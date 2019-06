OSTANITE U SRBIJI, MOŽEMO BITI SAMO BOLjI

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas da će država ulagati u istok Srbije, a građane tog i ostalih delova Srbije pozvao je da ne napuštaju zemlju i zamolio da mu se pridruže u borbi za bolji život "u našoj lepoj zemlji".



Nemojte da kažete "svi su isti", jer nismo svi isti, postoje ljudi kojima je stalo pre svega do Srbije, do njene bolje budućnosti, koji se bore za Srbiju, i za svaki pedalj naše zemlje, rekao je Vučić na mitingu u Zaječaru, kojima je završio današnju obilazak Zaječarskog okruga u okviru kampanje Budućnost Srbije.



"A mi ćemo učiniti sve da pristojnoj Srbiji omogućimo da lepo živi od sopstvenog rada", poručio je predsednik Srbije i dodao da će učiniti sve da niko u Srbiji nema zaradu manju od 30.000 dinara, kakav god posao da radi.



Važno je, ističe, da ljudi ostaju u svom kraju i ne odlaze u inostranstvo, jer ni u čemu nismo slabiji od drugih, već možemo u mnogo čemu da budemo bolji.



A sve koji su otišli u inostranstvo zamolio je da razmisle da se vrate u Srbiju sa svim znanjem koje su stekli i da ga ulože u svoju zemlju.



Dodao je da se sekira kada u novinama vidi naslove o idealnim zaradama u Nemačkoj.



"A, za koga radite?", upitao je Vučić i zamolio ljude iz inostranstva da razmisle da se sa onim tim što su naučili vrate u Srbiju i da ulože u svoju zemlju.



"Nismo ni u cemu slabiji od njh, a možemo u mnogo čemu da budemo bolji. I zato nam je potrebna vera i snaga, želja i porbenost, poverenje, jer bez toga neće ništa sa neba da padne", rekao je Vučić.



On je još jednom upozorio na strašne podatke o odlivu stanovništva, jer u Zaječarskom okrugu živi gotovo 40. 000 ljudi manje nego pre 20 godina.



"To moramo da promenimo i zato ćemo da ulažemo", poručio je predsednik Srbije.



Predsednik je istakao da se u Zaječaru radi zdravstveni centar, u koji država ulaže 20 miliona evra.



"To je velika i važna vest za sve, jer to znači bolji životni standard i normalan život svih", podvukao je predsednik.



Takođe, naveo je da se izvršiti puna rekonstrukcija srednjoškolskog centra, u koji će biti uloženi dodatni milioni, dok se u novi stadion kapaciteta 8.200 mesta, po UEFA standardima ulaže 17 miliona evra.



"To su ogromne promene na koje je Zaječar čekao decenijama. I svidelo se to nekome ili ne, to su rezultati koji omogućavaju boji život ljudi", rekao je Vučić.



Ulagaće se i u putnu infrastrukturu, povezivanje Zaječara sa Starom planinom, Negotivnom, Kladovom, uz subvencije poljoprivrednicima i proizvođačima snažnije nego bilo kada, napomenuo je Vučić.



Kako je rekao, potrebna je podrška u želji građana da ostanu i opstanu i da se bore za opstanak u svom kraju i tako što će imati više dece, jer sve što se radi, nema smisla, ako to nema kome da ostane.



"Da ne konstatujemo za 25 godina da nas ima 35.000, a bilo nas je 76.000 pre 20 godina", upozorio je predsednik.



Kako je rekao, zbog mnogo lošeg u prethodnom periodu i "lopovskih" privatizacija odlazili su nam ljudi.



"Molim vas da vodite racuna o Srbiji. Koliko ljudi imamo da nam čuvaju granicu prema Bugrarskoj i Rumuniji? To su nam prijatelji, ali fale nam ljudi i molim vas da o tome vodite računa", zamolio je Vučić.



Onima u Srbiji koji prete poručio je da prete čim god hoće, ali da nasilja i nasilnog preuzimanja, prebijanja i ubijanja ljudi u Srbiji kao što je bilo ranije - neće biti.



Dosta su već uradili protiv Srbije, rekao je Vučić i zapitao ima li u ovom kraju ijedna fabrika da nije uništena. Sve je razoreno, uništeno, ali polako dižemo privredu , primanja, plate i penzije a da pri tome ne dižemo javni dug, što je veoam avžno da ne bismo deci ostavljali dugove, rekao je on.



"Srbija je mirna zemlja, ovde žive dobri domaćini koji žele samo da žive od svog rada", rekao je on.



Sve ovo o čemu govorim o rastu i razvoju Srbije, kaže on, bilo je mogući zahvaljujući strpljenju, energiji, veri i podršci ljudi.



Obećao je da će za dva meseca doći da proveri šta je urađeno.



"Da ja ne dođem, ma kako to nekom bilo smešno i neko će reći potreban je sistem - da i radimo na tome, čekali biste još šest ili osam meseci. zato ću dolaziti da kontrolišem, da vama polažem račune", rekao je on.



Vučić je ukazao da Srbija nema velikih problema u ekonomiji, dodajući da polako ali sigurno izlazimo iz krize, a to se vidi po broju automobila, rastu životnog standarda, ali ono što nam, kaže, pravi problem za napredak i rast i za dodatne investicije, je mir i stabilnost.



Zato, kaže, mroamo da toliko ulažemo u očuvanje mira sa Albancima, što je teška borba.



„Oni samo jednu stavr žele, a to je da priznamo nezavisno Kosovo. Ništa drugo ih ne interesuje. Kada kažemo „ajde da razgovaramo o kompromisu" kažu „nema toga, hoćemo samo da nas priznate"", rekao je on poručivši da tako danas ne može da se razgovara sa Srbijom, da je to moglo 2008. Ili 2006.kada nam se odvojila Crna Gora.



Vučić je istakao da je dosta bilo odvajavanja i da je vreme da se Srbija ujedinjuje.



Ponovio je da je važno da podignemo natalitet jer nam je svuda mali broj ljudi.



„Kada bih mogao u našim porodilištima da znam da se rađa više dece, tek tada bih mirno zaspao, jer bih tek tada znao da imamo bolju budućnost. Ne znači ništa ako pobeđujemo, ako se istok ''gasi'', da nema ljudi koji čuvaju naše granice", poručio je Vučić.



Vučić je rekao da je Srbija bila pred bankrotstvom i da smo bili najgori u regionu po javnom drugu, dok sada samo jedna zemlja u reigonu ima niži javni dug od Srbije.



Dodao je da se javni dug u našoj zemlji i dalje spušta, zatim da nezaposlenost spuštena sa 26 odsto na 11,7 odsto, a plate prosečne da su podignute sa 320 na 462 evra.



"Pre kraja godine biće značajan porast plata i penzija i to ćete osetiti u novčanicima. Dolaziću da obilazim radove, a ima ih mnogo. Živela naša jedina i prelepa Srbija", poručio je Vučić.