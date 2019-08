Novosti online | 24. avgust 2019. 10:03 > 11:59 |





Vučić je, nakon sastanka sa prof. Radenovićem, u izjavi za TV Pink, kazao da je profesor tražio razlog da ponovo potpisuje radove za beogradski Univerzitet, i da veruje da su srpska javnost, i on sam malim delom, dali profesoru taj razlog.



Ukazao je da ne treba stati na jednom slučaju, već da treba napraviti sistemsko rešenje da se poštuje rad.



Naveo je da među političkim protivnicima ima i onih kojima mora da skine kapu za broj naučnih radova, kao i da među onima koji su na njegovoj strani ima onih koji nisu napisali nijedan.



„Želim da se ceni rad. Ljudi žele da se postigne konkurencija a ne da nešto pripada samo lobi grupama. Uz sistemsko rešenje i veća ulaganja siguran sam da ćemo postići bolje rezultate“, uveren je predsednik Srbije.



Preneo je da je prof. Radenović izneo neke predloge za koje misli da su dobri i pošteni, i da će, ako se sprovedu, doneti dobre rezultate.



Ukazao je da je danas, što je ranije bilo nezamislivo, kragujevački Matematički fakultet ispred beogradskog.



„Veoma sam srećan zbog Kragujevca, ali i nesrećan što odlazak jednog ili dvojice profesora utiče na rangiranje univerziteta“, kazao je on.



Vučić je istakao da ne pobeđujemo samo u povećanju plata, životnog standarda, izgradnji autoputeva, vodovoda i kanalizacije, već je ponosan što će država da ulaže u napredne i inovativne tehnologije, naučno tehnološke parkove, brzi internet.



RADENOVIĆ: PODRŽITE MLADE, UKINITE MONOPOL U NAUČNIM PROJEKTIMA



Jedan od najcitiranijih matematičara sveta, profesor Stojan Radenović danas je u razgovoru sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, kao rešenje za bolju poziciju naše nauke u svetu predložio veću podršku mladim naučnicima i ukidanje projektnog finansiranja, umesto kojeg bi, smatra, bilo podsticajno pojedinačno nagrađivanje.



Profesor, zahvaljujući kojem je Beogradski univeriztet u prethodnom periodu bio na višoj poziciji na prestižnoj Šangajskoj listi, predložio je i da se naučnici koji rade na inostranim univeriztetima finansijski podstaknu da svoje radove potpisuju za srpske univerzitete.



Kako je rekao, država bi mogla da izdvoji 1.000 do 1.500 dolara, kako bi naši mladi naučnici po svetskim univerzitetima stavljali "beogradsku adresu" na svoje radove, čime bi doprineli boljem položaju univerziteta, iako ne žive u Srbiji.



Kao primere, naveo je dr Petra Markovića, za kojeg je rekao da je "biser", a koji je, kaže, mnogo mlađi, ali po kojem Srbiju znaju po njemu u svertu, kao i po Stevi Todorčeviću, Veličkoviću..



Na ove reči profesora, predsednik je odmah naložio ministru prosvete Mladenu Šarčeviću da u okviru buđeta njegovog ministarstva izdvoji poseban deo za finansiranje za Šangajsku listu, koji će uključivati sredstva za naučne radove koji dolaze "spolja", a kod kojih će u potpisu stajati i srpski univerziteti.



Radenović, inače penzioner, naučne radove piše u podrumskim prostorijama zgrade u kojoj stanuje na Vračaru.



Kaže da mu radni prostor nije važan, jer pisanje naučnih radova zahteva, pre svega, veliku posvećenost, a to može da se ostvari i u podrumu ili bilo gde.



On je dodao da je borba da se nađete na listi najcitiranijih autora kao borba u tenisu.



"Ja se trudim i imam ambicije", rekao je profesor i dodao da je za njega veliko priznanje to što ga je pozvao predsednik Srbije.



"Nisu mi se baš noge odsekle, ali mnogo je za mene da predsednik našao vremena da me zove iz Njujorka", opisao je svoju reakciju profesor, kada ga je Vučić pozvao tokom svoje posete Njujorku.



Profesor je predsedniku skrenuo pažnju da on već star i da pozicija BU na Šangajskoh listi ne traba da zavisi, kako je rekao, od jednog starca i da je važno podržati i motivisati mlade naučnike sa kojima i on sarađuje.



Naveo je da on u Srbiji ima 65 koautora u zajedničkim radovima.



"Vanredi profesori, docenti moraju da se trude, ja sam na zalasku, a oni su u najboljim godinama"rekao je on i dodao da ukoliko bi trećina redovnih profesora BU objavila 1-2 rada godišnje Srbija bi se vratila na visoko mesto na prestižnoj Šangahskoj listi.



Profesor smatra da projektno finasiranje sputava mlade naučnije, guši ih.



"Ukinuo bih projekte, tu se stvaraju centri moći, guše mladi naučnici, sve se razvodni", kaže on i predlaže finansiranje jedan naprema jedan.



On smatra da je za naučnike podsticaj kada su direktno plaćeni za rad ili istraživanje koje su objavili





UČINIĆEMO SVE DA PAMETNI LjUDI OSTANU U SRBIJI







Završen je sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i profesora Stojana Radenovića. Sastanak se odvijao u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

- Beskrajno sam zahvalan za vaš vredan rad, i mene je lično pogodila vest da ste otišli u Saudijsku Arabiju, zato sam i pozvao ministra Šarčevića i zato se sastajemo danas - počeo je sastanak predsednik Vučić.On je dao javno obećanje da će se truditi još više da svim srpskim intelektualnim radnicima obezbedi još bolje uslove za rad. Vučić je istakao da je za uspeh Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi upravo bio najzaslužniji profesor Stojan Radenović.- Samo radom i marljivošću možemo napred. Mi nećemo ulagati samo u auto-puteve, već i u naučne parkove i u obrazovanje. Borićemo se da svi naši pametni ljudi ostanu u Srbiji, ali i da vratimo sve koji su otišli.Profesor Radenović je zatim preuzeo reč i pojasnio svoju situaciju, a na kraju sastanka poklonio je predsedniku Vučiću knjigu.Radenović je jedan od najcitiranijih matematičara sveta i ranije je naučne radove potpisivao za Univerzitet u Beogradu, ali ga je u međuvremenu angažovao Univerzitet kralj Saud u Saudijskoj Arabiji da za njih potpisuje naučne radove.Kako UB više nema u svojim redovima najcitiranije istraživače, to je dovelo ove godine do pada na Šangajskoj listi univerziteta za 100 mesta. Predsednik Srbije nedavno je rekao da će dati sve od sebe da se profesor Radenović vrati na Univerzitet u Beogradu.Radenović, inače penzioner, naučne radove piše u podrumskim prostorijama zgrade u kojoj stanuje na Vračaru. Zahvaljujući njemu i profesoru Zoranu Kadelburgu, Univerzitet u Beogradu našao se među 300 najboljih u svetu 2017. godine.