Tanjug | 21. avgust 2019. 08:11 > 09:30 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku, posle sastanka sa državnim sekretarom SAD Majkom Pompeom, da će se dijalog Beograda i Prištine u najboljem slučaju nastaviti početkom decembra.Upitan da li su Beograd i Priština, nakon njegovog sastanka sa Pompeom, bliži nastavku dijaloga, Vučić je rekao da se to teško može očekivati pre održavanja prištinskih izbora, koje očekuje 6. oktobra, iako još nisu raspisani."To znači, u najboljem slučaju početak decembra, ali je i pre toga važno da se govori o ukidanju taksi", rekao je Vučić za TV Prva.On je naveo da nije problem da li će se dijalog nastaviti za dva, tri ili šest meseci, iako je vreme veoma važno imajući u vidu određene političke činjenice, već je bitnije da se sačuva mir u tom periodu."Status kvo je nemoguć, jer jedna puška kad opali, grmljavinu topova niko neće moći da spreči", rekao je Vučić.On je dodao da to nije potrebno nikome.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je navode hrvatskih medija da je od hrvatske predsednice Kolinde Grabar Kitarović tražio da se ne koristi stalno izraz "velikosrpska agresija", ali je istakao da je od nje tražio i bolje uslove života za Srbe u Hrvatskoj."Drugačiji je odnos prema srpskom življu, ljudi treba da dobiju struju, vodu. Tražio sam 'nemojte ljudi da govorite o velikosropskoj agresiji svo vreme', pošto to nema smisla. Ali tražila je i ona od mene. Nije ona bila neko ko sve prihvata, već je i ona tražila od nas. Mi gde smo mogli izašli smo u susret, gde nismo mogli nismo", rekao je predsednik za TV Prva.Upitan da prokomentariše pojavljivanje u hrvatskim medijima delove iz prepiske Kitarović sa njenim bivšim savetnikom u kojima se pominje i on, Vučić je naglasio da je od Kitarović tražio i vodu i struju za Srbe u Hrvatskoj, a da je ona od njega tražila da se posebno pozabavi nestalim licima."Kada je reč o komunikaciji između kabineta dvoje predsenika, nema tu bog zna kakve tajne. Kolinda Grabar Kitarović je od mene tražila da se posebno pozabavim nestalim licima i ja u narednom periodu očekujem prve rezultate po tom pitanju, a nije lako, mnogo je teško", rekao je Vučić.On je dodao da mu nije teško da kaže šta je Hrvatska predsednica od njega tražila i da je on od nje tražio mnogo više stvari, jer je drugačiji odnos prema Srbima u Hrvatskoj.On je pojasnio da je to normalna komunikacija između dva poredsednika ukoliko želite mir i dobre odnose između Srbije i Hrvatske."Kitarović je, uprkos našim teškim odnosima, teškoj emociji koja postoji između Srba i Hrvata, pokušavala da to konkretnim stvarima menjamo. Verujem ako krenemo u pronalaženje nestalih da ćemo stvoriti neku bazu za popravljanje odnosa između Srba i Hrvata", naveo je on.Smatra da je Kitarović, iako nije uvek saglasan sa njenim izjavama, odigrala pozitivnu ulogu."To što će neki da koriste, šta ću ja tu", zaključio je on.U hrvatskim medijima, u jeku predizborne kampanje pojavila se informacija da bi protivkandidati predsednice Grabar Kitarović mogli da iskoriste njenu prepisku sa saradnicima u kojoj, se između ostalog navodi, i prepiska sa Vučićem u kojoj on traži da prestane da se govori o "velikosrpskoj agresiji".Država danas ima novca da gradi autoputeve i već za manje od dva meseca biće otvoren istočni krak Koridora 10, od Niša do Gradine na granici sa Bugarskom, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i poručio opoziciji da neće uspeti da pobedi normalnu, pristojnu, marljivu i radnu Srbiju.Na pitanje novinara TV Prve kako komentarište to što su posle ostvaranja autoputa "Miloš Veliki" mnogi komentarisali da je na svečanosti otvaranja tog autoputa njegovo ponašanje bilo izvan ustavnih okvira i da se ponašao kao da je taj autoput platio iz svog džepa, Vučić je rekao da nisu to mnogi komentarisali već jedna dnevna novina pod kontrolom Dragana Đilasa."Mislim da je najveći deo naroda srećan i zadovoljan zbog otvaranja autoputa. Mnogo mi je lako da odgovorim na to i kažem: to je mogao jedna političar iz svog džepa da plati, a to nisam ja. Za mene se zna da sam samo kao predsednik države pokrećući tu inicijativu i kao predsednik vlade gradeći autopteve gradio državnim novcima. Ali, danas tog državnog novca ima, a do skoro ga nije bilo".Vučić kaže, takođe, da je razlika između političara upravo u tome ko kako upravlja državnim resursima i državnim novcima i da li ste pošteni ili ne, da li se borite za svoj narod i da li znate da je važnije da izgradite autopteve, a ne da privatno budete najbogatiji ili da razmišljate o svojoj političkoj stranci.Vučić se, takođe, izvinio ljudima koji, kako kaže, nisu ni za šta krivi, a koji su trpeli pravi linč."Mislim na Nenada Jezdića i Željka Joksimovića i na Nemanju Matića i na Gorana Bregovića koji se drznuo da kaže nekoliko lepih reči. Ali, to mogu samo hrabri i nezavisni ljudi koji imaju svoju glavu i ne zavise od tajkuna i tvitova, i koji imaju svoje karijere i već su ostvareni", rekao je on.Ističe da je veoma srećan zbog otvaranja autoputa i da će njihova gradnja biti nastavljena."Već za manje od dva meseca otvorićemo autoput od Niša preko Bele Palanke i Pirota do Gradine na gradnici sa Bugarskom", rekao je Vučić.Dodao je da će tako pored Grdeličke klisure biti otvoren i potpuno istočni krak Koridora 10."Završićemo pre kraja 2021. i autoput od Preljine do Požege, pre kraja 2021. i Valjevo će dobiti svoj autoput ili brzu saobraćajnicu, tih 15 ili 17 km (do Lajkovca)", naveo je Vučić.





