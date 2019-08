Beta/Tanjug | 23. avgust 2019. 09:24 > 10:49 | Komentara: 0

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović poručio je danas Prištini da "ne čeka ulazak u Interpol da bi se borila protiv kriminala".Stefanović je za televiziju Pink rekao da Srbija razgovara sa svakom državom o kosovskom zahtevu za ulazak u Interpol i naveo da je cilj razgovora da se spreči "politizacija Interpola", dodajući i da je poslao pismo organima Interpola.On je naveo da je Priština isticala da ne može da se bori protiv kriminala "jer je Srbija sprečava da uđe u Interpol", ali i da oni mogu da imaju pristup Interpolu preko UNMIK-a."Nemojte čekati ulazak u Interpol da bi se borili protiv kriminala", rekao je Stefanović.On je istakao da bi prijemom Kosova u Interpol "mnogi podaci bili kompromitovani", upitao je šta se to promenilo pa se narušava odluka koja je doneta prošle godine na Skupštini Interpola kada je odbijen njihov zahtev za prijem."Mi ćemo se boriti do poslednjeg trenutka", poručio je Stefanović.Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da prištinska vlast ima blagonaklon odnos prema džihadistima koji su se na KiM vratili sa ratišta iz Sirije i Iraka i da je to velika opasnost."Naše službe rade svakodnevno i neće dozvoliti da se bilo kakva nestabilnost prenese na centralni deo Srbije. Svesni smo rizika koji postoji, ali imamo adekvatne snage koje na to mogu da odgovore", rekao je Stefanović.Mediji prenose da su zemlje Zapadnog Balkana vratile oko 460 džihadista sa ratišta u Siriji i Iraku, od kojih se 250 slobodno kreće bez ikakve kontrole po teritoriji KiM.Stefanović je pojasnio da se nijednom srpskom državljaninu ne može zabraniti da uđe na teritoriju naše zemlje, te da ukoliko postoje ozbiljni bezbednosni kapaciteti - službe bezbednosti, policija, koji mogu da kontrolišu te ljude, jer se zna da su bili upleteni u terorizam na stranim ratištima.Kako kaže, u Srbiji je to krivično delo, te se prate aktivnosti tih ljudi kako ne bi doveli u opasnost građane od mogućih terorističkih akata"To što se oni u nekim delovima naše teritorije kreću na način kako se kreću pokazuje političku nespremnost prištinskih organa da na ozbiljan način sagledaju taj problem", rekao je Stefanović za TV Pink.On je dodao da su se mnogi od njih prethodno borili za UČK, da su ubijali srpske policajce i vojnike, ali da to svet nije hteo da vidi, a kada su otišli u Siriju ili Irak onda su postali teroristi."Sve ono što smo mi govorili i ukazivali pokazalo se kao apsolutno tačno", naveo je on i dodao da povratnici sa ratišta iz Sirije i Iraka imaju političku podršku prištinske vlasti jer mobilišu jedan deo birača na KIM i mogu da utiču na rezultate izbora."Oni su u sprezi sa vlastima i sa raznim političkim opcijama. Kada bi ih progonnili izgubili bi tu vrstu podrške. Oni to znaju i zato postoji jedan blagonaklon odnos prema njima što je nova opasnost", zaključio je ministar unutrašnjih poslova.