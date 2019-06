Beta | 20. jun 2019. 16:52 | Komentara: 0

Ministar energetike i član rukovodstva Socijalističke partije Srbije Aleksandar Antić ocenio je danas otvoreno pismo organizacije Crnogorski pokret predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću kao "nedopustivo deljenje lekcija" šefu srpske države."Nedopustivo je da bilo ko, a naročito para-političke organizacije kao što je Crnogorski pokret, dele lekcije predsedniku Republike Srbije o tome šta bi trebalo, a šta ne bi trebalo da radi. Naročito je nedopustivo da se tom prilikom preti nasiljem ukoliko predsednik Srbije ne postupi po lekcijama Crnogorskog pokreta", navodi se u izjavi Antića medijima.On je reagovao na navode Crnogorskog pokreta da je na Vučiću "velika odgovornost za dalji razvoj događaja" u vezi s pitanjem vlasništva Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i da on može izabrati jedan od dva puta: da se to pitanje "rešava civilizovano, pravnim sredstvima, ili da povišenom retorikom, podizanjem emocija dovede do neželjenih posledica"."To što predsednik Aleksandar Vučić na najpristojniji i najodmereniji način želi da upozori na posledice koje mogu uslediti ukoliko se stvore okviri koji bi doveli do oduzimanja imovine SPC u Crnoj Gori, nije nikakvo podizanje emocija, već odgovorno upozorenje i pokušaj da se predvide i izbegnu neki loši događaji", naveo je Aleksandar Antić.Po njegovim rečima, predsednik Srbije Vučić i Vlada Srbije "ne mešaju se u unutrašnje stvari Crne Gore, niti će to ubuduće raditi"."Ono čime ćemo se svakako baviti, a to je i naša obaveza je da i dalje vodimo brigu za naš narod, njegova kulturna i građanska prava, među kojima je i pravo na slobodno ispovedanje vere i negovanje tradicije. Crnogorski pokret i njima slične organizacije i pojedinci jedini su koji dižu političku tenziju onde gde ne sme da je bude, promovišu nacionalističku retoriku i u tom kontekstu i nasilje. To nije pozicija Srbije, njenog predsednika i njene vlade, kao i ogromne većine naših građana i sunarodnika u regionu", izjavio je Antić.