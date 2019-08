Tanjug | 27. avgust 2019. 13:00 |

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović pozvao je ambasadora Velika Britanije u Prištini da kaže ko su kriminalci za koje je rekao da građani tzv. Kosova ne treba da glasaju.





"Voleo bih da čujemo ko su ti kriminalci, jer su nas ubeđivali da su to divni ljudi, da nema kriminala na Kosovu. A onda kažu - nemojte da glasate za kriminalce", rekao je Stefanović.





On je dodao da je reč o političarima iz albanskog naroda.





Stefanović je rekao da bi Srbija želela da da čuje ko su ti kriminalci, "jer kada raspiše poternice da se ekspresno hapse na njih nema odgovora, a svi znamo kakva su krivična dela počinjena od strane svih tih ljudi do Haradinaja do Tačija".



"Bilo bi korisno da čujemo od ambasadora, iako inače nisam pristalica da se ambasadori mešaju u politiku jer to nije njihov posao... I da kaže da li poseduje dokaze, jer bi bilo korisno da se podele sa međunarodnim tribunalom i pravosuđem", kazao je Stefanović.