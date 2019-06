Tanjug | 18. jun 2019. 14:54 > 15:34 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga ne brine što pojedini srpski političari sa KiM pozivaju predstavnike Srpske liste da se "odreknu države i Vučića", jer oni to, kaže, slušaju od stranaca svaki dan i niko ih na to nije naterao, već ga brine što im pridike drže ljudi osuđeni za silovanje.





"Lideri nama protivničkih političkih sranaka na KiM su oni koji su, i to ne Albanci nego Srbi, silovali dve srpske devojčice u Gračanici. Reč je o izvesnom Čičku, koji je za to osuđen na sedam godina robije, a tri je odležao. I taj nam drži pridike i soli pamet kako treba da se ponašamo na KiM", rekao je Vučić, odgovarajući na pitanja novinara.





Kaže su Srbi sa KiM čvršći nego što misle "silovatelji i njihovi podržavaoci iz Beograda", te ih niko neće naterati da se odreknu svoje države.





Upitan da prokomentariše to što se hrvatska opozicija tokom pregovaračkog procesa nikada nije žalila Briselu na svoju državu, čak i kada je bilo evidentno da su ugrožena prava Srba u Hrvatskoj, dok se u Srbiji opozicija svakodnevno žali na svoju državu, Vučić je odgovorio da je to pitanje nacionalne svesti.





"Kod nas je u toku široki proces nacionalne konsolidacije, bez ugrožavanja prava drugih, već podizanjem sopstvene svesti i ekonomski ubrzanim razvojem. Verujem da ćemo i taj problem umeti da rešimo", podvukao je Vučić.

VUČIĆ: ZNAČI, TAČNO JE DA N1 PLANIRA HAJKU NA VESIĆA...

Pitanje novinara televizije N1 kako je zamenik gradonačelnika Goran Vesić došao do prepiske urednika i zaposlenih na toj televiziji, a koja, kako je Vesić juče objavio, sadrži uputstvo kako da ga napadaju, predsednik Srbije Aleksandar Vucicć shvatio je kao potvrdu autentičnosti te prepiske.

"Je l' to istina? Znači istina je ono što piše kako da napadate Vesića? Znači stvarno je istina ono što je Vesić objavio? Iznenadio sam se, mislio sam da to nije istina", rekao je predsednik Srbije odgovarajući na pitanje novinara N1 kako je moguće da je Vesić došao do maila koji je interna komunikacija.

Predsednik Srbije je izrazio čuđenje da je ta prepiska uopšte autentična, budući da se, kako je rekao, njom traži hajka na zamenika gradonačelnika.

On je zaključio da je jedino pitanje kako je zamenik gradonačelnika došao do prepiske urednika i zaposlenih na N1 - ako je došao nezakoniuto, moraće, kaže Vučić, da odgovara, a ako mu je dao neko od zaposlenih na toj televiziji - onda N1 televizija treba da objasni ljudima zašto na takav način vodi (uređivačku) politiku.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić objavio je u ponedeljak na svom fejsbuk profilu "uputstvo", koje je, kako je napisao, Dragan Šolak naložio novinarima N1 televizije preko direktora te televizije Jugoslava Ćosića, a sa ciljem da ga napadaju.

Takođe je ukazao da je dokument dobio od prijatelja zaposlenih na toj televiziji.

VUČIĆ: ONI IGRALI U BOSTON GARDENU ILI TADA LETI NIJE BILO VRUĆE?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će već koliko sutra ili narednih dana početi obnova hale Pionir, i poručuje da će biti urađeno sve ono što opozicija, koja sada samo kritikuje, nije mogla da uradi kada je bila na vlasti.

Kako je rekao, kada bude obnovljena hala više neće prokišnjavati, niti će biti vrućina u hali, pošto je vlast izgleda kriva i za to, jer "izgleda da ranije nije bila vrućina leti, nego je bilo hladno".

"Pošto su igrali, izgleda, u Boston gardenu i Medison skver gardenu... Ali, ljudi vide ko gradi i kako se plate i penzije povećavaju. U laži su kratke noge i to se uvek vrati onima koji misle da lažima misle da steknu neki politički poen", poručio je Vučić.

On je tako govorio na pitanje novinara da li posle jučerašnjeg udara groma u halu Pionir, posle čega je krov počeo da prokišnjava, očekuje da će i za to opozicija da ga okrivljuje biti kriv i za to, kao što njega i vlast opozicija označava kao krivce što je neko ukrao test, pa je polaganje matematike za malu maturu odloženo, Vučić je rekao:

"Nisam čuo da su me i za to okrivili... ništa strašno", rekao je Vučić.

Istovremeno je najavio da će hala Pionir biti obnovljena, te da "već koliko sutra ili prekosutra kreće obnova".

"Sve što oni (opozicija) nisu uradili, mi ćemo da uradimo. Pa, valjda ubuduće neće grom da udara. To (što rade) je najgora vrsta licemerja", naglasio je Vučić.