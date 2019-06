Tanjug | 12. jun 2019. 17:12 |

Poglavlje 35 nije zamena za dijalog Beograda i Prištine, već meri stepen implementacije Briselskog sporazuma, kazala je odgovarajući na pitanje poslanika srs Aleksandra Šešelja ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović i, dodala da je postojanje briselkog sporazuma dokaz da Srbija nije prinuđena da prizna Kosovo već da se postigne sveobuhvatni sporazum o normalizaciji.





„ Da je Srbija prinuđena na nešto dijalog i Briselski sporazum ne bi postojali - jer moraju da se uvaže legitimni interesi Srbije “, kazala je Joksimović na sednici skupštinskog Odbora za evropske integracije.

Dodala je da je Srbija prihvatila da EU bude medijator u dijalogu Beograda i Prištine, jer EU mora da bude statusno neutralna zbog pet država članica koje ne priznaju nezavisnost Kosova.

„ Ništa nažao nije učinjeno Srbiji sa ovom medijacijom, ima tu manjkavosti, ja sam jedan od većih kritičara onoga što nije urađeno zato što je neko pokazao da je za njega potpisani ugovor žvrljotina i parče papira, ali za Beograd nije, jer smo mi ozbiljna država koja se drži međunarodnih ugovora i svojih obaveza na koje smo se potpisom obavezali“, navela je Joksimović.

Kaže i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Srbije ukazuju na to da je potreban veći pritisak iz EU izvršiti na Prištinu, kao i da ga očekuju i to, ne samo za takse, već i za formiranje zajednice srpskih opština.

Odgovarajući na navode Šešelja da je Vlada Srbije inferiorna u odnosu sa EU, Joksimović kaže da to nije slučaj, već da Vlada Srbije i EU imaju partnerski, otvoreni odnos, koji nekada ima uspone i padove.

Kako je rekla, ti odnosi ne zavise samo od Beograda i Brisela, već i od svih zemalja članica, a da Srbija sa nekima od njih ima odlične bilateralne odnose, a sa nekima i otvorena pitanja, koja mogu uticati na odluke.

U tom smislu, Joksimović navodi da je 13 zemalja članica EU jutros uputilo pismo za ubrzanje integracija zemalja Zapadnog Balkana.

„ Činjenica je da smo svojom slobodnom voljom podržanom građanima došli u situaciju da budemo i mereni i ocenjivani , to je naša slobodna odluka i to je nešto što prihvatamo i to ne kao đačići kojima se daju instrukcije, već kao zainteresovani partner koji hoće da uradi nešto dobro za sebe i svoje građane“, kazala je Joksimović.

Kako navodi, zbog toga što Srbiji otvaranje novih poglavlja zavisi od poglavlja 23 i 24, proces jeste usporen, što ona ocenjuje kao nepotrebno i ponekada kontraproduktivno.

„ Ako su otvaranja poglavlja sama sebi postala cilj, a ne treba da budu, već samo instrument za reforme koje se sprovode da bismo došli do zatvaranja poglavlja, mi taj tempo zaista prihvatamo i imamo uvek više spremnih poglavlja nego što ih otvaramo, što znači da je posao urađen, ali nije uvek sve do zemlje kandidata“, kazala je Joksimović.