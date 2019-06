SEDNICA GO SNS

D. MILINKOVIĆ | 17. jun 2019. 16:21 > 20:52 |

IZBORI će biti održani krajem marta ili početkom aprila sledeće godine i biće za nas najteži dosad, jer ćemo biti izloženi ogromnim pritiscima. Mnogi spolja će želeti sa Srbija više ne bude samostalna i suverena zemlja, a neki iznutra želeće da pljačkaju još više nego nekad. Zato morate da uđete u cipele naroda, da idete među ljude, da razgovarate sa njima, da im govorite istinu o KiM, Crnoj Gori, spoljnoj politici, da pokažete da želite da se borite za Srbiju i građane, a ne da se bavite međusobnim ratovima!

Ovo je u ponedeljak, obraćajući se članovima Glavnog odbora SNS, koji su se okupili u beogradskom Centru "Šumice" poručio predsednik Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić. On je naglasio da neće odustati od politike koja Srbiju izvlači iz krize, rekao je da se opozicije i njenih pretnji ne plaši, a stranačke kolege je pozvao da ne ćute pred agresivnom kampanjom i lažima:

- Mnogi od vas potrošili su više energije na međusobne spletke i svađe nego što su odgovarali našim političkim protivnicima. Ne mogu više to da slušam. Pozabavite se malo političkim protivnicima, odgovorite im nešto. Da li je neko od vas 600, koliko vas je danas ovde, odgovorio na to što su za mene rekli da sam Hitler, džiber i da ću biti obešen? Nisam ni tražio da reagujete, i ne treba, znam da se odbranim od takvih. Neće mene da veša niko od njih jer se slabića nikad nisam plašio. Ali, postavite nekad svoja leđa, branite Srbiju, svoju politiku, a ne da to rade samo Vučić i još trojica njih - kritikovao je partijske saborce lider naprednjaka.

Marko Đurić , Zlatibor Lončar, Jadranka Joksimović , Maja Gojković, Nebojša Stefanović dolaze na sednicu GO, Foto: K. Mihajlović

- Neću više da vidim ograde na mitinzima u okviru kampanje "Budućnost Srbije" ispred naroda, i funkcionere u prvim redovima. Neću da gledam "valentino" i "šanel" tašnice, ja dolazim zbog naroda, da čujem šta građani imaju da kažu.

Vučić je rekao da je SNS neuporedivo najbolja stranka u poređenju sa drugim u Srbiji, a da njena snaga nije u glavnom i izvršnom odboru ili predsedniku, već u narodu.

- Nisu, na kraju, ljudi ludi zašto glasaju za nas, zato što naš narod razume šta radimo i suprotstavljaju se tiraniji na ulicama. U stranku želim da dovedem ljude koji se bore, nove i mlade, i neka se ne ljute oni koji su se umorili.

Najavio je i promene u SNS-u, i u lokalnim odborima i u lokalnim samoupravama, na lokalnim listama za predstojeće izbore, kao i na listama za republički parlament, o čemu će biti reči na predstojećoj sednici proširenog Izvršnog odbora i proširenog Gradskog odbora Beograda. Vučić planira i da u naredne tri nedelje obiđe sve beogradske odbore stranke i održi sastanke sa okružnim odborima širom zemlje.





Došlo je, konstatovao je Vučić, neko vreme kada su se svi povukli, sem "ljudi iz Srpske liste, Marka Đurića i još nekoliko ljudi iz vrha stranke":

- Kao da smo mi uradili nešto loše, kao da smo mi doneli nezavisnost Kosova, a ne oni koji nas kritikuju, kao da smo mi na neki način tome doprineli. Čega i koga ste se to uplašili? Jeremića, Obradovića, Đilasa, Bakića? Na čelu protivničkih stranaka našim odborima na KiM je osuđeni silovatelj koji je napastvovao srpske devojčice u Gračanici.









Zahvalio je predstavnicima "Srpske liste" na KiM, koji, kaže, za svoje protivnike imaju i Tačija, Haradinaja i celu međunarodnu zajednicu.

- Jedino što im pričaju je da se odreknu Srbije i Vučića, i ako to učine, imaće sve. Vidite kako se drže naši momci i devojke, nikada na to nisu pristali. Pokazali su svoju snagu i u tome je snaga Srpske liste - rekao je Vučić.





Opoziciji je poručio da mu ne mogu ništa, jer, ističe, rezultati vladajuće stranke govore više, a to su bolja ekonomska situacija i petostruko snažnija vojska i policija, čiji će pripadnici ove godine dobiti povećanje plata. Kazao je i da je stalno na udaru kritika opozicije i da ga optužuju za besmislene stvari:

- Napadaju mi porodicu svakog dana. Nisu normalni kolika je njihova mržnja i ne razumeju kada je neko normalan i pošten.

On je imao poruku i za one koji pozivaju da se "dugim cevima" osvoji vlast:

- Ima odgovornih ljudi koji neće dozvoliti da Srbija pliva u krvi. Vlast se u Srbiji osvaja voljom naroda.

UBEDLjIVA POBEDA U MAJURU

ALEKSANDAR Vučić čestitao je članovima SNS iz Šapca na ubedljivoj pobedi u Majuru, gde je pobedilo svih 15 njihovih kandidata i to sa šest puta više glasova - 1.800 prema manje od 300, koliko je dobio Savez za Srbiju.

- Tamo gde smo opozicija, ljudi su pokazali veću energiju, želju i posvećenost u radu, nego u ogromnom delu Srbije gde su na vlasti i gde misle da će sve na izborima da reši Vučić.

SNS FORMIRA FONDACIJU "BRANA CRNČEVIĆ"

PREDSEDNIK SNS najavio je da će ova stranka osnovati Fondaciju "Brana Crnčević", koja će organizovati seminare, podučavati, izdavati brošure, baviti se publicistikom i praviti naučna izdanja:

- Želimo da to bude naš "Konrad Adenauer", da našu decu nešto naučimo. Najveća smo stranka, ne samo u Srbiji, već i u regionu, i moramo da širimo ideje mira, stabilnosti i privrženosti svom narodu.

BLINKERI I BAHATOST

KRITIKUJUĆI ponašanje pojedinih funkcionera, Vučić je pomenuo i da se mnogi ponašaju bahato i sebi daju na značaju, pa tako često koriste tzv. blinkere na službenim automobilima:

- A pravo na to imam samo ja i još dvojica u državi, a ne njih 30. Namerno sam deo puta danas do "Šumica" prešao peške i gledao ko će sve da prelazi preko pune linije, koristi sirene i "blinkere" kako bi zaobišao kolonu i što pre stigao. Ja nisam došao koristeći blinkere, a valjda sam prvi koji ima pravo na to, jer sam brinuo o narodu i nisam želo da narod kaže da su naprednjaci bahati.

BABIĆU, ŠTA ĆEŠ NA HVARU I NA BRIONIMA

LIDER naprednjaka "prozvao" je funkcionera SNS Zorana Babića zbog letovanja u "skupocenim" mestima:

- Koliko sam ti puta, Babiću, rekao što ideš u elitna letovališta na Hvaru, Brionima... Šta radiš na Brionima? Rekao mi je da mu tamo drug ima kuću. E, pa nađi druga u Sopotu, a ne na Brionima. Branio sam te kad su te lažno optuživili da si ti vozio auto kada se desila saobraćajna nesreća i imamo snimke koji dokazuju da nisi ti vozio. Ali neću da te branim za Hvar i Brione, jer kad naš narod bude mogao da plaća takva letovanja, onda idi i ti.