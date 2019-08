Dubravka Savić | 25. avgust 2019. 11:02 | Komentara: 0

PRIJATELjSKE veze između Srbije i Japana datiraju još od vremena kada je, 1882. godine, odmah po krunisanju, kralj Milan Obrenović uputio pismo caru Meiđiju. Tokom poslednje decenije te veze su se učvrstile, a nova era Reiva, započeta u Japanu dolaskom na presto novog cara Naruhita, kao da je ulila novi vetar u jedra saradnji između Beograda i Tokija - od investicija, pa sve do prelaska japanskog napadača Takume Asana u srpski fudbalski klub Partizan. U razgovoru, za "Novosti", ambasador Japana u Srbiji Đunići Marujama ističe i da je poseta premijera Šinza Abea Srbiji januara prošle godine donela mnogo pozitivnog podstreka odnosima dveju zemalja:

- Premijer je doveo mnogo poslovnih ljudi iz Japana, što je oživelo saradnju. To je prošlog meseca rezultiralo objavom o velikoj investiciji kompanije "Tojo", koja će pomoći da i drugi poslovni ljudi iz Japana obrate veću pažnju na Srbiju.



* Prvi put posle 18 godina u Srbiju je došao i japanski šef diplomatije - Taro Kono?

- Ministar spoljnih poslova imao je kratku, ali sadržajnu posetu i vrlo dobar radni ručak sa kolegom Ivicom Dačićem. Našem ministru veoma se dopala srpska hrana, a posebno ćevapčići. Diskutovali su o bilateralnim odnosima i kooperaciji dveju zemalja u međunarodnoj areni, kao što su Ujedinjene nacije. Razgovarali su i o ekonomskim pitanjima i biznisu. Posebno se pripremamo za 2022. godinu, odnosno za obeležavanje 140 godina prijateljstva između dve zemlje, koje će pratiti mnogo važnih događaja, kako u Srbiji, tako i u Japanu. Politički i bilateralni odnosi kreću se u veoma dobrom pravcu. "Japan tabako" je povećao proizvodnju u Srbiji. Kompanija "Jazaki" je povećala proizvodnu liniju, a time i broj zaposlenih povećala na između 3.000 i 4.000 ljudi iz okoline Šapca, a stiže i "Tojo". Moja uloga je da dovedem još japanskih privrednika i zainteresujem ih za Srbiju, koja gaji pozitivna osećanja prema Japanu, a ima obrazovane ljude i dobre radnike.

* Zbog čega japanske kompanije sve više investiraju u Srbiji?

- Odlučujući su kvalitet radne snaga, visina nadnice i stav srpske vlade.





* Japanski fudbaler prešao je u Partizan. Kako Japanci doživljavaju naše sportiste uoči Olimpijskih igara u Japanu iduće godine?

- Zadovoljni smo što je Takuma Asano tako lepo primljen u srpskom Partizanu. U Japanu je srpska ženska odbojka broj jedan. Naravno, uz Novaka Đokovića. Za Olimpijske igre 2020. godine napravili smo sistem gradova domaćina koji će ugostiti sportiste raznih nacija. Kada je reč o Srbiji, pojedini gradovi će biti domaćini srpskim odbojkašicama, vaterpolistima i košarkašima. Ti gradovi će, ujedno, i promovisati Srbiju. Grad Hofu, domaćin odbojkašica, već je napravio "srpski kutak" gde se prodaju srpski med, rakija, vino. Pripremili su i vrlo simpatičnu maskoticu Serbi. Primorski gradić Kašivazaki, koji će ugostiti vaterpoliste, takođe već prodaje srpsku rakiju i vino. Takva vrsta bliskosti je vrlo važna.

* Najavljeni su i dodatni vidovi saradnje, u sportu, kulturi...?

- Naši stručnjaci rade sa paraolimpijcima. Ja dosta govorim u srpskim školama o japanskoj kulturi, kaligrafiji.

* Šta Japance čini bliske Srbima?

