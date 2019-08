Tanjug | 31. avgust 2019. 09:20 > 10:19 | Komentara: 0

Šef srpske diplomatije je naglasio da nije iznenađen imenovanjem Palmera za specijalnog predstavnika SAD za Balkan jer je, kako je rekao, i do sada, na neki način, obavljao tu funkciju

Imenovanje Metjua Palmera za specijalnog predstavnika za Balkan je znak da američka administracija želi da da pogura pregovarački proces Beograda i Prištine, ocenio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, ističući da se neće menjati format dijaloga i da će se i dalje voditi u Briselu.

"To je znak da SAD žele da na neki način formalizuju ono što stalno govore, a to je da se podstakne brzo rešenje ovog pitanja, odnosno da se podstaknu sve strane na zapadnom Balkanu da se gradi regionalni mir i stabilnost. Nije tu krucijalan samo ovaj izbor, već je ključno pitanje da li će se izvršiti pritisak na Prištinu da ukine takse", rekao je Dačić za RTS.

On je naglasio da nije iznenađen imenovanjem Palmera za specijalnog predstavnika SAD za Balkan jer je, kako je rekao, i do sada, na neki način, obavljao tu funkciju.

Dačić je rekao da Palmer dobro poznaje situaciju u regionu, ali je ocenio da je njegov "hendikep" što je bio dugo godina u Stejt departmentu i ima utvrđen sistem vrednosti i način razmišljanja "koji možda u određenom trenutku stvara određene stereotipe u postojećoj situaciji".

"Ali mislim da dobro prati tu liniju nove američke administracije i želje da se postigne rešenje koje će biti trajno i ubrzavanje tog rešenja", rekao je Dačić.

On je dodao da je to potvrda svega što je govorio ranije.

"Je l'' sam govorio da je američka administracija promenila svoj stav, je l'' sam govorio da američka administracija nije promenila stav o nezavisnosti Kosova, nego o tome da to pitanje nije rešeno, i da treba da se rešava. Što bi imenovali specijalnog predstavnika da je ta stvar rešena?", upitao je šef srpske diplomatije.

Dačić je istakao da i dalje postoje stvari oko kojih nema saglasnosti između Srbije i SAD, ali je rekao da je imenovanje Palmera znak da američka administracija želi da da pogura pregovarački proces.

"Neće se menjati format, u Briselu će ostati da se vodi dijalog, ali neki rezultati, videćemo...Zavisi i od izbora u Prištine. Svi obećavaju iz Prištine da će da ukinu takse čim se završe izbori, da li će to biti, to je sada pitanje", poručio je Dačić.

On je rekao da će Palmer zadržati funkciju zamenika pomoćnika državnog sekretara u Stejt departmentu i da će, pored toga, obavljati funkciju specijalnog predstavnika za Balkan.

Šef diplomatije istakao je da funkciju specijalnog predstavnika imaju i neke druge zemlje, između ostalog Nemačka.

Dačić je istakao da je Palmer oženjen Beograđankom, ali je rekao da ne zna koliko je to prednost, a koliko mana jer će, kako je naveo, morati da dokazuje da nije pristrasan.

I ZEMLjE KOJE SU PRIZNALE KOSOVO BILE NEZADOVOLjNE

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenio je da je pozivom predstavnika Prištine na sastanak u Helsinkiju napravljen loš presedan, ističući da su zemlje koje nisu priznale Kosovo, ali i one koje jesu, izrazile nezadovoljstvo jer nisu bile obaveštene o njihovom dolasku.

Dačić je za RTS istakao da je ovo prvi put da je izmenjen format tog sastanka, ali je naglasio da je sa aspekta Beograda prihvatljivo da učestvuje raznim skupovima, ako se ispoštuje princip obeležavanja samo imena ljudi, bez državnih obeležja, takozvani "gimnih format".

"Nije bilo povoda da Srbija ne učestvuje na sastanku", rekao je Dačić.

On je istakao da je Španija protestovala zbog promene formata, odnosno činjenice da na sastanak ministara spoljnih poslova EU i zemalja kandidata nisu pozvane samo kandidati, nego i partneri.

