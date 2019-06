Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Sokobanju i najavio veća ulaganja u to blago naše zemlje, koje beleži sve veći broj turista.Vučić je rekao da je 2017. godine Sokobanja imala 53.000 gostiju, a u 2018. čak 102.000, kao i da je u prvih pet meseci ove godine zabeležen rast broja turista od 17 odsto.Vučić je rekao da je prvi put kao predsednik u poseti Sokobanji, ali ne i poslednji pošto će doći da vidi šta je sve urađeno.Najavio je da će država pokušati da pronađe investitore za hotele Turist i Zdravljak.Kaže da je broj turista u Sokobanji toliko povećan zahvaljujući vaučerima, za koje je ranije dobio ideju od nekadašnjeg slovačkog premijera Roberta Fica, a odmah je prihvatio ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.Vučić kaže da je ove godine oko 40.000 vaučera ili trećina od ukupnog broja završilo u Sokobanji, kao i da očekuje da sledeće godine tu bude iskorišćeno 70.000 vaučera, jer će biti više sredstava za tu nemanu.Dodao je da tu dolaze u velikom broju i penzioneri i nezaposleni da provedu odmor ili da se leče.Kako je rekao, u Sokobanji mora da se naprave i prečištači za otpadne vode, da se uradi izlaz na Koridor 10 za šta je potrebno oko šest miliona evra: za petlju oko 2,5 miliona i za pristupni put 3,6 miliona evra."Spremno smo da više ulažemo u puteve, ali mora mnogo puteva da se radi. Da počnemo da radimo i kanalizaciju, bar u centru Sokobanje za šta će se koristiti sredstva evropskih banaka i evropski fondovi. Takođe, za razvoj poljoprivrede u ovom kraju koristiće se IPARD fond".Vučić dodaje da će država sve više ulagati u Sokobanju i dodao da nije Sokobanja danas srećna što je on došao u posetu, već što vide da država ima više novca, a to je uspelo zahvaljujući razumevanju, poverenju i strpljenju građana koji su shvatili da je zemlja morala da prođe kroz teške reforme."Ne prolazi više kod naroda - glasaj za mene, biće sve lako", konstatovao je Vučić.Predsednik je dodao i da je Sokobanja možda i najstarija banja u Srbiji, koja postoji više od 180 godina, prelepa je, ali mora da bude još lepša i uređenjija, na čemu će se, kaže, raditi."Obećavam vam da ću pre kraja godine doći u Sokobanju da položim račune i kažem koliko smo novca uložili", poručio je predsednik građanima.Ponovio je da je posao države da čuva mir, da ide napred, da raste ugled Srbije u svetu, ali da istovremeno ekonomija raste.Ipak, ukazao je da je iz Sokobanja za 20 godina ostala bez skoro 5.000 ljudi."Daćemo posao, biće posla, a molim vas da vodite računa da mi bez dece ne možemo. Bez dece nemamo budućnost i molim vas da pomognemo Srbiji", zamolio je predsednik Vučić.Vučića su na platou ispred hotela Zdravljak dočekali građani i rudari iz rudnika Soko.