- Trudimo se da pružamo pomoć na vrlo neutralan način i to direktno onima kojima je potrebna - školama, bolnicama, seoskim sredinama... Srbima je tako odmah jasno da je tu Japan prisutan. Želimo da naša pomoć bude jednostavna i korisna. A Srbima je bliska japanska kultura stripa, tehnologija, džudo, aikido...

- Potrebama zemlje da se približi pridruživanju EU, smanjenjem jaza između gradskih i seoskih sredina. Fokusiramo se na seoske sredine, na osnovne potrebe, zdravlje, obrazovanje, zaštitu životne sredine. Kada Srbija postane članica EU ta vrsta pomoći će prestati, ali će se povećati poslovna saradnja, investicije, trgovina.

* Šta je Japancima zanimljivo u vezi sa Srbijom?

- Verujem da će japanski poslovi više približiti Srbiju Japancima za koje je zanimljiva vaša hrana, kultura, kao i istorija. Kada mi dođu gosti iz Japana, rado im pokazujem Beograd, ali ih vodim i na druga mesta. Prvi izbor mi je Fruška gora, jer ima manastire, vina. U povratku svratimo u Novi Sad, Sremsku Mitrovicu... Kombinacija Beograda sa drugim mestima čini čar Srbije.

* Koja je uloga japanskog ambasadora za Zapadni Balkan?

- Taj mehanizam je zaživeo pre godinu i po i do sada smo imali tri ambasadora za Zapadni Balkan. To pokazuje da je Japanu ova oblast značajna. Uz to, na ovim prostorima se i mnogo toga događa. Neke zemlje se približavaju Uniji, dok se neke tek pripremaju za to. Ambasador za Zapadni Balkan može da analizira i posmatra sve zemlje u ovoj oblasti, što je šira perspektiva od ambasadora u pojedinim zemljama.

* Kako se osećate u Beogradu, Srbiji?

- Ljudi su vrlo fini, ovde je veoma prijatno i zabavno. Hobi mi je obilazak srpskih manastira. Uživam da razgovaram sa običnim ljudima. Omiljeno mesto moje supruge je Kalenić pijaca. Volim srpsku hranu, posebno musaku, mada nije baš tipično srpsko jelo. Veoma volim i ćevapčiće. Beograd spaja razne kulture - srpsku, slovensku, tursku, evropsku. Dopada mi se i kultura kafea, jer ljudi uživaju na otvorenom, sede i razgovaraju. Pravi evropski tip kulture!



* Zamenili ste čaj kafom?

- Veoma volim kafu, posebno da je pijem napolju.

* Govorite li srpski?

- Samo osnovne stvari, srpski padeži su prilično komplikovani. Zbog mog interesovanja za kaligrafiju, polako sam počeo da učim da pišem ćirilicu.

PRVO PISMO SRPSKI kralj Milan Obrenović, prvi monarh Srbije posle sticanja nezavisnosti na Berlinskom kongresu 1878. godine, odmah po svom krunisanju, marta 1882. godine, napisao je pismo japanskom caru Meiđiju. Ovo je bila prva diplomatska prepiska između suverena Srbije i Japana. On mu u tom pismu, između ostalog, poručuje da su "velike evropske sile, okupljene na Kongresu u Berlinu, 13. jula 1878. godine svečano priznale nezavisnost Srbije" te da se on, sledstveno tome, i krunisao.

VUČIĆ NA KRUNISANjU CARA NARUHITA

* KRUNISANjE japanskog cara Naruhita u oktobru označava novu eru u Japanu?

- Nova era znači da imamo novog cara, ali za Japance to znači i obnavljanje naših misli, poslova, čak svakodnevnog života. Vidno se ništa neće promeniti, ali Japancima to mnogo znači u pozitivnom smislu. U oktobru će biti organizovana ceremonija krunisanja i predsednik Srbije Aleksandar Vučić biće gost, zajedno sa mnogobrojnim zvaničnicima. Stupanje na presto biće velika ceremonija, sa puno tradicionalnih običaja.

* Da li će japanski car i carica posetiti Srbiju?

- Prvo sami treba da se naviknu na svoje nove uloge, tek potom mogu razmišljati o posetama. Ništa nije nemoguće, mada nije jednostavno, jer sve zemlje žele da pozovu novog cara i caricu.