"Nije samo Španija izrazila protest, sve zemlje koje nisu priznale Kosovo su izrazile nezadovoljstvo, ali i zemlje koje jesu priznale Kosovo su izrazile nezadovoljstvo jer ih (šefica evropske diplomatije Federika) Mogerini uopšte o tome nije obavestila", rekao je šfe srpske diplomatije.

On je upitao šta će se desiti kad naslednik Mogerini, Žozep Borel, ne bude pozvao BiH i samoproglašeno Kosovo na sastanak.

"Oni će da se ljute što nisu pozvani? To je loš presedan koji je napravljen, a naročito jer za to nije bilo razloga pošto nije bilo pozitivnih pomaka u regionu, naročitio od strane Prištine. Naprotiv, ona je imala sve te akte koji narušavali regionalnu saradnju", rekao je Dačić.

Kaže da je na sastanku podsetio da je on potpisao Briselski sporazum 2012. godine. "Vi ste garantovali, tako sam im se obratio, da će to biti realizovano. Danas to više niko ne spominje", naglasio je Dačić.

Govoreći o zahtevima da Srbija ne treba da radi na povlačenju priznanja Kosova, Dačić je rekao da je u Helsiniju upitao da li druga strana hoce da prestane sa lobiranjem za priznanje Kosova.

"Pitam Pacolija, hoćeš li da prestaneš da lobiraš za nezavisnost. On ćuti. Onda nećemo ni mi", poručio je Dačić. Šef srpske diplomatije rekao je da Priština želi da se kandiduje za Savet Evrope i da njihova predstavnica u Strazburu želi da pravi izložbu sa odećom koju su žene nosile kad su bile silovane.

"Takve moridne stvari mi treba da pozdravljamo i aplaudiramo?", kazao je Dačić.

KAD SRBIJA UĐE U EU, RASKINUĆE SPORAZUME

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da se pozivima Srbiji da ne potpisuje sporazum sa Evroazijskom unijom ne ulazi u suštinu pitanja i naglasio da nije reč o tome da Srbija želi da postane član Evroazijske unije, već da štiti državne, nacionalne i ekonomske interese.

"Nije reč o tome da Srbija želi da postane član Evroazijske unije. Srbija ima sporazume o slobodnoj trgovini sa raznim zemljama, a ne samo sa EU. Kad Srbija postane član EU, ona pre toga mora da raskine sve te ugovore i poštuje spoljnotrgovinsku i carinsku politiku EU", rekao je Dačić za RTS.

Šef diplomatije Slovačke Miroslav Lajačak ocenio je ranije da najavljeno potpisivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom ne približava Srbiju njenom strateškom cilju, što je članstvo u EU, dok je predsednik spoljnopolitčkog komiteta u EP i donedavni izvestilac za Srbiju u ovoj instituciji Dejvid Mekalister rekao da, ukoliko potpiše sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom (EAEU), Srbija mora da precizira i klauzulu o otkazivanju sporazuma sa ovim savezom.

"Kad neko tako kaže ispada da je ovde na ćošku, kod Takovske, ulazak u EU, pa sad sve da ukinemo da bismo ušli u EU. Otkad znam za sebe, svake godine su mi pricali - samo što ne uđemo, a to je na dalekom štapu, to nije izvesna skora budućnost, ima vremena", rekao je Dačić.

On je dodao da EU ima više potpisanih sporazuma o slobodnoj trgovini s nekim zemljama s kojima Srbija nema.

Na pitanje da li to onda znači da 25. oktobra Srbija potpisuje sporazum sa Evroazijskom unijom, Dačić je naveo da se nije još konsultovao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

"Ali, koliko znam, to ne ide preko nas nego preko Vlade Srbije, koja pregovara o svim tim spoljnotgovinskim stvarima, između ostalog i o pitanjima slobodne trgovine", rekao je Dačić.

On je podsetio da je Hrvatska izašla iz Cefte čim je postala članica EU, ocenivši da ne treba poklanjati previše pažnje svemu tome.

"Mi imamo interes da štitimo naše državne, nacionalne i ekonomske interese. Mi imamo sporazume sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, ali nemamo sa celom tom ekonomskom zajednicom, i onda imamo problem u realizaciji određenih izvoznih projekata", objasnio je Dačić.

Šef sprske diplomatije ukazao je i na činjenicu da je Albanija 100 posto ispunila sve što traži EU kada je reč o spoljnoj politici, ali da ne može da otvori pregovore.