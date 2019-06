Tanjug | 19. jun 2019. 11:45 |

Režim u Crnoj Gori je neprijatelj Srbije i tako ga treba definisati, izjavio je danas ministar za inovacije i tehnološki razvoj Srbije Nenad Popović i istovremeno nazvao režim crnogorskog predsednika Mila Đukanovića "zločinačkim".

On je za TV Pink rekao da najavljeno usvajanje zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, kojim se predviđa i oduzimanje imovine Srpske pravoslavne crkve, neprijateljski čin, napad na SPC, na srpski narod i državu Srbiju.

"Ovo nam nisu činili ni najljući neprijatelji, i država Srbija će sigurno, ako dođe do izglasavanja zakona u skupštini Crne Gore, morati da reaguje najžešće", poručio je Popović.

PROČITAJTE JOŠ - MARKOVIĆ O NAJAVAMA CRNOGORSKE VLASTI: Pokušaj da se zatre srpstvo, Đukanović prevazišao ustaše i UČK

On je dodao da ako se usvoji zakon, to će biti "najgori napad na Srbiju u istoriji bratskog naroda koji živi u Crnoj Gori".

"Crna Gora je stara srpska država, nju su stvarali Nemanjići i Sveti Sava", rekao je Popović, ocenivši da crnogorski predsednik Milo Đukanović i njegov "zločinački režim" uzimaju Srbiji ono što joj je najsvetije - njenu istoriju, ime i prezime.

Popović je objasnio da Đukanovićev režim naziva zločinačkim jer Srbiji crkvu nisu uzimali ni Turci za 500 godina, ni ustaše, ni nacisti.

"Oni nam čine ono što nam nikad ni zločinci nisu činili i Srbija će se prema tome sigurno odrediti veoma jako. Neko želi da nam uzme (manastir) Ostrog, neko želi da nam uzme mošti Svetog Vasilija Ostroškog, Petra Cetinjskog, a to je naš identitet", rekao je Popović.

Ministar je istakao da su u Crnoj Gori iz čitanke izbačeni Jovan Jovanović Zmaj i Desanka Maksimović, kao i da Srbi, građani Crne Gore koji se tako izjašnjavaju, ne mogu da se zaposle u državnim institucijama.

PROČITAJTE JOŠ - SLOMILI KRST I BACILI U POTOK: Novi napad Albanaca na srpske svetinje u Crnoj Gori (FOTO)

"Nad nama vrše identitetski genocid. Ustaše su činile čisti genocid, ubijali nas, a Milo Đukanović želi da izbaci iz Crne Gore, stare srpske države, sve što je srpsko", rekao je Popović

On je upozorio da ukoliko u Crnoj Gori, kao pravoslavnoj "našoj bratskoj zemlji", u kojoj žive Srbi, neko može da protera srpsku crkvu i uzme svete mošti Vasilija Ostroškog i srpske manastire, tako nešto bi moglo kroz sedam dana da se desi i na KiM.

"Šiptari bi to radili sa našim hramovima na Kosovu, verovatno bi se slično dešavalo i u Hrvatskoj. To je model koji se već desio u Ukrajini. Milo Đukanović nije ideolog toga, on je običan izvršilac", rekao je Popović.

On je dodao da je Đukanović "ucenjen izvršilac zbog svojih kriminalnih radnji".