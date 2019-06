Tanjug | 15. jun 2019. 12:34 | Komentara: 0

Ne prođe ni jedan jedini dan da neko iz opozicionog Saveza za Srbiju (SzS) ne poziva na nasilje i zbog toga je sociolog Jovo Bakić saslušan u policiji, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović.Prema njegovim rečima, SzS od Bakića pokušava da napravi žrtvu."To je besmisleno. Taj čovek je u intervjuu rekao što upadaju u Javni servis, ako nisu poneli duge cevi. Čitav intervju suštinski poziva na nasilje, kaže da ljude na ulicama treba prebijati, prebijani su kada se promenila vlast u ime Miloševića", rekao je Stefanović na TV Pink.Kako navodi. Bakić je prvo rekao da će on nekoga juriti po ulici da ga prebije, a potom je demantovao da je to rekao i da ne bi upao u Javni servis, već da to treba da urade nečija deca."Treba da pošaljemo nečiju decu da to urade za njega, da bi se on i njegovi iz SzS dočepali vlasti. To je suština poruke. Oni moraju da promene vlast da bi je se dočepali, a pošto im ne ide baš na izborima, onda tvrde da izbori nisu regularni, a onda Jovo Bakić objasni kako treba da se promeni vlast. To je dugim cevima, ali ne baš on, nego neko drugi, a kada dođu da daju izjavu u policiju, onda su svi kao male mace", rekao je ministar.Prema njegovim rečima, SzS poziva na nasilje svaki dan i dodaje da nikada neće zaboraviti tribinu Borka Stefanovića u Valjevu kada je rekao da Srbija treba da ima ukrajinski scenario."Onda su se svi prali od toga, ali svakih nekoliko dana neko iz SzS i ovih koji ih podržavaju u svojim izjavama pozivaju na prebijanje ljudi koji ne misle isto kao oni. Očigledno je da Bakić crta kako oni zamišljaju promenu vlasti", smatra Stefanović.Dodaje da je ogromna ogorčenost običnih ljudi u Srbiji na njihovo ponašanje i razume da oni to ne vide.Kaže da se lideri SzS se kreću u uskom krugu ljudi u kom jedni druge tapšu po ramenu i govore da su divni i hrabri"Razumem da oni po svaku cenu žele vlast, to izbija iz svake njihove rečenice, Boško Obradović je rekao jedan dan da treba da imamo ruske baze, a sledeći dan se sreće sa Palmerom u američkoj ambasadi ", rekao je ministar.