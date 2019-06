Tanjug | 18. jun 2019. 22:18 | Komentara: 0

Gujon, koji je intervjuisan u toj repotraži i kome je potom prećeno, naveo je da je Žan Viton Blea upoznao pre deset godina, kada mu je pričao o Kosovu i Metohiji.





NAPADI NA GUJONA I UREDNIKA "FIGAROA": Prete im smrću jer govore istinu o KiM

BEOGRAD - Francuski humanitarac Arno Gujon izjavio je u utorak uveče, povodom reportaže "Srpski duh otpora" u magazinu "Figaro", koja je izazvala pretnje autoru i uredniku tog lista, ali i samom Gujonu, da je bilo vreme da Francuzi saznaju kako ljudi žive na Kosovu i Metohiji, a ne da formiraju sliku iz ugla prošlog vremena.On je u emisiji "Oko" RTS izjavio da je autor reportaže u "Figarou" Žan Viton Ble bio otvoren i da nije imao predrasude prema Srbima."Bilo je vreme da Francuzi saznaju kako ljudi žive na KiM, a ne da formiraju sliku iz ugla prošlog vremena", rekao je Gujon. On je istakao da je Srbija pre 20 godina bila gađana bombama, a Francuska lažima."Obeležava se 20 godina mira, a zanemaruje pogrom koji se za vreme te godišnjice desio nad Srbima 2004. godine, u kojem je srušeno 150 crkava i manastira. Hvala Bogu što Albanci mogu da žive u miru, ali šta je sa Srbima, Gorancima, Romima i nacionalnim manjinama. Ako nema mira za sve, onda ga nema ni za koga", ukazao je Gujon.Humanitarac, kojem je 2018. godine zabranjen ulazak na KiM, kaže da ne predstavlja zvaničnu Francusku, ali da pored zvanične postoji i narodna diplomatija. "Najbolji dokaz da to funkcioniše je i da Srbi imaju prijatelje u Francuskoj", istakao je Gujon.Njegova humanitirna organizacija radi na približavanju naroda, naveo je on i ocenio da između država ne postoji prijateljstvo, već samo interesi, ali da, ipak, prijateljstvo između naroda postoji."Mi smo tu da pokažemo da prijateljstvo između Srbije i Francuske nije stvar prošlosti, već sadašnjosti i budućnosti", zaključio je Gujon.