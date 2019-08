Tanjug | 22. avgust 2019. 11:47 |

Ameriku poštujem kao najveću silu i ne smem i neću da ugrozim odnose između Srbije i SAD, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić."Znam koliko sam kao pojedinac mali i koliko je Srbija mala u odnosu na SAD, a Srbiju volim svim srcem, a Ameriku poštujem kao veliku i najveću silu. A Srbiju volim i za Srbiju se borim i znam šta je za Srbiju katastrofa", rekao je Vučić u intervjuu za Glas Amerike.Svaki rat, svaki sukob, svako poniženje, sve to je za Srbiju katasatrofa i sve to sam rekao našim sagovornicima, naveo je Vučić.Kaže i da treba da razumemo da "naši pusti snovi" nemaju veze sa realnošću."I ko mi kaže da je to sve lako, pitao bih ih što ste pustili braću Mazreku 2000. godine, a što ste pustili pogrom 2004, a što ste pustili nezavisnost Kosova 2008, a što im stavili granicu na Jarinju i Brnjaku itd", zapitao je Vučić.Na pitanje da li to znači da je američke zvaničnike upozorio da bi moglo eventualno, možda da dođe do nestabilnosti u regionu i rata, predsednik kaže:"Ne, ja nisam govorio o tome. Naprotiv. Ja sam govorio o mogućnosti o postojanju nestabilnosti ukoliko nema dijaloga, nema razgovora. A o ovakvoj mogućnosti uopšte nisam govorio".Na konstataciju novinara da se, ipak, očekuje da se dijalog završi normalizacijom odnosa koja bi podrazumevala i međusobno priznanje, Vučić je rekao - "Čekajte, to kažu Amerikanci, Evropljani to još nisu rekli"."A mi smo rekli da pod ovakvim uslovima nije moguće. Ja kažem - ako postoji mogućnost da neko drugi te probleme rešava, imate narodnu volju, izaberite nekog drugog", kaže predsednik.Upitan dokle misli da će i Amerika i Evropa biti raspoložene da rade na rešavanju problema Kosova, Vučić je zapitao: "A šta je alternativa".Na pitanje novinara da prokomentariše to što za sada ima dobru poziciju kod Amerikanaca i njihovu podršku, kao i Evrope i da li to znači da se očekuje da on nešto uradi, Vučić je rekao da je to zato što Amerikanci znaju jednu stvar, a to je da je on čovek za kojeg kompromis nije poraz."Da sam čovek koji je racionalan i koji za svoju zemlju i narod izvlači najviše, znaju da sam čovek kojeg više interesuje Srbija nego sopstvena politička budućnost - što nije bio slučaj sa svim prethodnicima. I zato razgovaraju sa mnom i zato sa različitih strana možete da čujete, iako je ranije bilo ''ne možemo Vučiću da garantujemo ulazak u Evropu 2025'', sad ćete na više mesta da čujete, jer je o tome bilo reči i u Šopronu u razgovoru između Orbana i kancelarke Merkel, videli ste šta je bilo u Bijaricu, videli ste šta se ovde zbiva".U skladu sa svim tim, dodaje, naša situacija u ovom trenutku je teška, kao i da za neke stvari za koje su nam ranije govorili da ne možemo da ih dobijemo, da je već danas siguran da možemo da dobijemo."Da li je to nešto što je blizu naših snova ili nečega što bismo mi želeli - ne, svetlosnim miljama je daleko. Ali, da li je nešto više u odnosu na ono što nam je ponuđeno pre 7,8 godina - da, nešto je više", naglasio je Vučić.Napominje da dijalog još nije započet i da zato ne može da kaže šta će to Srbija da dobije.Na konstataciju novinara da neki od njegovih sagovornika pominju kakav će dobitak Srbija dobiti ako reši problem Kosova, da će to ljudi shvatiti, u svojim porodicama i u izvesnosti, mogućnosti i načinu na koji će školovati decu, ili imati opcije da bira šta će kupovati i gde će letovati, da će u odnosu na to, možda, narod pre oprostiti jako tešku odluku o priznanju Kosova, Vučić ističe da nije uradio ništa loše, a za svoju zemlju da bi mu neko praštao bilo šta, naprotiv."Evo ja vas pitam, pa kažite građanima ako smete, za šta ste Vi? Da li biste voleli da priznate nezavisnost Kosova? Ja znam kakav bi bio Vaš odgovor i ne očekujem da ga izgovorite javno, samo vam govorim o opštem licemerju u Srbiji, opštem licemerju kod svih nas. Je'' l Vam to cilj, da prebacite na mene? Nezavisnost Kosova proglašena 2008, pa da ja budem kriv za to? To je smisao?", zapitao je Vučić.Priseća se, kako kaže, da je svojevremeno kada je Milošević doneo odluku da, de fakto potpiše kapitulaciju Kumanovskim sporazumom, da se svih 99 odsto ljudi u Srbiji radovalo što agresija prestaje i da su ga svi napadali zbog toga, iako su se svi radovali."Danas bi svi da očekuju da lepo žive, kada gubimo na taksama 350 miliona dolara, ćutaće ljudi, i već posle dva dana ima da kažu, e Vučiću, obezbedi narodu na Kosovu da ima da jede i da pije, a ne znamo kako ćeš da obezbediš, a ti si nam kriv ako ne obezbediš. Ako nam ne obezbediš mnogo veće plate i mnogo veće penzije, ti si nam kriv, a bićeš nam posebno kriv ako posle vekova, a posebno nakon poslednjih decenija katrastrofalne naše politike oko Kosova, budeš učestvovao u bilo čemu što ne odgovara našim snovima i mitovima".Kaže da će odgovoriti još jednom da neće u tome da učestvujem i da će, ako se za nešto bude zalagao, to značiti da smo postigli kompromis, a ne to da mi ne dobijemo ništa, a da oni dobiju sve."I nikada neću da se krijem iza bilo koga i uradiću sve da ljudi u Srbiji imaju više letovanja i da ljudi u Srbiji žive bolje i da vide budućnost, iako se više radujem dobrom radu, nego letovanju, ali različiti su ljudi. Vidim da je postalo popularno u Srbiji da radite tri, četiri dana, umesto pet ili šest, ja ne znam šta bih sa sobom da ne radim šest ili sedam dana", rekao je predsednik.