO 50 ODSTO KANDIDATA NA LISTI



Predsednik Aleksandar Vučić poručio je, obraćajući se na sednici Glavnog odbora SNS, da će na listi kandidata za poslanike, koju "nosi" SNS, biti više napre d nj aka nego ranije, i pored saradnje sa koalicionim partnerima, jer je, kaže, važno da se izmeri snaga SNS i snaga drugih.

"SNS će imati značajan broj poslaničkih kandidata, više nego ranije. Mi smo uvek bili veoma darežljivi, poštovali smo i poštujemo koalicione partnere, ali koliko god poštovali, na kraju krajva - oni koji se bore su malobrojni iz SNS-a. Ove druge ni mikroskopom ne mogu da nađem", primetio je Vučić govoreći o izbornoj platfromi SNS za 2020. godinu.

Kako je rekao, kada je teško i kada ima problema, kada dođe do sukoba sa političkim protivnicima ili se trpi pritisak međunarodne zajednice - tu su samo ljudi iz SNS da se tome suprotstave, ili i partneri, koji se, kaže, retko oglase i to posle njegovih poruka u javnosti.

"Sarađivaćemo i dalje, ali ćemo tačno da izmerimo snagu SNS i snagu drugih", rekao je Vučić.





Takođe, najavio je da će i na centralnoj listi SNS biti promenjeno više od 50 odsto ljudi, te da će ostati oni malobrojni, koji su se dokazali borbenošću, kao i da će biti 30 odsto novih, mladih ljudi.

Neće biti promena zato što je neko neuspešan, već je potrebna nova energija, dodao je on i ponovio da će 50 do 60 odsto u vladi biti novih ministara, ako SNS dobije poverenje građana.

"Da pokažemo da nismo srasli sa foteljom, da nam je važno da Srbija ide napred, da nismo posvećeni ličnom bogaćenju", rekao je Vučić i primetio: "Kako ljudi iz GO najmanje tapšu na ovakve reči".

"Ovo se odnosilo i na mene, ne samo na njih", dodao je.





Vučić je poručio da će SNS na izbore da izađe sa rezultatima.

On je poručio da je Predsedništvo SNS usvojilo zaključak kojim se do 10. oktobra daje rok lokalnim samoupravama da dostave ideje - kako će liste da im izgledaju, kakav im je plan, koliko će novih ljudi biti, koliko se njih dokazalo, koliko je onih koji nisu zavredeli poštivanje naroda i koji će otići, šta je urađeno do sada i šta bi trebalo da se uradi.

To isto, kaže, važi i za Vojvodinu.





Vučić je istakao da će pre toga, 6. oktobra biti održani izbori na KiM, kao i da je njegov savet Srpskoj listi da na tim izborima učestvuje i pobede.

Biće to teški izbori za Srpsku listu, ali očekujem pobedu u našoj južnoj pokrajini, istakao je Vučić.

"Iako će imati najtežu kampanju, jer ne postoje načini na koji albanski portali, Kvinta nisu uključili da Srspka lista, koja radi sa Beogradom, i živi i radi za Srbe sa KiM, izgubi od njihovih miljenika", rekao je Vučić.

On je, na početku obraćanja, izrazio zadovoljstvo što na sednici nema samo najviših funkcionera stranke, već i drugih clcanova, te se svima zahvalio na podršci, radu i velikom trudu, koji su uložili.

VUČIĆ: DO KRAJA GODINE JEDNOKRATNA PODRŠKA PENZIONERIMA

Novo povećanje penzija uslediće najkasnije od 1. januara, a do kraja godine najsiromašniji penzioneri dobiće i jednokratnu podršku, najavio je predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić.

On je u obraćanju na sednici Glavnog odbora stranke rekao i da će se plate i dalje povećavati.

„ To znači da će kao i prošle i pretprošle godine biti najviše uvećane. Verujem da ćemo taj trend uspeti da nastavimo, čuvajući zdrav ekonomski sistem i nepovećavajući javni dug“, rekao je Vučić.

Kazao je da se penzioneri ne pitaju više da li će penzije stići na vreme zato što postoji odgovorno rukovodstvo.

„ Živećemo bolje, dobijaćete nove puteve. Otvaramo autoputeve i tamo gde nikome nije palo na pamet“, rekao je on.



Za dve do tri nedelje, najavio je, otvaranje radova na Moravskom koridoru.Govoreći o renoviranju bolnica najavio je da će u decembru da se ruši Infektivna klinika i izgraditi nova.„Stvari nisu idealne i zato hoćemo dodatno da se popravljamo, ne da se poredimo sa onima koji su najgori, već sebi da kažemo mogli smo bolje i više. Da se borimo još snažnije, da ne gubimo energiju, da budemo verni i lojalni građanima“, naglasio je on.