Tanjug | 16. jun 2019. 08:38 |

Niko ko je udarao na crkve nije prošao dobro, kaže ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić komentarišući nameru vlade Crne Gore da donošenjem zakona o slobodi veroispovesti prisvoji imovinu Srpske pravoslavne crkve."Ovo je posledica toga što Crna Gora, u želji da pokaže crnogorsku državnost, negira srpstvo", rekao je Dačić za "Kurir".On je podsetio da se predsednik Aleksandar Vučić na veoma pristojan način obratio sa željom da se izbegnu mogući problemi u našim odnosima."Ne mogu da verujem da će neko poslati policiju da zauzme Ostrog. Ne mogu da verujem da će neki policajac da se ponaša kao komunisti 1945. da osvajaju crkvu", kazao je Dačić.U Crnoj Gori, navodi, živi više od 30 odsto ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi i koji vekovima žive tamo."Kad je Makedonija priznala Kosovo rekli su da to moraju da urade, jer tamo živi 30 odsto Albanaca. U Crnoj Gori živi 30 odsto Srba pa su opet prizanli Kosovo. Šta to znači ? Kako god da okreneš samo da Srbi budu na šteti", rekao je Dačić.Srba, dodaje, ima sedam ili osam odsto u državnoj administraciji u Crnoj Gori, a 30 odsto građana.Kako kaže, Crna Gora ga interesuje sa aspekta prava Srba koji žive u toj zemlji."A da li će da budu posebna država ili ne, to je drugo pitanje.Uostalom, Srbija i Crna Gora su imale više različitih državnih formi u kojima su živele", kaže Dačić.On dodaje i da je daleko od toga da kaže da Crnogorci nemaju pravo da se izjašnjavaju kao Crnogorci, ali da to izjašnjavanje nikad u istoriji nije značilo međusobno sukobljavanje i ratovanje."Ne verujem da u Crnoj Gori običan narod ima želju da se svađa sa Srbima", zaključio je Dačić.