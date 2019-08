Zlatica RADOVIĆ | 26. avgust 2019. 23:23 | Komentara: 0

ONIMA koji ne rade u interesu svog naroda nije mesto u Srpskoj naprednoj stranci. Smatram da takve treba "počistiti", jer rade za ličnu korist, ali će organi stranke o tome odlučivati. Uvek je dobro da dođe do osveženja, bez obzira da li se radi o lokalnom nivou ili o samom vrhu.

To, za "Novosti", poručuje potpredsednica Vlade i članica predsedništva SNS Zorana Mihajlović u jeku novih spekulacija o "metli" koja će da radi u redovima najjače političke opcije u državi.

* I ranije je najavljivana "seča" po odborima, ali nije do nje došlo. Očekujete li oštrije mere?

- Izvršni odbor vodi računa o tome. Ne možemo očekivati da svih 600.000 ljudi u SNS budu najbolji na svetu i da nisu napravili neke probleme. Sledeće godine nas očekuju lokalni i parlamentarni izbori i moramo da se polako pripremamo. Razlika između nas i političkih rivala je u tome što kada su oni bili na vlasti nije im padalo na pamet da pregledaju šta rade njihovi lokalni ili neki drugi funkcioneri, a SNS i te kako vodi računa o tome.

* Ko su ti koji rade za svoj džep? Pominjete li ih, recimo, na sednici predsedništva?

- Nismo nikad govorili imenom i prezimenom, jer je to, pre svega, u delokrugu rada Izvršnog odbora. Očekujemo izveštaj o učincima funkcionera, pa će se na osnovu toga videti da li neko treba da bude sklonjen. Dakle, o imenima ćemo pričati sa Izvršnim odborom.

* A šef IO je Darko Glišić, koji vam je onomad preporučio da možete da idete, ako vam se ne sviđa kako radi stranka...

- Svako ima svoj stav. Kod SNS volim to što smo svi dosta različiti. Tu sam, ne nameravam da menjam stranku. Najmerodavniji je rezultat koji ostaje iza svakog od nas.





* Kako vidite to što se Vladimir Đukanović učestalo u medijima pojavljuje kao glasnik promena i "metle" u SNS, s obzirom na to da ste i sa njim bili na ratnoj nozi?

- Drago mi je da je Đukanović odmrzao svoju zamrznutu funkciju i što je ponovo počeo da priča o tome kako izgleda politika u Srbiji i ko radi dobro, a ko ne i da pokušava da bude neka moralna karijatida. Svako ima pravo na mišljenje s tim što sam ja uvek za to da ga saopštimo na sednicama predsedništva.

* Hoćete li ostati u vladi?

- To je pitanje za stranku, zato što me je ona postavila na svaku funkciju na kojoj sam bila od 2012.

* Uvrežen je stav da vas u ministarskoj fotelji čuva Trilaterala...

- To je percepcija koja je stvorena od početka, a možda je i moja greška, jer se nikad nisam borila protiv tih priča. Moje mišljenje je bilo, kad krenu te priče da sam američki čovek, da ne treba da odgovaram na gluposti. Sada mislim da uvek treba odgovoriti. Srpkinja sam, radim u Vladi Srbije, za svoj narod i za sve građane Srbije.

* Kako gledate na najavljeni ulazak Ane Brnabić u SNS?

- Svi koji mogu da doprinesu da stranka ostvari svoje ciljeve su dobrodošli u SNS. Volela bih da se to desilo i ranije, jer je o tome Ana Brnabić pričala i prošle godine. Ima moju punu podršku.

* Bez obzira na razmirice koje ste imale?

- Vlada je operativno telo i u njoj treba da se priča, da se rešavaju stvari i donose odluke. A kada se dogovorimo da je nešto takvo kako jeste, tog trenutka svaka priča prestaje.





* Da li najavljeni bojkot dela opozicije može da ugrozi legitimitet izbornog rezultata?

- Mislim da ne može. Bojkotovati i ne ulaziti u borbu za ono što želite da ostvarite pokazuje koliko ste slabi. U političkom smislu, bojkot nikako nije rešenje za bilo koji deo opozicije, ako zaista žele građanima Srbije dobro.

* Da skrenemo sa političke "magistrale" u vaš primarni resor. Kada će "Milošem Velikim" početi da voze autobusi? Složićete se da je suludo čekati oktobar 2020...

- Ukoliko postoji potreba, zahtev i želja, oni mogu da voze. Nekoliko puta smo rekli da smo spremni da nađemo način, ukoliko prevoznici imaju interes. Da bi mogli da imamo autobuski saobraćaj svi prevoznici treba da traže promenu reda vožnje, a zaključno sa petkom niko nije predao zahtev, osim jednog prevoznika. Sve im je objašnjeno više puta.

* Jeste li razmatrali predlog "Puteva Srbije" da se uvede naplata putarine za teretnjake i na magistralama?

- Ozbiljno razmišljamo o tome. Teška teretna vozila izbegavaju auto-put, odlaze na magistralne i regionalne puteve, gde ništa ne plaćaju, ali zato duplo brže uništavaju puteve koje mi rehabilitujemo. Čekamo analizu i svakako ćemo razmišljati kako da ih usmerimo na auto-put. Bezbednije je, neće uništavati magistrale, a imaćemo dodatni prihod. Ali, to neće biti pre sledeće godine.

* Kada možemo da očekujemo da će pet auto-puteva koji su sada samo na mapama biti i završeni?

- Ako sklonimo Šumadijski koridor, koji svakako 2021. godine počinje da se radi, pošto nam predstoji izrada dokumentacije, sve ovo pre toga, Preljina - Požega, Novi Beograd - Surčin, Ruma - Šabac - Loznica, Sremska Rača - Kuzmin, Niš - Pločnik je petogodišnji plan. Za sve što je početo država garantuje. Urađeni su svi prostorni planovi, svi planovi područja posebne namene, negde su već delimično izdate građevinske dozvole, na Moravskom koridoru je kod Kruševca već urađena eksproprijacija za prvu deonicu oko Kruševca.





GLASANjE ZA SREBRENICU - TAJNA

* ONI koji tvrde da ste "američki čovek" ne mogu da vam oproste to što ste na vladi podržali tekst britanske rezolucije o Srebrenici. Je li to tako bilo?

- O tome, ko je kako glasao i šta je govorio može da se priča tek kada se skine oznaka poverljivosti. To je tema o kojoj se pričalo na vladi, ali to svakako ne može da ima veze sa tim da li sam ja američki, britanski ili neki drugi špijun. Činjenica jeste da je tamo bilo zločina i da smo svi propatili zbog toga i sa jedne i sa druge strane. I daj bože da se to nikada više ne ponovi.





PUTEVE OBNAVLjAJU I DOMAĆE FIRME

* KOLIKO će trajati obnova 5.000 kilometara magistralnih i regionalnih puteva?

- Taj posao vredan milijardu evra trajaće tri godine i jednako je značajan kao izgradnja celog jednog novog koridora. Predlog ćemo u narednih mesec dana usvojiti na vladi.

Da li srpske kompanije mogu ravnopravno sa strancima da se uključe u rekonstrukciju puteva?

- Osim rehabilitacije 5.000 kilometara, gradićemo 650 kilometara auto-puteva. To je veliki posao i želimo da učestvuju domaće firme. Tražimo rešenje sa Ministarstvom privrede da našim preduzećima pomognemo da kupe mašine i opremu, da im obezbedimo subvencije.