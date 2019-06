Tanjug | 13. jun 2019. 14:43 |

PRIŠTINA - Pomoćnik zamenika američkog državnog sekretara Metju Palmer ponovo je pozvao Beograd i Prištinu da se vrate za pregovarački sto, ističući da takse treba da budu ukinute jer su prepreka dijalogu.Napominjući da SAD podržavaju dijalog koji vodi EU, Palmer kaže da je za budućnost Srbije i Kosova fundamentalno da pronađu način da normalizuju odnose. U intervjuu za RSE nakon što je za poslednjih nedelju dana boravio u Beogradu i Prištini, na pitanje da li je ukidanje taksi apsolutni uslov za nastavak dijaloga, on kaže da u ovom trenutku SAD ne vide drugi izlaz."Ohrabrujemo vlasti u Prištini da suspenduju takse, omoguće ovom procesu da ponovo počne. Da vidimo da li je moguće postići napredak, da li je moguće krenuti napred. A potom, da uradimo sve što možemo da proces krene napred ka postizanju sporazuma što pre moguće."PROČITAJTE JOŠ -Upitan da li će Priština traži od SAD-a da se više uključe u ovaj proces ili u šatl diplomatiju on kaže: "U ovom trenutku ne postoji proces za SAD da se uključe ili podrže ga na materijalni način".SAD su, kako kaže, bile uključene od samog početka i spremne su da učine više da ga podrže. "Ali, moramo da pronađemo način da dve strane vratimo za sto i da razgovaraju o suštinskim pitanjima."Na pitanje da li misli da Beograd koristi takse kao izgovor za blokadu dijaloga, on kaže da ne zna da li razgovor o izgovoru pomaže ili ne a da ono što SAD rade jeste da razumeju političku realnost na obe strane.O tome da li je Srbija spremna da prizna nezavinost Kosova Palmer kaže:"Mislim da treba da dođe do dogovora između Prištine i Beograda. Mislim da je potpuno moguće ukoliko dve strane sednu za sto i uz dobru volju pregovaraju o načinu za postizanje sporazuma koji će biti u korist obe strane. Ne mogu vam reći kakav je to dogovor. Ne mogu vam reći koji su njegovi elementi."Navodi da bi za SAD idealno bi bilo da vide da je obostrano priznanje osnova za sporazum, što će i Beogradu i Prištini omogućiti evropski put. "Kako bi se to postiglo, potrebni su pregovori", navodi Palmer. Kaže i da SAD nisu spremne da zapečate bilo kakav sporazum Kosova i Srbije."Želimo da vidimo sporazum koji je trajan, u lokalnom vlasništvu, fer, pravedan i sprovodljiv. Sporazum koji će javnost na obe strane da shvate i prihvate. Ukoliko budemo imali zabrinutosti u vezi pojedinosti bilo kog sporazuma, identifkovaćemo ih i radićemo sa strankama na njihovom rešavanju", rekao je Palmer.Na pitanje da li će SAD podržati sporazu ukoliko se bude odnosio na promenu granica, podelu, korekciju ili razgraničenje, on kaže da ukoliko Kosovo izabere, u sklopu suverenog prava, da sa Srbijom diskutuje o granicama, to je izbor Kosova."Da li će takođe uključiti pitanje demarkacije granice Kosova i Srbije, to je na stranama da odluče i slože se. Sjedinjene Države žele proces koji će imati podršku na obe strane", kaže on.