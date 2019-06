Tanjug | 15. jun 2019. 13:17 > 13:44 |

"Neću da ulazim u pravljenje dodatne zle krvi i sukoba, na bilo koji način", rekao je predsednik Srbije novinarima tokom posete Zaječarskom okrugu.





„Rekao sam što sam imao da kažem kroz malu molbu, koja ne samo da nije uslišena, već je prezrena od strane crnogorskih vlasti. Hvala im na tome", podvukao je on.









Tenzije i zebnju podigla je i izjava predsednika Crne Gore Mila Đukanovića da će "obnoviti Crnogorsku autokefalnu crkvu".



Predloženim zakonom u državno vlasništvo prelaze sve crkve i manastiri koji su podignuti do 1918. godine.





PROGRAM ZA NAROD JE POSAO, NE "GRDNE BATINE" I "DUGE CEVI"



Neće narod u Srbiji nikakve revolucije, jer je svaki put posle nekih revolucija bio siromašniji, a samo su “Đilasi i Jeremići” bili sve bogatiji, izjavio je danas predsednik Aleksandar Vučić.



“Narod hoće normalno da živi i radi, neće puške na ulicama. Hoće da ima olovku, računar u ruci, da na mašinama zarađuje za decu. To je program za narod, a ne ''grdne batine'' i ''duge cevi''”, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje u vezi sa komentarima iz SzS na njegov račun da je huligan, te da ih je navodno pozvao da se “obračunaju" sa njim.



Vučić je istakao da ih nije pozvao da se obračunaju sa njim, niti je ikoga pozivao na bilo kakve tuče.



“Rekao sam - Jovo Bakić, kao i Jeremić, Obradović i drugi, ne mogu za sve da kažem, ali za njih znam - uvek nam govore o ''grdnim batinama''. A, ja sam rekao - nemojte više, svaki dan nešto plačete i kukate, a onda pretite, nemojte više da pretite običnom narodu ''grdnim batinama''. Skupite se vas četvorica junaka, sa Jovom Bakićem petim, recite mi gde da dođem pa da dobijem te ''grdne batine''”, rekao je.



A upravo oni iz SzS prete sve vreme , primetio je i podsetio da su se oni okupili ispred Predsedništva, a nije on otišao na njihovo radno mesto, kao što su, kaže, došli ispred Skupštine da tuku predsednika i poslanike.



“Ja to u životu nisam doživeo. Drugo je što ja znam da vi to ne možete da uradite, jer ste slabići i kukavice i to sam samo nacrtao narodu i pokazao i ništa više od toga”, rekao je Vučić.











“Bakić je sve što sam rekao, potvrdio. Rekao je - biće duge cevi, ali neću ja da budem. Biće neki narod, ali neće on da bude. Oni treba da budu na vlasti, da mogu da kradu i da pljačkaju, a baš ih briga za narod”, dodao je predsednik.



On je upitao i u kojoj je to oblasti danas lošije, nego što je bilo u vreme prethodne vlasti.



Da nije u kulturi bilo bolje kada nismo imali MSU ili Narodni muzej, ili kad nismo imali autoput na jugu, ili kad smo imali 600.000 izgubljenih radnih mesta od 2003. do 2011. godine, zapitao je.



Vučić je istakao da nije još dovoljno dobro, jer ima siromašnih koji brinu za budućnsot i koji ne žive dobro, i za koje mora da se bori.



“A, ti koji misle da je reše grdnim batinama, ali nećemo mi, nego ćemo druge da nahuškamo, sve su rekli o sebi”, kosntatovao je on.



Na pitanje da li Vuk Jeremić i Jovo Bakić uređuju i Utisak nedelje, s obzirom da su mu poručili da ga čekaju u toj emisiji, Vučić je rekao da je znao da oni razne emisije i novine uređuju, ali ne i da uređuju Utisak.









NIKO, PA NI ĐILASOVI MEDIJI, NE MOŽE DA DEMANTUJE STVARNOST



Šta god da rade Đilasovi mediji, stvarnost nikako ne može da se demantuje, ocenio je predsednik Aleksandar Vučić, na opasku novinara tokom obilaska Zaječarskog okruga, da opozicioni mediji ne prenose ništa što ide u prilog vlastima.



Pohvala Emanuela Makrona predsednici vlade Srbije za reforme u oblasti radnog zakonodavstva nije našla mesta u medijima koje kontroliše Đilas, bila je opaska novinara, a Vučić je uzvratio da stvarnost ne može da se demantuje, niti sve brojke i činjenice koje pokazuju koliko je Srbija napredovala.



"Postoji nešto što ne možete da demantujete, ne možete da demantujete stvarnost. Kada imate izveštaj UN tada o direktnim stranim investicijama, koji kaže da je Srbija apsolutni šampion u Jugoistočnoj Evropi, samo je Rusija bolja ali ona ima 20 puta više stanovnika od Srbije...Srbija je znatno bolja nego pre, ali bih ja želeo da ide još bolje, nikad nisam zadovoljan", rekao je Vučić.



Dodaje i da obilazak mesta po Srbiji nema za cilj promociju, već da se vidi šta su nedostaci, šta može da se uradi bolje.







"Jer ako ne dođete - daleko od očiju, daleko od srca... Manje pažnje će biti posvećeno", kazao je on.



Kako je istakao, o kojoj god oblasti da se radi - putnoj, železničkoj infrastrukturi , novim voznim sredstvima..., u svemu je razlika drastična u odnosu na pre - odnos je 5:1, 10:1 u odnosu na ranije.



Podsetio je da je pre šest godina minimalac bio 15.000 dinara, a danas je 27.200.





Pročitajte još - Đilas iz Amerike napao Srbiju





"To su ogromne razlike, nadam se da ćemo uspeti da podignemo minimalac na 30.000. Možete da kažete da vam se to sviđa ili ne, ali to su brojke, činjenice. Da li je dovoljno - nije", kaže on i podseća da mladi odlaze iz zemlje na Maltu na primer gde mogu da zarade za 100, 200 evra veću platu nego u Srbiji.



"Džaba što nije mala prosečna plata u Boljevcu 45.000, moraće da ide na 50.000 jer će ljudi da odu. Ali, tu je država da pomogne, kada ima suficit u budžetu", dodao je Vučić.



Kako je dodao, ne sekira se zbog toga šta ko govori.



"Lljudi nisu glupi, razlika u podršci je zbog toga što ljudi dobro vide gde i u kom smeru ide Srbija, koliko brzo", rekao je on i doda da bi voleo da ide još brže nego što je trenutno slučaj.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije danas hteo da komentariše poruke Trojčindanskog sabora u Podgorici da SPC zahteva povlačenje predloženog zakona o slobodi veroispovesti.