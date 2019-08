Tanjug | 24. avgust 2019. 12:07 > 12:47 |

VUČIĆ: SESTRAMA 15 ODSTO POVEĆANjE,KULTURI 10, VEĆI MINIMALAC









Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas značajno povećanje plata medicinskim sestrama - 15 odsto, kulturi i naučnim radnicima - najmanje 10 odsto, a rekao je i da očekuje da će minimalac, posle razgovara i dogovora sa sindikatima, preći 30.000 dinara.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas, govoreći o nedavnoj poseti SAD-u, da ne može da tumači ili govori o značaju svojih poseta, ali da je svaki razgovor sa predstavnicima najmoćnije sile sveta veoma značajan, posebno kada je to razgovor o stvari oko kojih nismo saglaasni."To za nas nisu lake, jednostavne stvari, tu će biti problema", rekao je Vučić koji je u SAD imao niz sastanaka na temu Kosova i Metohije."Mi ćemo da se borimo u teškim uslovima, neće biti lako, videćemo kako će sve da izgleda. Svakako da ne očekujemo lake dane, ni laku jesen, ni jednostavnu zimu za nas", istakao je predsednik Srbije za TV Pink.Kako je rekao, nije prvi put da smo u takvoj situaciji, ali da će nastaviti da se bori za Srbiju, za srpski narod na Kosovu i Metohiji, za nacionalne i državne interese."A, da očekujemo da nam teku med i mleko, da vam govorim kako sam fantastičan posao napravio tako što sam promenio njihovo mišljenje...Mnogo smo mi mali da bismo menjali mišljenje velikih", podvukao je Vučić.On je dodao da je odnos BDP-a Amerike i Srbije 515 prema 1, odnosno da, gledamo po ekonomskoj snazi SAD "ima 515 Srbija"."Pustite da neko ko je dovoljno racionalan, a verujem da smo dovoljno racionalni i pametni, da bez obzira na taj podatak, čvrsto držimo svoje pozicije, ali dobro znamo na koji način da razgovaramo sa onima koji su snažniji od nas", rekao je Vučić.Dodao je da se, nažalost, ponekad oseća usamljen, jer svi drugi peru ruke, iako su itekako učestvovali u pravljenju problema."A, sada se svi prave nevešti, otprilike važi - sam sada rešavaj, kako znaš i umeš, i šta god i kako god da rešis mi ćemo da napadamo, iako sami nismo bili u stanju bilo šta da rešimio pozitivno i povoljno za srpski narod", rekao je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas, povodom napada na Srbe u Hrvatskoj, da je neverovatno da u 21.veku ne postoji bolji odgovor na te događaje nego priča o velikosrpskoj agresiji, i ocenio da je razumljivo što se najveći deo srpskog naroda pre 30 godina pobunio protiv takvog režima.Vučić je, u izjavi televiziji Pink, kazao da je fasciniran potrebnom hrvatskih zvaničnika da pet miliona puta ponavljaju floskule o velikosrpskoj agresiji.„Ništa ih ne razumem, jer kada bismo govorili o međusobnim žrtvama to je neuporedivo, kako iz Prvog, tako, naročito iz Drugog svetskog rata. Da govorimo svakog dana o genocidu u Jasenovcu, zločinu u Glini i drugim mestima, koji su bili zastrašujući, nije korisno. Želimo da gledamo u budućnost i bolje odnose“, poručio je on.Predsednik Srbije je kazao da su napadali na ljude koji su u Kninu i drugim mestima gledali Crvenu Zvezdu, podsećajući da su Srbi uvek navijali za Zvezdu da bi se razlikovali tako Hrvata Hajdukovih navijača.„I dan danas ih love da vide ko sme u Hrvatskoj da navija za Zvezdu“, rekao je on.Istakao je da će Srbija gledati da učini sve da pomogne svom narodu i konstatovao da je razumljivo što se najveći deo pobunio pre 30 godina protiv takvog režima i što je i dalje proterani Srbi iz Hrvatske žive u Srbiji, gde su otpočeli novi život.„Hvala tim ljudima što su ostali u Srbiji i uspeli da nas promene na bolje, što rade za nas marljivo. Oni koji su ostali u Hrvatskoj nadam se da će im stići podrška iz EU, u šta ne verujem“, kazao je Vučić.Govoreći za TV Pink o povećanju minimalca, on je podsetio da minimalnu platu u javnom sektoru prima oko 14 odsto ljudi a u privatnom 86."Ljudi žele da posluju sa više profita, pa isplaćuju minimalne zarade, ali smo uspeli da ih od 16.200 povećamo i verujem da će biti konačni dogovor sa sindikatima i da će preći 30.000 dinara. To je povećanje od 11,20 odsto, značajno povećanje i uticaće na povećanje prosečne plate", rekao je on.Takođe, najavio da će u javnom sektoru najveće povećanje plata ići medicinskim sestrama i dodao da ako one, koje rade najteže poslove na intenzivnoj nezi, koje niko drugi ne želi da radi, i sve to za platu od 47.000 onda nije čudo što odlaze iz zemlje.Podsetio je i da je svojevremeno nemačkom ministru zdravlja Jensu Španu, kada je rekao da će doći u Srbiju jer im je potrebno mnogo medicinskih sestara, poručio da tim povodom ne dolazi."Ali, džaba oni su to raspisali, sve što mogu da pokupe iz regionu oni to rade ali mi ćemo se boriti dramatičnim povećanjem plata i verujem da će vlada doneti odluku o povećanju od 15 odsto za medicinske sestre", rekao je on.Vučić je dodao da će za naučne radnije i u sferi kulture biti obezbeđeno povećanje od najmanje 10 odsto i da veruje da će oni umeti to da vrate drzavi angažmanom.

ĐILAS KORISTI BOJKOT DA NE BI PRIZNAO IZBORNI PORAZ

Vučić je rekao da nije znao da je smisao bavljenja politikom opozicije da njega nerviraju, već da je mislio da je smisao u radu za dobrobit Srbije i najavio sednicu Glavnog odbora SNS.

"Sednicu ćemo zakazati jer vidim da se mnogi u stranci opuštaju i misle da će sve biti lako. Imaćemo ozbiljnu konkurenciju na izborima, koja će moći da uzima naše glasove. Moraćemo da se borimo.", rekao je Vučić.

Povodom najave Dragana Đilasa da će bojkotovati izbore Vučić je rekao da Đilas dobro zna koliko su im male mogućnosti i u bojkotu vidi jedinu budućnost da kaže da nije izgubio.

Podsetio je da je opoziciji ponudio da rade šta hoće sa biračkim spiskovima, da ih je pozvao da kažu šta žele po pitanju RTS, ali da, na sve što ih poziva dobija samo odgovor da je sve strašno.