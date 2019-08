S. S. R. - D. M. | 27. avgust 2019. 10:02 | Komentara: 0

NA spisak zemalja koje su povukle priznavanje Kosova, pod brojem 15, upisan je i Togo, čime je Srbija na korak od cilja da broj zemalja koje ne priznaju lažnu državu prestigne broj onih koje su je podržale.

Kako je objasnio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, Priština je "baratala" podatkom da je 116 zemalja podržalo nezavisnost. Samim tim što je 15 povuklo priznanje, a neke sa spiska su priznale tzv. Kosovo samo usmeno, dolazi se do podatka da smo blizu toga da 97 država (većina od 193 koliko ih ima u Ujedinjenim nacijama) stoji na poziciji Srbije.

- Od početka briselskih sporazuma 23 zemlje su priznale Kosovo, a Srbija se zbog toga nije bunila. Nije nam bilo pravo, ali oni su u to vreme došli do većine u UN. A sada se na Srbiju, kao i na zemlje koje povlače priznanja, stalno vrši pritisak da to ne čine - kazao je Dačić.

On je rekao da mu je predsednik Togoa govorio da je protiv separatizma, a da je svom ministru poručio: "Ti si me ubedio da priznam, sad ti reši ovo":

- Onda je, kaže, upoznao prištinskog predsednika i američkog ambasadora koji su mu rekli da to nije dobra odluka. Notu su doneli još 28. juna, ali su me molili da ne objavljujemo jer su trpeli pritiske.

O južnoj srpskoj pokrajini u ponedeljak su razgovarali i predsednik Aleksandar Vučić i ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko. Diplomata je poručio da je Rusija, kao članica Saveta bezbednosti UN, spremna da doprinese rešenju u okviru međunarodnog prava, kao i da je pitanje KiM od velike važnosti za stabilnost regiona.

Predsednik Vučić je istakao da se zalaže za stvarni kompromis u rešavanju pitanja KiM, ali da ne očekuje skori nastavak dijaloga Beograda i Prištine, s obzirom na takse na robu iz centralne Srbije i situaciju na prištinskoj političkoj sceni.





Vučić i ruski diplomata saglasili su se da srpsko-ruski odnosi napreduju u skladu sa obostranom željom, kao i da će potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske unije, koje se očekuje 25. oktobra, dati novi kvalitet budućoj saradnji. Ovaj dokument omogućava slobodno kretanje robe, usluga i radne snage i pristup Srbije tržištu od oko 180 miliona potrošača.

Ivica Dačić





O Kosovu se u ponedeljak izjašnjavala i premijerka Srbije. Brnabićeva je istakla da Srbija, zato što je sporazum CEFTA suspendovan zbog neodgovornog ponašanja Prištine, više neće čekati, već će "ići u bilateralne sporazume" sa drugim državama:

- Uvođenje taksa je u osnovi uzdrmalo sve regionalne sporazume.

Inače, Hašim Tači u ponedeljak je raspisao izbore za kosovski parlament za 6. oktobar.





AP: SPORAZUM SA RUSIMA KOČNICA ZA EU

NOVINSKA agnecija AP objavila je da "sporazum o slobodnoj trgovini s ekonomskom grupom pod vođstvom Rusije, može da ukoči napore Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji".

- Da bi se pridružile EU, zemlje kandidati moraju uskladiti svoju politiku s tim blokom, uključujući uvođenje trgovinskih sankcija protiv Rusije zbog njenih akcija u Ukrajini. Srbija je jedina balkanska saveznica Rusije - ocenila je agencija.