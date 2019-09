Tanjug | 01. septembar 2019. 11:00 > 11:31 | Komentara: 0

Ako Crna Gora ili Hrvatska misle da treba da vode antisrpsku politiku onda ne razumem kako očekuju da dolaze turisti iz Srbije, zapitao je danas šef srpske diplomatije Ivica Dačić.





"Zašto bi ljudi išli da letuju tamo gde ih mrze?", zapitao je on i dodao je to kao kad bi Amerikanci krenuli da letuju u Iranu.





Dačić je gostujući na TV Pink apelovao na političare da se ugledaju na običan narod, u čijim međusobnim odnosima nema sukoba ni animoziteta.





Kao navijač Partizana, Dačić je posle plasmana u Ligu Evrope izneo nadu da će ovaj klub nekoga u grupi i pobediti.





"Srbija je velesila u košarci i velika stvar da naši najbolji košarkasi igraju, želim da osvojimo zlato, to bi bilo lekovito", rekao je Dačić i dodao da su nam pobede su nam potrebne, i na sportskom, ekonomskom, i političkom planu.





DAČIĆ: HRVATSKA DA JEDNOSTAVNO OSUDI NAPADE NA SRBE



Nisam čuo da je u Srbiji neko pretučen samo zato što je ovde gledao "Dinamo", prokomentarisao je sprski šef diplomatije Ivica Dačić izjavu predsednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović da nije svaki incident etničkog karaktera, naglašavajući da bi takve incidenti u Hrvatskoj trebalo "jednostavno da osude".



Dačić je oceno da je u Hrvatskoj antisrpska kampanja u kontinuitetu, svejedno da li je u toku neka kampanja za izbore.



"Oni negiraju svoje zločine iz prošlosti, a insistiraju na zločinima Srba iz 90-tih. Mi treba da zajedno imamo poziciju da osuđujemo sve zločine", rekao je Dačić gostujući na TV Pink .





On se zapitao da li je normalno, u 2019. goidni, da još pričamo o svemu tome, i dodao da je to je dokaz koliko je promašena priča, koja stalno podstiče neke incidente i utiče na živote ljudi.



"Hoćemo li mi da i danas živimo u plemenskim sukobima?", zapitao se Dačić i ocenio da je sve stvar racionalnog interesa da se živi zajedno u ovom regionu.



On je podsetio na inicijativu jednog od kandidata za predsednika Hrvatske Zorana Milanovića koji je kao premijer u Beogradu predlagao da se odnosi normalizuju tako što bi se o problemima razgovara po korpama, gde bi u jednoj bila pitanja iz prošlosti, u drugoj sadašnji, a u trećoj prilike da se sarađuje u budućnosti.





"Posle su krenule rasprave u Hrvatskoj, i sve je otišlo u zaborav", rekao je Dačić i ocenio da je to u suštini jedini dobar pristup da bi imali bolje odnose.



On je podsetio da će Hrvatska od 1. januara preuzeti predsedavanje EU i da bi njihovi pogledi "morali da budu širi".



Dačić je ocenio i da Hrvatska deo kontinuiteta ima i sa Nezavisnom državom Hrvatskom koja nije stvorena "dekretom iz Berlina", a stizala je do Zemuna, Novog Sada i Šapca.



On je rekao da su neuporedivi NDH i Nedićev režim u Srbiji tokom Drugog svetskog rata, jer "Nedić nema zločina prema Hrvatima, nego prema Srbima".



"Mi nikada nismo rehabilitovali bilo kakve marionetske režime, ni ljude koji su bili u službi okupatora u Drugom svetskom ratu", rekao je Dačić i dodao da je on izbacio sliku Nedića iz zgrade Vlade Srbije.







DAČIĆ: NEPOZIVANjE U POLjSKU BEZRAZLOŽNA POLITIZACIJA



Nije bilo razloga za ovakvu politizaciju pri pozivanju u Poljsku na obeležavanje godišnjice početka Drugog svetskog rata, ocenio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić povodom izostanak poziva Srbiji i Rusiji da prisustvuju, a pozivanja Nemačke i Hrvatske.





Dačić je ocenio da je pozivanje "stvar organizatora", a primetio je da su pozvane samo članice EU, NATO i zemlje takozvanog Istočnog partnerstva u kome su bivše sovjetske republike, što je "iskrivljavanje i revizija istorije".





"Ako je razlog ne pozivanja Rusije što uzela deo Poljske, pa i Nemačka ih je napala pa je pozvana, ne znam kriterijume pozivanja", rekao je Dačić.





Šef diplomatije je rekao da nije bilo razloga za ovakvu politizaciju i da ga je to podsetilo i na obeležavanje godišnjice potpisivanja primirja u Prvom svetskom ratu u Francuskoj.



"U Poljskoj je obeležavanje godišnjice nečega što nikada ne bi smelo da se ponovi", rekao je Dačić.





On je podsetio da su Francuzi uvideli da su pogrešili u tretmanu Srbije i dodao da je to jedan od razloga što je predsednik Emanuel Makron prilikom posete dodatno pokazao pozitivan odnos.